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Культура

Хоррор со звездой «Чернобыля», лауреат Канн и пожилой Бандерас: 10 главных кинопремьер июня

Что смотреть в кино в июне 2022 года

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Кадр из фильма «Главная роль» (2021)

Кадр из фильма «Главная роль» (2021)

The MediaPro Studio
Новый хоррор от создателя «Из машины» Алекса Гарленда со звездой «Чернобыля» Джесси Бакли, лауреат Канн, подростковая драма «Невидимый мир» и документальный фильм Дениса Симачева о путешествии за полярный круг: «Газета.Ru» рассказывает о главных кинопремьерах июня, которые стоит увидеть на большом экране.

«Род мужской» («Men»), Алекс Гарленд — с 23 июня

Недавно овдовевшая Харпер (Джесси Бакли) переезжает в тихий английский городок, желая вновь обрести душевный покой. Но горе от болезненной утраты не сравнится с тем, что героине предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает ее преследовать.

Алекс Гарленд — один из лучших кинофантастов последних лет. На его счету такие яркие проекты, как «Из машины», «Аннигиляция» и сериал «Разрабы». А в середине 90-х он написал роман «Пляж», позже экранизированный с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Гарленд не первый год исследует тему мистического, но не в виде чистого хоррора, а инородной силы, воздействующей на человека и помогающей ему узнать себя в новых и неожиданных обстоятельствах.

«Межсезонье», Александр Хант — с 23 июня

16-летняя Саша мечтает совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже подвиг. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право на личную идентичность. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость перерастает в игры с законом, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда.

Автор трагикомичного «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александр Хант в своем втором полнометражном фильме крепко взбалтывает, но не смешивает жанры. В сети «Межсезонье» уже сравнивают с британским хитом Netflix «Конец ***го мира», в котором юные герои тоже пускались в бега с оружием в руках. Чеховское ружье в версии Ханта выстреливает почти сразу, не дожидаясь финала, но спойлеров в этом нет: мы знаем реальный итог случившегося, но Ханту, как настоящему художнику, важно исследовать не столько следствие, сколько причину трагедии.

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Кадр из фильма «Межсезонье» (2022)

Кадр из фильма «Межсезонье» (2022)

1147 Productions

«Волк» («Wolf»), Натали Бьянчери — со 2 июня

Главный герой Джейкоб (звезда «1917» Джордж Маккей) по решению родителей попадает в исправительную клинику, где лечат редкое расстройство психики — видовую дисфорию. Пациенты этой клиники считают себя животными. Так, Джейкоб воспринимает себя волком в теле человека, а врачи и персонал больницы используют брутальные методы, чтобы вернуть пациентам «нормальное» представление о себе. Встреча с таинственной и эротичной Дикой Кошкой (Лили-Роуз Депп) дает ему почувствовать звериную мощь и уверенность в себе.

Необычная драма итальянки Натали Бьячери — глубокое и визуально выверенное исследование человеческой инаковости, предоставление голоса так называемым аутсайдерам этого мира. Главный актер фильма Джордж Маккей в образе человека-волка выдает одну из лучших ролей в карьере, завораживая и перехватывая дыхание у зрителей.

«Манюня в кино», Арман Марутян — с 2 июня

Действие полнометражной версии сериала «Манюня» разворачивается в Армении конца 70-х. Две школьницы-непоседы Манюня и Наринэ становятся подругами и вместе переживают череду ярких, забавных и трогательных приключений. Вокруг величественные горы, зеленые луга и слепящее солнце, а внутри — ощущение непрекращающегося праздника, которое бывает только в детстве.

«Манюня в кино» — экранизация успешного романа писательницы Наринэ Абгарян. Это светлая и забавная история, которой всем нам сейчас так не хватает.

«Невидимый мир» («La naissance des arbres»), Лаура Вандел — с 16 июня

Нора и Абель – новички на детской площадке начальной школы. Они ищут новых друзей, пробуют участвовать в детских играх, но прежде безопасный мир оказывается жестоким испытанием на прочность.

Добираясь до российского проката, картина Лоры Вандел успела покорить кинокритиков по всему миру. Лента была в шорт-листе «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм» и получила приз «Фипресси» Каннского кинофестиваля.

«Голоса Арктики», Иван Вдовин — с 9 июня

Фильм состоит из трех новелл о людях Крайнего Севера и их жизненном выборе. Каждая история представляет собой очерк про традиции, быт и роль музыки в жизни героев. Центральная тема живописного дока Ивана Вдовина — история про борьбу двух цивилизаций — современного мира и этноса, о котором так мало известно жителям большой земли.

Сквозным героем новелл стал Денис Симачев — столичный ресторатор, диджей и саундпродюсер. Он отправился в экспедицию на Север, чтобы записать голоса Арктики и свести их в единую музыкальную композицию. В финале фильма он играет эффектный диджей-сет на огромном вездеходе-бурлаке. По итогам экспедиции Симачев собрал более 12 этнических голосов, из которых создал музыкальный альбом «Арктика».

«Главная роль» («Competencia oficial»), Мариано Кон, Гастон Дюпра — с 30 июня

Тщеславный миллиардер намерен вписать свое имя в историю, взявшись за создание самого лучшего фильма. В основе сценария книга нобелевского лауреата, а режиссером становится модная и эксцентричная постановщица Лола Куэвас (Пенелопа Крус). В кадре должны сиять секс-символ в годах Феликс Риверо (Антонио Бандерас) и высоколобый драматический артист с претензией Иван Торрес (Оскар Мартинес). Но объединение столь странных сил не вселяет уверенности в успехе задуманного предприятия.

Режиссеры фильма Мариано Кон и Гастон Дюпра показывают изнанку шоу-бизнеса и создают остроумную сатира о мире звезд. Мировая премьера ленты состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале.

«Джейн глазами Шарлотты» («Jane par Charlotte»), Шарлотта Генсбур — с 23 июня

Шарлотта Генсбур, дочь актрисы Джейн Биркин и певца Сержа Генсбура, через формат документального кино попыталась разобраться в природе своей семьи, в частности, лучше понять свою маму, прожившую яркую и насыщенную жизнь.

Впервые лента была представлена публике во внеконкурсной программе 74-го Каннского кинофестиваля, и получила высокую оценку мировой прессы.

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Шарлотта Генсбур (слева) и Джейн Биркен в фильме «Джейн глазами Шарлотты» (2021)

Шарлотта Генсбур (слева) и Джейн Биркен в фильме «Джейн глазами Шарлотты» (2021)

Canal+

«Реки» («River»), Дженнифер Пидом — с 16 июня

«Реки» – синефильская ода воде — источнику всего живого на нашей планете. Это фильм-послание человечеству, а также коллекция редчайших кадров из экзотических точек Земли в сопровождении классической музыки от Баха и Вивальди до Radiohead.

Лента снята австралийским режиссером Дженнифер Пидом, автором фильма «Горы». В оригинальной версии фильм озвучен голливудским актером Уиллемом Дефо. В русском дубляже картина «заговорила» голосом Сергея Бурунова.

«Молодой человек», Александр Фомин — с 9 июня

Ваня Ревзин (Павел Табаков) к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался никому не нужен: ни оставившей его жене, ни работе в банке, где он и так пахал без удовольствия.

В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля (Данила Козловский) стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.

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