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Культура

Всюду льется нефть: как кино в Венесуэле выживает в кризис

История кино Венесуэлы

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Кадр из фильма «Яхта «Изабель» прибывает сегодня днем», 1950 год

Кадр из фильма «Яхта «Изабель» прибывает сегодня днем», 1950 год

mubi.com
«Газета.Ru» продолжает изучать кинематографы стран, которые по разным причинам закрыты от части мира. Пятый материал цикла посвящен Венесуэле — государству, которое подсело на нефтяную иглу, но вместо того, чтобы разбогатеть, провалилось в тяжелейший экономический и политический кризис и оказалось под санкциями.

В большинстве стран, о которых мы рассказывали в рамках этого цикла, киноиндустрия поначалу существовала в исключительно «демонстрационном» формате — то есть ограничивалась показом привозных «движущихся картинок». С Венесуэлой все было иначе: собственное кинопроизводство здесь началось практически сразу. Кинематограф достиг Венесуэлы в последнее десятилетие XIX века, когда страна ненадолго вышла из состояния турбулентности — с частыми сменами режимов, мятежами и восстаниями (перед тем, как окунуться в две диктатуры подряд). И уже в начале 1897 года жители Маракайбо, например, посещали сеансы первого венесуэльского фильма «Знаменитый специалист вырывает зубы в гранд-отеле «Европа» (некоторые исследователи называют эту документальную ленту протохоррором). Сейчас в январе, в годовщину этих показов, Венесуэла празднует День кино.

Всего за первую «кинодекаду» в стране были сняты по меньшей мере восемь картин, а также появились три съемочных коллектива. Впрочем, как пишет преподаватель Католического университета Андреса Бельо Артуро Серрано, венесуэльцы относились к лентам отечественного производства скорее с холодным безразличием. Аншлагов на кинопоказах не наблюдалось. Однако энтузиастов это не останавливало. В 1910-е венесуэльские кинематографисты начали снимать не только документальные бессюжетные картины, но и художественно-нарративные ленты. Одной из первых была «Дама с камелиями», пародирующая одноименный роман Александра Дюма (сына) о любви куртизанки и юного романтика. В это же время Венесуэла нашла свою золотую жилу: в озере Маракайбо обнаружили нефть и начали ее промышленную добычу, что спровоцировало стремительный экономический рост, тянувшийся многие десятилетия.

Вскоре в Венесуэле появились полноценные продакшн-компании и киношкола. Несмотря на это, полагает Серрано, страна заметно отставала от США и СССР: «Пока Дэвид Уорк Гриффит снимал «Нетерпимость» или Сергей Эйзенштейн снимал «Броненосец «Потемкин», в Венесуэле по-прежнему не было ни одного профессионального кинематографиста». Все деятели того времени проигрывали зарубежным коллегам в вопросах качества и использования киноязыка, утверждает исследователь. Отчасти это было связано с тем, что кинопроизводство в течение десяти лет было «национализировано»: художественные пробы пера уступили место пропагандистским псевдодокументалкам, восхвалявшим диктатора Хуана Гомеса. Впрочем, сразу после его смерти в 1935 году масштабное государственное вмешательство сошло на нет.

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Кадр из фильма «Taboga/Hacia el calvario», 1938 год

Кадр из фильма «Taboga/Hacia el calvario», 1938 год

mubi.com

Одновременно в Венесуэле появилось полноценное звуковое кино. По мнению исследователей, в ленте «Taboga/Hacia el calvario» 1938 года режиссер Рафаэль Ривьеро первым из венесуэльцев продемонстрировал подлинное понимание «возможностей кино как медиума визуального выражения». Картина была разделена на три сегмента: пролог и два музыкальных номера. Самым впечатляющим был «Taboga» — там кадры с музыкантами перемежались видами панамского острова, о котором пелось в композиции.

