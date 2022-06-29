«Блестящие», «Краски», «Фабрика» и другие группы нулевых, существующие до сих пор

Некоторые женские поп-группы, которые в начале 2000-х звучали отовсюду, продолжают выступать и сегодня. «Газета.Ru» рассказывает о том, как изменились «Фабрика», «Вирус!», «Краски», «ВИА Гра» и другие популярные русскоязычные герлз-бенды.

«Блестящие»

В 1995 году продюсеры Андрей Грозный и Андрей Шлыков основали одну из первых женских групп в России — «Блестящие». Она обрела популярность в 1997-м с приходом солисток Ирины Лукьяновой и Жанны Фриске. В том же году были записаны песни «Облака», «Ча-ча-ча» и «Где же ты, где?». Бывшими участницами группы также являются Юлия Ковальчук, Анна Семенович, Анна Дубовицкая и другие.

Нынешний состав: Ксения Новикова (с 1999), Надежда Ручка (с 2004), Марина Бережная (с 2010), Сильвия Золотова (с 2015) и Кристина Илларионова (с 2015).

close 100% Участники группы «Блестящие» Артем Геодакян/ТАСС

В 2017 году Ручка ушла в декретный отпуск, а в 2022-м вернулась в группу и приняла участие в записи трека «Другая» с Super Жориком (Михаилом Галустяном). Коллектив выступает на концертах с золотыми хитами прошлых лет и немногочисленными новыми песнями. Раз в один-два года «Блестящие» выпускают новые синглы — так, в 2020-м вышли композиции «Волны» и «Звездочка».

«Вирус!»

Группа появилась в 1998 году в подмосковном Зеленограде. Сначала она называлась «Акварель», а затем — «Вот так!». Артисты Ольга Лаки, Юрий Ступник и Андрей Гулдас (Чип) удачно прошли прослушивание у продюсеров Игоря Селиверстова и Леонида Величковского, которые изменили название коллектива на «Вирус!».

В сентябре 1999 года дебютная песня группы «Ты меня не ищи» взорвала российские хит-парады. Другими известными хитами коллектива стали песни «Ручки», «Все пройдет», «Попрошу тебя», «Счастье», «Полет».

Нынешний состав: Ольга Лаки (автор и исполнитель песен), Юрий Ступник (аранжировка, клавишные), Андрей Гудас (клавишные, аранжировка).

close 100% Участники группы «Вирус» Легендарная группа ВИРУС/VK

Бессменные участники основного состава группы продолжают давать концерты и выступать на радиостанциях. Они записали альбом «Навстречу мечте» (2017), а также сняли клипы на песни «Я бы хотела» (2017), «В стиле диско» (2019) и «Мой нулевой» (2020). В мае 2020-го у коллектива вышел сингл «Малая».

Reflex

Российская поп-группа Reflex, получившая 19 национальных музыкальных премий, была основана 16 декабря 1999 года. Основательницей и многолетней солисткой коллектива является Ирина Нельсон. Она участвовала в записи альбомов «Встречай новый день», «Сойти с ума», «Я тебя всегда буду ждать», «Non Stop» и других. Экс-участницами группы стали Жена Малахова, Алена Торганова, Елена Максимова и другие.

Нынешний состав: Ирина Нельсон.

close 100% Певица Ирина Нельсон Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В 2007 году Нельсон начала сольную карьеру, а в 2012-м начала совмещать ее с выступлениями с группой Reflex. С 2016 года она является единственной участницей коллектива. В 2018 году Нельсон выпустила клип «Не дай ему уйти» и сингл «Зима», в 2019-м — синглы «Давай танцуй», «Дым и Танцы», в 2020-м — песню «Сеть». Весной 2022-го состоялась премьера кавера на хит «Первый раз» в исполнении группы «Reflex» и блогера Кирилла Нечаева.

«ВИА Гра»

Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве и быстро стала одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов. На ее создание украинского продюсера Дмитрия Костюка вдохновили «Блестящие» в России и Spice Girls на Западе.

Самыми известными участницами группы стали Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. Они записали пять студийных альбомов — «Попытка № 5», «Стоп! Снято!», «Stop! Stop! Stop!», «Биология» и «L.M.L.»

В 2013 году продюсер Константин Меладзе заявил, что настало время для обновления формата группы, и анонсировал выход международного реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру». Кастинги проходили в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине, а ведущими шоу были Вера Брежнева и Владимир Зеленский. Победительницами проекта стали Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег, которые пробыли в группе от 5 до 7 лет.

Нынешний состав: Ульяна Синецкая (с 2018), Ксения Попова (с 2020) и София Тарасова (с 2020).

close 100% Группа «ВИА Гра» Global Look Press

Актуальный на сегодня состав группы был представлен 6 ноября 2020 года на шоу «Вечерний Ургант». Через три недели вышел видеоклип на песню «Рикошет», получивший плохие отзывы от зрителей. В 2021 году девушки выпустили кавер на песню «Антигейша», а также оригинальные композиции «Родниковая вода» и «Манекен». В апреле в сети были слухи о том, что Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра». Позднее СМИ написали о выступлении девушек на открытии отеля на Кипре.

«Фабрика»

В конце 2002 года главный продюсер «Фабрики звезд 1» Игорь Матвиенко основал женскую поп-группу «Фабрика». Ее участницами стали Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина. На проекте они исполнили песни «Про любовь» и «Ой, да», а Тонева и Павел Артемьев выступили с романтической композицией «Понимаешь». В шоу победила группа «Корни», «Фабрика» заняла второе место.

