Умер Игорь Дудинский, участник «южинского кружка» и отец Валерии Гай Германики

В московской больнице умер советский диссидент, журналист и арт-критик Игорь Дудинский. Это подтвердила «Газете.Ru» его дочь, кинорежиссер Валерия Гай Германика. Четыре дня назад журналиста госпитализировали с токсическим шоком. Дудинский – участник знаменитого подпольного «мамлеевского (южинского) кружка», возникшего вокруг писателя Юрия Мамлеева.

В одной из столичных клиник умер на 76-м году жизни советский и российский журналист и литератор Игорь Дудинский, информацию подтвердила «Газете.Ru» дочь журналиста, режиссер Валерия Гай Германика.

«Говорят, да. Ужас. Я в шоке», — сказала Гай Германика. Она добавила, что обстоятельства смерти ей неизвестны, потому что они с отцом долгое время не общались.

СМИ неоднократно сообщали, что Гай Германика называет Дудинского своим «биологическим отцом».

«Просто Игорь ушел из семьи, когда Лере был всего годик. А после развода Дудинский ни разу не дал ни копейки на воспитание дочки. А бывшая жена Наталья не просила у него помощи из принципа», — передавал журнал «Тайны звезд» слова друга Дудинского, фотографа Анатолия Мелихова.

Мать Гай Германики, по его словам, была «девятой или десятой» женой Дудинского. Всего журналист был в браке 13 раз, сообщала «Экспресс-газета».

8 июня Дудинский был госпитализирован и доставлен в реанимацию геронтологического центра с инфекционно-токсическим шоком.

Игорь Дудинский родился 31 марта 1947 года в семье экономиста-международника Ильи Дудинского. Он приходится внуком бывшему томскому губернатору и активному участнику Белого движения Владимиру Николаевичу Дудинскому.

Журнал «Перемены» сообщал, что в 1965 году Игорь Дудинский поступил на экономический факультет МГУ и впоследствии был отчислен — за участие в демонстрации в защиту диссидентов Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

Журналистская карьера Дудинского начиналась в газете «Говорит и показывает Москва». Он также снова поступил в МГУ — на факультет журналистики. В 1972 году за «поступки, не совместимые со званием советского журналиста» Дудинский был лишен диплома журфака и сослан в Магадан. Там он работал на местном телевидении. Впоследствии журналист вернулся в Москву, во время перестройки работал корреспондентом в журналах «Огонек» и «Советская культура».

С 1985 по 1991 год Дудинский был ответственным секретарем журнала «Знания — народу» Общества «Знание».

Учредил и издавал газету «Последний полюс» и журнал «Континент Россия». В 2007 году стал первым заместителем главного редактора газеты «Московский корреспондент».

С 2014 года был консультантом по искусству экс-чиновницы Минобороны РФ Евгении Васильевой, впоследствии осужденной по «делу Оборонсервиса».

Южинский кружок

Дудинский также посещал в 1960-х и позднее знаменитый андеграундный «Южинский кружок» писателя Юрия Мамлеева – туда ходили также писатель Евгений Головин, философ Александр Дугин, журналист Гейдар Джемаль, художник Алексей Смирнов (фон Раух).

«Там, где соединяются оголтелая мистика, алкогольный экстаз и всякие сексуальные комплексы (люди-то собирались не от мира сего, да еще творческие, получившие неограниченную возможность для самореализации), там непременно возникает атмосфера мракобесия, декаданса, загробных культов и вообще всего «нездорового», этакого хлыстовства», — рассказывал сам Дудинский в интервью журналу «Перемены».

По его словам, через квартиру Мамлеева в Южинском переулке прошли сотни людей, там возникло что-то наподобие тайного общества.

«Если рассказывать частности и подробности, перечислять имена, рассказывать, кто какое место занимал в южинской иерархии, то не хватит никаких сил, ни времени. Непременно утонешь в нюансах и тонкостях. Что характерно, практически все так называемые «легенды» о Южинском, хотя в своей основе и соответствуют действительности, все равно сильно не дотягивают до уровня той параллельной реальности, в которой бредили и грезили обитатели мамлеевского «заныра». Потому что происходившее там многократно превосходило любые человеческие способности к выдумыванию, домысливанию и фантазированию», — говорил Дудинский.

Южинский кружок, по мнению ряда культурологов и литературоведов, оказал большое влияние на неофициальную советскую и российскую культуру.

«То была, по выражению старого друга Мамлеева, эпоха «интеллектуального шизоидного подполья», единственного и неповторимого в своем роде. Наркотики и алкоголь были для него тем допингом, который быстрее приводит к финишу, называемому «метафизическим концом сущего». Последнее же было главной темой споров и разборок в Южинском. Днями и неделями, словно в горячечном бреду, там бормотали и кричали о черной магии и великих алхимиках Средневековья, о мировой энтропии и близком конце Света, о мистических ритуалах Древнего Египта и современном оккультизме. Там совершались странные ритуалы, на манер сатанинских», — писал о «южинском кружке» в своем ЖЖ блогер Алексей Челноков.