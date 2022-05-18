Все те же нормальные люди в поисках любви: каким получился сериал «Разговоры с друзьями»

15 мая на Hulu (в России — на «Кинопоиске») вышел 12-серийный проект «Разговоры с друзьями» — экранизация первого романа ирландской писательницы Салли Руни, прославившейся на весь мир своей книгой «Нормальные люди» (тоже экранизированной Hulu). «Газета.Ru» разбирается, каким получился сериал о чувственных миллениалах, и насколько эти герои похожи на «Нормальных людей».

Главные героини сериала Фрэнсис (очаровательная дебютантка Элисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн) — студентки, живущие в Дублине. Им 21 год, они в прошлом пара, а теперь подруги, и несмотря на серые экстерьеры ирландской столицы, жизнь для них сияет яркими красками.

На одной из вечеринок они знакомятся с семейной парой: немного экстравагантной писательницей Мелиссой (звезда «Девочек» Джемайма Керк) и ее «трофейным мужем» Ником (звезда «Фаворитки» Джо Элвин) — малоуспешным актером с непрекращающейся саморефлексией. И пока Бобби задается вопросом, зачем в XXI веке нужен брак вообще и зачем он нужен свободолюбивой Мелиссе и Нику, последний начинает чувственный и болезненный роман с Фрэнсис.

close 100% Кадр из сериала «Разговоры с друзьями» (2022) Element Pictures

Так четверо героев оказываются в странном и часто нескладном любовном квадрате: Фрэнсис и Бобби любили друг друга раньше, Фрэнсис и Ник полюбили друг друга сейчас, но Ник не разлюбил Мелиссу, которая тоже его любит, но при первой же возможности целуется с Бобби. И, если в исполнении любого другого автора этот сюжетный замес отдавал бы бульварной пошлятиной, в мире Салли Руни (которую неслучайно называют современным Сэлинджером) эта структура успешно работает.

Сложное устройство внешних отношений героев отражает их внутренний бардак. Например, Фрэнсис ищет себя, для чего часто использует окружающих как зеркало. Ник, красавчик и любимчик женщин, несчастлив в отношениях с женой, но продолжает любить ее. Вырваться из сломанного брака в новые отношения ему не позволяет даже не то, чтобы совесть, а скорее природная пассивность. Именно за это его часто ругает Мелисса, которая тоже любит мужа, что не мешало ей в прошлом изменять ему с его же лучшим другом.

close 100% Кадр из сериала «Разговоры с друзьями» (2022) Element Pictures

Единственным человеком во всей этой истории, который вовремя осознает, что от надломленных героев лучше держаться подальше — это Бобби. Ей чужды большие амбиции, она смотрит на мир честным взглядом, лишенным предрассудков, и, когда Фрэнсис в очередной раз пытается придумать для нее «большое будущее», та обрывает ее на полуслове:

«Ты снова это делаешь! Снова рисуешь какое-то несуществующее будущее, в котором я как-то особенно значима. Прекрати! Я обычный человек, и я как-то справлюсь со своей обычной жизнью, не нужно ничего додумывать».

Эта трезвость мысли и взгляда на себя чужда остальным героям сериала. Несмотря на ощутимую разницу в возрасте (Ник почти на 10 лет старше Фрэнсис), их эмоциональный интеллект развит практически одинаково слабо. Их речевой аппарат также дисфункционален: говорить о своих чувствах им критически сложно, что во многом подпитывает нелепые и болезненные ситуации, в которые они сами себя загоняют.

Такими же были герои книги и сериала «Нормальные люди» — истории, ставшей большим международным хитом. У обоих проектов немало общего: сериалы состоят из 12 недолгих эпизодов, первые серии в обоих снял режиссер Леонард Абрахамсон, которого во второй части сменяет постановщица-женщина (примечательно, что когда снимает Абрахамсон — в центре истории именно Фрэнсис, а когда за режиссуру берется Лиэнн Уэлхэм на первый план все больше выходит Ник), а вспомогательным «персонажем» все так же остается постель.

Секс — важный участник происходящих с героями событий. Временами он чувственен (в «Разговорах» тоже абсолютно прекрасные интимные сцены, лишенные вульгарности) и служит каналом настоящей близости между героями. А временами он чисто функционален, как у супругов со стажем. Но всегда это шанс не только физически ощутить друг друга, но и проговорить телами то, с чем речь справиться не может.

close 100% Кадр из сериала «Разговоры с друзьями» (2022) Element Pictures

Важный вопрос, который будут задавать себе все поклонники «Нормальных людей»: насколько «Разговоры с друзьями» похожи на старшего брата (на самом деле именно «Разговоры» — дебютный роман Руни)? При всей схожести обоих проектов, как это часто бывает с дебютом, ему не хватает смелости и четкости формы.

В «Нормальных людях» было больше драмы, надрыва и осколочных ранений в душах героев, которых то неминуемо тянуло друг к другу, то растаскивало в разные стороны. В «Разговорах с друзьями» этой оглушающей болезненности нет, что лишает саму историю ожидаемой глубины и резкости. У этих ребят все, в общем-то, нормально, никаких грандиозных терзаний, кроме по-юношески нелепых попыток понять, кто с кем спит и на каких основаниях.

Поэтому второго чуда не случается, что не отменяет в «Разговорах» ряд других достоинств: за кадром все такой же складно выстроенный саундтрек, в кадре — красивые улицы Дублина и его пригорода, а в словах и лицах героев — неподдельная искренность. Они все так же стремятся любить наотмашь, искать любовь повсюду, а через нее и самих себя. Но пусть «Разговоры с друзьями» сплошь состоят из диалогов, главное здесь произносится в паузах между ними, потому что в привычные слова эти разрастающиеся чувства никак не уложить.

close 100% Кадр из сериала «Разговоры с друзьями» (2022) Element Pictures

Изначально сериал требует от зрителя лишь одного — терпения. При том, что история запускается довольно быстро, на то, чтобы распробовать ее вкус, потребуется время. Но даже если иногда будет казаться, что в шоу будто бы ничего не происходит, от него невозможно оторваться. Это абсолютное guilty pleasure, обезоруживающее даже самых отчаянных циников с первых минут.

«Разговоры с друзьями» — хороший, но не выдающийся сериал. При этом он фиксирует важную мысль, которую так четко сформулировала Бобби, но которую не в состоянии осознать остальные герои: быть обычным человеком нестрашно. Не все из нас гении, одаренные артисты, прирожденные воины света.

Важно успокоиться и признать, что твоя жизнь не выдающаяся, но она твоя, и она обретает свою ценность не через призму чужих взглядов, а через твое личное ощущение. Просто быть нормальным человеком уже достаточно.