В 1940-е венесуэльское кино стало принимать форму индустрии, которой присуща коммерческая составляющая. Местные продюсеры взялись копировать успешные ленты мексиканского производства (тогда в Венесуэле они опережали даже Голливуд), чтобы обеспечить себе хотя бы какую-то аудиторию. Однако не бездумно, а с попытками адаптации под «местную специфику» (главным образом это выражалось в большом количестве панорамных кадров с родными просторами и сюжетами из национального фольклора). Кроме того, стал налаживаться процесс копродукции: венесуэльские продюсеры сватали в мексиканские картины своих артистов, чтобы повысить их узнаваемость, а к себе старались брать иностранцев, привлекательных для аудитории.

В 1950 году «Яхта «Изабель» прибывает сегодня днем», страстная драма о моряке, который изменяет жене с танцовщицей кабаре, была показана на фестивале в Каннах, где получила приз за лучшую операторскую работу. Это была попытка продюсера Луиса Гильермо Вильегаса Бланко, основателя компании Bolívar Films, зачать масштабную национальную киноиндустрию. К делу подошли крайне серьезно: актер Артуро де Кордова даже прожил несколько месяцев на острове Маргарита в окружении моряков, чтобы вжиться в роль. Попытка не удалась: с 1949 по 1953 год Bolívar Films успела снять восемь полнометражных фильмов, все они с треском провалились в прокате, и компания вернулась к документальным, рекламным и новостным лентам. Однако «подлинное рождение венесуэльского кино» все-таки произошло — во всяком случае, в художественном смысле.

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Кадр из фильма «Яхта «Изабель» прибывает сегодня днем», 1950 год

Кадр из фильма «Яхта «Изабель» прибывает сегодня днем», 1950 год

mubi.com

В следующий раз венесуэльский фильм оказался в Каннах в 1959 году. То был документальный «шедевр поэтического кино» «Арая» о работниках соляных копей. По некоторым оценкам, именно эта картина стала основоположницей социально-критического направления в венесуэльском кинематографе, хотя в прокат на родине она вышла только в 1977 году. На смотре в Каннах «Арая» поделил приз критиков с мелодрамой Алена Рене «Хиросима, любовь моя».

Постановщица «Араи», документалистка Марго Бенасерраф, надо сказать, была первой, но далеко не единственной женщиной в своей профессии: к началу 90-х история современного венесуэльского кино насчитывала уже 45 режиссерок, которые в совокупности сняли 75 картин. Бóльшим процентом женщин, активно участвующих и значительно влияющих на кинематограф, могли похвастаться только Аргентина и Бразилия. Фильмы, снятые женщинами, регулярно обращались к общественно значимым темам (в диапазоне от абортов до экологии) и нередко имели большой успех (а еще часто выдвигались от страны на «Оскар»). Так, в 1987 году драма шведско-венесуэльской режиссерки Сольвейг Хогестейн «Маку, жена полицейского» — о женщине, которая свидетельствует против мужа, подозреваемом в убийстве ее любовника, — обошла по сборам даже «Супермэна» и «Инопланетянина» Стивена Спилберга.

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«Маку, жена полицейского», 1987 год

«Маку, жена полицейского», 1987 год

mubi.com

Обширное участие женщин в кинопроизводстве началось в 70-е, когда кино в Венесуэле стало «национально-культурным движением», заручившись поддержкой разбогатевшего государства (в то время цены на нефть на мировом рынке выросли на 400%). Этот период, растянувшийся на десятилетие, считается «золотым веком» венесуэльского кинематографа. Тогда в страну переехали сразу несколько иностранных режиссеров — вроде мексиканца Маурисио Валерстайна, итальянца Франко Рубартелли и боливийца Хорхе Санхинеса.

Фильм Валерстайна «Когда хочу плакать, не плачу» о трех тезках-ровесниках из разных социальных слоев в 1973 году стал хитом проката и спровоцировал бум так называемого «нового венесуэльского кино», которое тяготело к итальянскому неореализму и концентрировалось на общественных вопросах. Еще одним важным героем этого направления стал Клементе де ла Серда. Его картина 1976 года «Я — преступник», посвященная тяжелой судьбе мальчика из каракасских трущоб, долгое время удерживала титул самого популярного венесуэльского фильма в истории. Она обогнала в прокате даже «Челюсти» — ту самую ленту, благодаря которой возник феномен «летнего блокбастера». Другой популярной картиной «золотого века» стала «Курящая рыба» — мелодрама Романа Чальбауда о предприимчивой хозяйке борделя.

