«Мальчик хочет в Тамбов», «Позови меня с собой», «My Heart Will Go On»: какие хиты Россия слушала в 1997 году

Танцевальный хит «Мальчик хочет в Тамбов» в духе латино, «Позови меня с собой» Пугачевой, китч-сингл «Barbie Girl» группы Aqua, инопланетный сингл «Around The World» от электронщиков Daft Punk, скандальный рейв-трек «Smack My Bitch Up» Prodigy, романтичная «My Heart Will Go On»: «Газета.Ru» рассказывает о главных российских и зарубежных хитах 1997 года.

Алла Пугачева – «Позови меня с собой»

Лирическая песня «Позови меня с собой» Аллы Пугачевой сразу после выхода в 1997 году стала народным хитом. В особенности ошеломительный эффект на зрителей произвел клип, в котором сыграла Елена Корикова: в ее героине угадывали автора композиции Татьяну Снежину, которая погибла в автоаварии в 1995 году. Сама Примадонна признавалась, что выбрала ее песню, потому что ощутила «мистическую связь». К тому же во время записи певицу не покидало чувство, будто она поет не своим голосом.

Мурат Насыров – «Мальчик хочет в Тамбов»

Жизнерадостный сингл «Мальчик хочет в Тамбов» появился благодаря бразильской группе Carrapicho. Их песня «Tic, Tic Tac» удерживала верхние строчки хит-парадов Европы и стран Латинской Америки. Поскольку большинство россиян не было знакомо с оригиналом, на его основе Мурат Насыров написал новую песню, сохранив оригинальный мотив. Знаменитый припев был также придуман ради благозвучия со строчкой «Bate forte o tambor» — именно поэтому среди всех городов певец выбрал Тамбов.

Натали — «Ветер с моря дул»

Слушатели сразу полюбили беззаботный и запоминающийся мотив песни «Ветер с моря дул» Натали. Впервые певица услышала эту композицию в пионерском лагере, когда ей было еще 13 лет. Когда же шлягер услышала вся страна, оказалось, что почти 20 человек претендует на его авторство. Как бы то ни было, именно в исполнении Натали песня приобрела широкую популярность.

Как ни странно, автор шлягера «Электричка» Олег Молчанов изначально не верил в его успех, как и сама Алена Апина. Однако сразу после выхода в 1997 году композиция удостоилась премии «Золотой граммофон» и удерживала первые строчки в хит-парадах. Причем позднее «Электричка» стала настолько популярной, что ее перевели на сербский и корейский языки.

Максим Леонидов – «Видение»

Сингл «Видение» Максима Леонидова запомнился большинству слушателей благодаря ироничному припеву «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я». Шуточную фразу певец придумал сразу, вдохновившись творчеством музыканта Popa Chubby, а саму песню написал всего за час. Будущий хит Леонов посвятил своей возлюбленной, актрисе Анне Банщиковой. Правда, спутница признавалась, что тогда посчитала песню слишком инфантильной и раскритиковала ее.

Татьяна Буланова – «Мой ненаглядный»

Песня «Мой ненаглядный» стала визитной карточкой Татьяны Булановой. И если раннее творчество исполнительницы отличалось грустью и чувственностью, то в клипе на «Мой ненаглядный» Буланова предстала в экстравагантном образе, сумев раскрыться с неожиданной стороны и заразить публику своей энергетикой.

Хит «Barbie Girl» поп-группы Aqua до сих пор остается самой известной песней о кукле. В 1997 году сингл удерживал первую строчку в хит-параде Billboard в течение четырех недель. Помимо красочного клипа, в котором Барби и Кен рассказывают о «пластиковой» жизни, дополнительное внимание к песне вызвало негодование компании Mattel, обвинившей музыкантов в нарушении авторских прав на образ Барби. Суд на радость поклонникам встал на сторону артистов.

Daft Punk – «Around The World»

Ярким событием 1997 года стал выход дебютного альбома французского дуэта Daft Pank. Благодаря экспериментам музыкантам удалось добиться оригинального звука на стыке электро, диско и фанка. Результат превзошел ожидания – инопланетное звучание песни «Around The World» удостоилось первого места в чартах Великобритании, США, Канады и Исландии. Несмотря на монотонность и тот факт, что одна и та же фраза повторяется более 144 раз, многие запомнили песню благодаря ярким шоу артистов в костюме роботов.

The Prodigy – «Smack My Bitch Up»

Британский рейв-коллектив The Prodigy удивил россиян скандальным клипом «Smack My Bitch Up», снятым от первого лица. Несмотря на оригинальное электронное звучание, группу упрекали в использовании в творчестве грубой лексики, а также в употреблении наркотиков, вандализме и чрезмерных сексуальных сценах.

Селин Дион – «My Heart Will Go On»

Песня «My Heart Will Go On» канадской певицы Селин Дион стала главной темой к фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона. В 1997 году картина получила рекордное количество «Оскаров» за всю историю кино и покорила сердца зрителей по всему миру. Отдельного «Оскара» за композицию удостоилась и сама певица. До сих пор слова из этой песни ассоциируются с романтичной историей главных героев Джека и Роуз.