«Золотым» составом группы считается трио Тонева/Казанова/Савельева. В 2010 году Казанова начала сольную карьеру, а Савельева ушла из группы в 2019-м после рождения сына. В разные годы в «Фабрике» также пели Екатерина Ли, Александра Попова и Мария Гончарук.

Нынешний состав: Ирина Тонева (с 2002), Валерия Девятова (с 2021) и Екатерина Москалева (с 2022).

close 100% Группа «Фабрика» Сергей Карпухин/ТАСС

В 2021 году после ухода Александры Поповой в группу пришла экс-солистка проекта «Soprano Турецкого» Валерия Девятова. Через год Марию Гончарук заменила 20-летняя студентка Екатерина Москалева. Ее разница в возрасте с Тоневой составляет 25 лет. Группа выступает с концертами, выпускает новые песни и активно ведет соцсети. В 2021 году «Фабрика» получила премию «Песня года» за песню «Кабы я была», музыку и слова к которой написал Матвиенко.

«Пропаганда»

В 2002 году продюсер Сергей Иванов основал группу «Пропаганда», в первый состав которой вошли Виктория Воронина, Виктория Петренко и Юлия Гаранина. Они записали хиты «Мелом», «Так и быть», «Супер-Детка», «Дождь по крышам», «5 минут на любовь», «Яй-я», «Кто», «Никто», «Quanto Costa», «Знаешь», «Подруга» и «Жаль». Большую часть песен написала Воронина, покинувшая коллектив в 2010 году. Состав «Пропаганды» неоднократно менялся полностью.

Нынешний состав: Ангелина Гридчина (с 2020), София Еремченко (с 2020) и Дарья Санакова (с 2020).

close 100% Участницы группы «Пропаганда» GRUPPAPROPAGANDA/YouTube

После полного обновления состава в 2020 году на официальном сайте группы появилось следующее сообщение:

«Теперь «Пропаганда» молодежная, дерзкая и драйвовая R-pop команда, исполняющая как золотые хиты, так и выпускающая новые композиции с актуальным стилем и звучанием с прицелом на аудиторию тинейджеров, продолжающая вайб, с которым группа «Пропаганда» начинала в 2001-м году в лице девушек-подростков».

Артистки выступают на различных мероприятиях, исполняя каверы на хиты группы и новые песни — «Тик Ток» (2021), «Богиня» (2021), «Bad Boy» (2022) и другие. На страницу группы в TikTok подписаны почти 140 тыс. пользователей. В комментариях юных участниц часто критикуют, называют «детским садом» и сравнивают с первым составом группы.

«Краски»

Поп-группа «Краски» была создана в Минске 1 января 2001 года. Продюсером коллектива и автором всех песен является Алексей Воронов. Первой солисткой была супруга Воронова Оксана Ковалевская, которая ушла из группы в 2019 году. С ее участием были записаны альбомы «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей!», «Весна» и «Те, кто любит». В 2011-м сингл группы об отношениях со старшим братом «Ты уже взрослый» был отмечен журналом «Афиша» как один из самых ярких и запомнившихся русских поп-хитов за последние 20 лет.

Нынешний состав: солистка Марина Иванова (с 2012), хореографы Виталий Кондраков и Денис Барвинок.

close 100% Участники группы «Краски» Группа Краски/VK

В 2020 году группа «Краски» провела большой тур по городам России и Казахстана. Новых песен у артистов почти не выходит, но старых хитов достаточно, чтобы собирать залы и выступать на частных мероприятиях.

«Тутси»

В 2004 году выпускницы «Фабрики звезд 3» Ирина Ортман, Маша Вебер, Леся Ярославская и Анастасия Крайнова перешли к продюсеру Виктору Дробышу и основали группу «Тутси». Их самым известным треком стал кавер на песню «Самый-самый» Вики Ферш. Другими популярные композициями группы являются «Я люблю его», «Горький шоколад» (feat. «КГБ»), «Сама по себе» и «Сто свечей». В 2012 году группа официально прекратила существование, а в 2019-м воссоединилась.

Нынешний состав: Маша Вебер, Леся Ярославская, Ирина Ортман, Наталья Ростова (с 2008).

close 100% Участницы группы «Тутси» Виталий Белоусов/РИА «Новости»

После воссоединения «Тутси» объявили о записи первого за 10 лет сингла «Самый лучший мужчина», а затем выпустили обновленную версию хита «Сто свечей». В апреле 2022 года вышла песня группы «Пропади все пропадом». Вокалистки ведут концертную деятельность, а также появляются на радио и ТВ.

«Винтаж»

Российская поп-группа «Винтаж» существует c 2006 года. С момента основания до 2016-го ее участниками были солистка Анна Плетнева и певец, композитор и саунд-продюсер Алексей Романоф. Затем они провели кастинг, и вокалистками «Винтажа» стали Анна Корнильева, Анастасия Казаку, Анастасия Крескина и Женя Поликарпова. В 2018 году исторический состав группы, создавший хиты «Плохая девочка», «Ева» и «Знак Водолея», полностью вытеснил новых участниц.

Нынешний состав: Алексей Романоф, Анна Плетнева.

close 100% Анна Плетнева из группы «Винтаж» Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В 2020 году вышел шестой студийный альбом группы — «Навсегда». В 2019 году в его поддержку был выпущен первый сингл «Преступление и наказание» и видеоклип. Через год артисты записали мини-альбом «Быстрые движения». На песни «С замиранием сердца» и «Быстрые движения» были сняты клипы. В 2022 году группа выпустила синглы «Королева мейнстрима» (feat. Вячеслав Макаров) и «Лети за солнцем» (Filatov & Karas Mix).