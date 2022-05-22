«Когда нет уверенности в будущем, сложно о нем не думать». Маргарита Аброськина — о карьере и личном

На этой неделе в российский прокат вышла комедия «Приплыли!» — режиссерский дебют музыканта Юрия Ярушникова (DJ Хоббот), в прошлом работавшего с группой «Каста». Главные роли в картине исполнили Владимир Яглыч и Маргарита Аброськина. «Газета.Ru» поговорила с Аброськиной о ее роли, спортивном прошлом с Алиной Кабаевой и мечте поработать с Кристофером Ноланом.

— Ваша новая работа — комедия «Приплыли!», в которой разные герои оказываются «заложниками» одной яхты. Чем вас подкупили это история и ваша героиня Таня?

— Меня очень подкупило, что это про творчество. У продюсера и оператора Андрея Гуркина давняя дружба с режиссером нашего фильма Юрием Ярушниковым. Они хотели снять крутое кино с командой единомышленников. Не было каких-то жестких рамок, лишних людей. Мы неоднократно собирались до съемок по собственной инициативе, что-то обсуждали, придумывали — и в итоге стали хорошими друзьями.

Мою героиню я долго искала с режиссером, мы придумали ей биографию, которую не рассказываем в фильме, но она была нам необходима для того, чтобы какие-то ее странности в поведении были абсолютно оправданы. Я люблю работать подробно и в удовольствие, а тут это присутствовало на каждом этапе.

— По сути, это история про то, как мы предполагаем, а жизнь располагает. Вы в реальной жизни легко воспринимаете внезапные перемены?

— Перемены в худшую сторону меня выбивают из привычного ритма — срабатывает инстинкт самосохранения. Когда нет уверенности в будущем, очень сложно о нем не думать. Хотя не скажу, что люблю стабильность и не люблю что-то новое, иначе я не стала бы актрисой (улыбается).

close 100% Кадр из фильма «Приплыли!» «Наше Кино»

— Среди актеров есть мнение, что комедия — опасный жанр, потому что никогда не знаешь, каким будет итоговый результат: на бумаге что-то может казаться смешным, а в фильме — нет. Вы, когда читали сценарий, испытывали эти опасения?

— Если я вхожу в работу, опасений у меня уже нет — или я все их развеиваю, разговаривая с режиссером. Какие-то шутки и смешные моменты придумывались по ходу съемок. Там много импровизации, но хорошая импровизация, как мы знаем, должна быть подготовлена заранее. Этим мы занимались в свободное время, между съемками (улыбается).

— Вы называете сериал «Толя-робот» своим полноценным актерским дебютом. Там вы играли вместе с Сашей Палем, Федуком и Азаматом Мусагалиевым. Как дебютантка подсматривали за тем, как работали ваши более опытные коллеги?

— Я подсматривала. Восхищалась легкостью, с которой Азамат импровизирует. Он как будто был тем героем и просто жил в кадре. У него куча идей — и в каждой идее он очень органичен. Также очень нравилось быть в кадре с Валентиной Валюшкиной, она играла мою маму. В кадре всегда полностью открывает свою душу, очень легко было с ней играть, она как-то настраивала на особенный лад — и мне правда казалось, что мы очень близки, как дочь и мать.

— Вы не раз признавались, что мечтаете сняться у Кристофера Нолана и Вуди Аллена. Аллен после громкого скандала с растлением несовершеннолетней приемной дочери сейчас вне индустрии — и многие в Голливуде отказываются с ним работать. Вы при выборе проектов учитываете личность режиссера? Разделяете для себя личное и профессиональное в авторе?

— Очень много обвинений сейчас. Особенно меня удивляет, когда это происходит спустя очень большое количество лет. Есть пример — Кевин Спейси. Мне очень жаль, что с ним так поступили. Наверно, тут я полагаюсь на свою интуицию. Пока я не связывалась по работе с людьми, которые сделали что-то страшное. Но были моменты, когда я выходила после проб и не хотела больше пересекаться с режиссером, не та энергия. Но совсем отделять человеческие и творческие качества я не смогу. Мне важен человек, ведь он будет что-то говорить зрителю от себя, от своего сердца, используя актеров как инструмент.

close 100% Маргарита Аброськина Личный архив Маргариты Аброськиной

— Какой режиссерский подход вам ближе всего: когда режиссер строг или даже фанатичен в своих методах работы — или когда он более мягок, не давит на актеров?

— Для меня главное уважение. Если оно есть, то методы могут быть разные, важно, чтобы они действительно работали. Но я люблю, когда режиссер точно знает, чего он хочет. Он может давать свободу, но всегда обозначать границы. Быть самой себе режиссером мне не очень нравится.

— Актеры часто очень самокритичны. Случалось, что итоговый результат какой-то вашей работы вас разочаровывал?

— Все происходит своевременно. Сейчас, глядя на свои старые работы, я иногда думаю, что сыграла бы уже совсем по-другому, лучше, ведь я меняюсь. Но я не жалею ни об одной своей работе и глобально ничего бы не хотела изменить.



— У вас спортивное прошлое: сперва занимались гимнастикой, потом — балетом. Гимнастику вам преподавали в спортивной школе Ирины Винер. Она не была вашим тренером, но вы занимались с будущими олимпийскими чемпионками, в числе которых была, например, и Алина Кабаева. Какой вы ее запомнили?

— Она мой кумир детства. Мы немного общались, когда я тренировалась. И потом однажды пересекались на ее турнире. Она невероятно харизматичная, она очень светлая и яркая.

close 100% Маргарита Аброськина Личный архив Маргариты Аброськиной

— Спорт, несомненно, закаляет характер. А как на вас сказывается опыт актерской профессии, которая, вообще-то, очень зависима и от режиссеров, и от продюсеров? Легко даются кастинги и отказы, с которыми сталкивается каждый артист?

— Кастинги я полюбила не так давно, когда поняла, что это неотъемлемая часть моей работы. Вот мне дают возможность сейчас сыграть новую роль, я же люблю это! Иногда я сама понимаю, что роль не моя. Вы же, когда читаете книгу, у вас есть в голове персонажи. Так и у режиссеров, они уже видят героиню и ищут ее. Рефлексии на тему того, что я плохая актриса, у меня нет, но развиваться всегда есть куда.

— Завершая наш разговор, расскажите, пожалуйста, о том, каким вы видите российское кино, например, лет через десять? И каких историй, по вашему мнению, отечественному кинопрому не хватает?

— Не знаю, я в легком замешательстве. Месяца четыре назад я бы ответила на этот вопрос, но сейчас даже пофантазировать не могу… Но думаю, что не хватает всегда хороших, качественных и добрых комедий.