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Кадр из фильма «Курящая рыба», 1977 год

Кадр из фильма «Курящая рыба», 1977 год

mubi.com

Своего пика кинопроизводство достигло в середине 80-х, после чего пошло на спад — вместе со всей остальной экономикой. Национализация нефтяной промышленности и неэффективный менеджмент привели к застою и снижению объема ВВП. Самым удачным в коммерческом смысле стал 1986 год: тогда фильмы местного производства посмотрели более 4 млн человек.

Затем в индустрии произошел крах, вызванный экономическим кризисом (цены на нефть рухнули), шоковой терапией со стороны государства и последовавшим политическим хаосом (жестко подавленные протесты, две попытки госпереворота, импичмент президента). По данным сайта Venezuelanalysis, в 1994 году о 4 млн зрителей уже не приходилось мечтать — на венесуэльские картины было куплено менее 80 тыс. билетов. Правительству было толком не до кинематографистов, так что индустрия начала угасать: хотя формально в 1993-м был принят национальный закон, призванный защитить и поддержать киноиндустрию, по факту он никак не помогал — до тех пор, пока не был пересмотрен 12 лет спустя.

В нулевые, уже после прихода к власти автократа Уго Чавеса, ситуация стала, с одной стороны, несколько выправляться, но с другой — ухудшаться. В 2005 году криминальный триллер Хонатана Якубовича «Экспресс-похищение» оказался большим хитом на родине, а еще — первой венесуэльской лентой, которую подхватила крупная голливудская компания: за прокат в США взялась Miramax. При этом в том же году Америка начала вводить санкции в отношении Венесуэлы — в частности, за недостаточную борьбу с наркоторговлей и терроризмом. Но то, насколько хаотичным и криминогенным Якубович изобразил современный Каракас, сильно разозлило Чавеса. Он заявил, что режиссер причастен к «еврейскому заговору», который нацелен на противодействие боливарианской революции, а затем стал публично угрожать ему тюрьмой. Якубович бежал из страны.

В 2006-м по приказу Чавеса был основан Fundación Villa del Cine — «Синемавилль», большой продакшн-центр, призванный побороть «диктатуру Голливуда», который на тот момент занимал более 80% кинорынка. С одной стороны, у многих венесуэльцев появилась возможность заняться кино. С другой, «Синемавилль» небезосновательно называли «фабрикой пропаганды».

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Кадр из фильма «Семья», 2017 год

Кадр из фильма «Семья», 2017 год

mubi.com

С появлением наследника Чавеса Николаса Мадуро экономика страны окончательно рухнула, а коррупции, политических репрессий и иностранных санкций стало в разы больше. На фоне этого в 2010-е годы венесуэльское кино вошло в стадию ренессанса. Как и в общество в целом, оно стало гораздо более острым и политизированным: фильмы вроде «Одиночества» Хорхе Тилена Арманда и «Семьи» Густаво Рондона Кордовы говорят о выживании в жесточайшем кризисе. Название документальной картины «Чавизм: Чума XXI века» говорит само за себя.

Также одна из ключевых тем в кинематографе 2010-х — жизнь квир-людей. Что забавно, часть ЛГБТК±фильмов в стране, где с правами ЛГБТК±людей все достаточно скверно, получила госфинансирование — как раз из-за того самого закона, пересмотренного при Чавесе. Среди самых известных картин этого периода — «Непослушные волосы» Марианы Рондон, «Синий, розовый и не такой розовый» Мигеля Феррари, «Издалека» Лоренсо Вигаса.

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Кадр из фильма «Непослушные волосы», 2013 год

Кадр из фильма «Непослушные волосы», 2013 год

mubi.com

В условиях тянущегося многие годы кризиса национальная киноиндустрия, которая так и не сумела до конца побороть в соотечественниках предубеждения, стала держаться на честном слове. Но венесуэльское кино, кажется, просто отказывается смиряться со своей участью и умирать.

***

Прежние тексты цикла — про Иран, Саудовскую Аравию, КНДР и Афганистан.

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