Хоррор со звездой «Чернобыля», лауреат Канн и пожилой Бандерас: 10 главных кинопремьер июня

Новый хоррор от создателя «Из машины» Алекса Гарленда со звездой «Чернобыля» Джесси Бакли, лауреат Канн, подростковая драма «Невидимый мир» и документальный фильм Дениса Симачева о путешествии за полярный круг: «Газета.Ru» рассказывает о главных кинопремьерах июня, которые стоит увидеть на большом экране.

«Род мужской» («Men»), Алекс Гарленд — с 23 июня

Недавно овдовевшая Харпер (Джесси Бакли) переезжает в тихий английский городок, желая вновь обрести душевный покой. Но горе от болезненной утраты не сравнится с тем, что героине предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает ее преследовать.

Алекс Гарленд — один из лучших кинофантастов последних лет. На его счету такие яркие проекты, как «Из машины», «Аннигиляция» и сериал «Разрабы». А в середине 90-х он написал роман «Пляж», позже экранизированный с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Гарленд не первый год исследует тему мистического, но не в виде чистого хоррора, а инородной силы, воздействующей на человека и помогающей ему узнать себя в новых и неожиданных обстоятельствах.

«Межсезонье», Александр Хант — с 23 июня

16-летняя Саша мечтает совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже подвиг. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право на личную идентичность. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость перерастает в игры с законом, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда.

Автор трагикомичного «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александр Хант в своем втором полнометражном фильме крепко взбалтывает, но не смешивает жанры. В сети «Межсезонье» уже сравнивают с британским хитом Netflix «Конец ***го мира», в котором юные герои тоже пускались в бега с оружием в руках. Чеховское ружье в версии Ханта выстреливает почти сразу, не дожидаясь финала, но спойлеров в этом нет: мы знаем реальный итог случившегося, но Ханту, как настоящему художнику, важно исследовать не столько следствие, сколько причину трагедии.

close 100% Кадр из фильма «Межсезонье» (2022) 1147 Productions

«Волк» («Wolf»), Натали Бьянчери — со 2 июня

Главный герой Джейкоб (звезда «1917» Джордж Маккей) по решению родителей попадает в исправительную клинику, где лечат редкое расстройство психики — видовую дисфорию. Пациенты этой клиники считают себя животными. Так, Джейкоб воспринимает себя волком в теле человека, а врачи и персонал больницы используют брутальные методы, чтобы вернуть пациентам «нормальное» представление о себе. Встреча с таинственной и эротичной Дикой Кошкой (Лили-Роуз Депп) дает ему почувствовать звериную мощь и уверенность в себе.

Необычная драма итальянки Натали Бьячери — глубокое и визуально выверенное исследование человеческой инаковости, предоставление голоса так называемым аутсайдерам этого мира. Главный актер фильма Джордж Маккей в образе человека-волка выдает одну из лучших ролей в карьере, завораживая и перехватывая дыхание у зрителей.

«Манюня в кино», Арман Марутян — с 2 июня

Действие полнометражной версии сериала «Манюня» разворачивается в Армении конца 70-х. Две школьницы-непоседы Манюня и Наринэ становятся подругами и вместе переживают череду ярких, забавных и трогательных приключений. Вокруг величественные горы, зеленые луга и слепящее солнце, а внутри — ощущение непрекращающегося праздника, которое бывает только в детстве.

«Манюня в кино» — экранизация успешного романа писательницы Наринэ Абгарян. Это светлая и забавная история, которой всем нам сейчас так не хватает.

«Невидимый мир» («La naissance des arbres»), Лаура Вандел — с 16 июня

Нора и Абель – новички на детской площадке начальной школы. Они ищут новых друзей, пробуют участвовать в детских играх, но прежде безопасный мир оказывается жестоким испытанием на прочность.

Добираясь до российского проката, картина Лоры Вандел успела покорить кинокритиков по всему миру. Лента была в шорт-листе «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм» и получила приз «Фипресси» Каннского кинофестиваля.

«Голоса Арктики», Иван Вдовин — с 9 июня

Фильм состоит из трех новелл о людях Крайнего Севера и их жизненном выборе. Каждая история представляет собой очерк про традиции, быт и роль музыки в жизни героев. Центральная тема живописного дока Ивана Вдовина — история про борьбу двух цивилизаций — современного мира и этноса, о котором так мало известно жителям большой земли.

Сквозным героем новелл стал Денис Симачев — столичный ресторатор, диджей и саундпродюсер. Он отправился в экспедицию на Север, чтобы записать голоса Арктики и свести их в единую музыкальную композицию. В финале фильма он играет эффектный диджей-сет на огромном вездеходе-бурлаке. По итогам экспедиции Симачев собрал более 12 этнических голосов, из которых создал музыкальный альбом «Арктика».

«Главная роль» («Competencia oficial»), Мариано Кон, Гастон Дюпра — с 30 июня

Тщеславный миллиардер намерен вписать свое имя в историю, взявшись за создание самого лучшего фильма. В основе сценария книга нобелевского лауреата, а режиссером становится модная и эксцентричная постановщица Лола Куэвас (Пенелопа Крус). В кадре должны сиять секс-символ в годах Феликс Риверо (Антонио Бандерас) и высоколобый драматический артист с претензией Иван Торрес (Оскар Мартинес). Но объединение столь странных сил не вселяет уверенности в успехе задуманного предприятия.

Режиссеры фильма Мариано Кон и Гастон Дюпра показывают изнанку шоу-бизнеса и создают остроумную сатира о мире звезд. Мировая премьера ленты состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале.

«Джейн глазами Шарлотты» («Jane par Charlotte»), Шарлотта Генсбур — с 23 июня

Шарлотта Генсбур, дочь актрисы Джейн Биркин и певца Сержа Генсбура, через формат документального кино попыталась разобраться в природе своей семьи, в частности, лучше понять свою маму, прожившую яркую и насыщенную жизнь.

Впервые лента была представлена публике во внеконкурсной программе 74-го Каннского кинофестиваля, и получила высокую оценку мировой прессы.

close 100% Шарлотта Генсбур (слева) и Джейн Биркен в фильме «Джейн глазами Шарлотты» (2021) Canal+

«Реки» («River»), Дженнифер Пидом — с 16 июня

«Реки» – синефильская ода воде — источнику всего живого на нашей планете. Это фильм-послание человечеству, а также коллекция редчайших кадров из экзотических точек Земли в сопровождении классической музыки от Баха и Вивальди до Radiohead.

Лента снята австралийским режиссером Дженнифер Пидом, автором фильма «Горы». В оригинальной версии фильм озвучен голливудским актером Уиллемом Дефо. В русском дубляже картина «заговорила» голосом Сергея Бурунова.

«Молодой человек», Александр Фомин — с 9 июня

Ваня Ревзин (Павел Табаков) к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался никому не нужен: ни оставившей его жене, ни работе в банке, где он и так пахал без удовольствия.

В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля (Данила Козловский) стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.