«Мисс Марвел», «Мир Дикого Запада», «Академия «Амбрелла» и еще 6 сериалов июня

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С 7 июня на HBO

Сериальная адаптация фильма Оливье Ассаяса в его же исполнении. По сюжету американская кинозвезда (Алисия Викандер) — в надежде перезапустить карьеру и стряхнуть с себя недавний медийный скандал — приезжает во Францию на съемки ремейка классического немого фильма Луи Фейада «Вампиры». Однако забыться не выходит: постепенно граница между самой актрисой и ее героиней размывается.