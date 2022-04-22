Не только модели: кем работают победительницы «Холостяка»

За восемь сезонов шоу «Холостяк» на ТНТ ни одному герою не удалось построить крепкие отношения с избранницей. «Газета.Ru» рассказывает, почему победительницы проекта расстались с «холостяками» и чем они занимаются сейчас.

1 сезон — Олеся Ермакова

close 100% olesyayermakova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В первом сезоне «Холостяка» (2013) избранницей украинского футболиста Евгения Левченко стала журналистка Олеся Ермакова. Через девять месяцев после окончания проекта они расстались. Об этом спортсмен написал в соцсетях:

«Каждой сказке приходит конец. Вот и наши отношения с Олесей завершились. Основная причина — это расстояние. Жизнь в разных странах, постоянные перелеты и занятость оказались преградой для нас».

В 2014 году Ермакова вышла замуж за своего давнего знакомого из Лондона и поделилась фотографиями колец в соцсетях. В последние годы она занимается продюсированием шоу («Top Gear Live», «KFC Battle Fest») и постановкой массовых мероприятий, а также ведет блоги в соцсетях и активно интересуется темой технологий, кибернетики и искусственного интеллекта.

2 сезон — Мария Дригола

close 100% mariiadrigola/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Главным героем второго сезона «Холостяка» (2014) стал Максим Чернявский — бизнесмен и бывший муж певицы Анны Седоковой. В финале шоу его выбор пал на брюнетку Марию Дриголу. В первое время они жили на две страны: победительница проекта часто гостила у возлюбленного в Лос-Анджелесе и нашла общий язык с его дочерью. Свадьба пары, запланированная на осень 2014 года, не состоялась. Через год Чернявский рассказал, что их отношения распались из-за расстояния.

«У нас все было по-настоящему. Мы действительно хотели этих отношений. После проекта она даже прилетала ко мне в Лос-Анджелес, когда уже не надо было никому ничего доказывать. Просто в какой-то момент мы поняли, что поддерживать отношения на расстоянии крайне сложно», — сказал Максим.

После шоу Дригола работала юристом в производственной компании отца, которая занимается ремонтом военной техники в Санкт-Петербурге. В 2019 году девушка вышла замуж и родила дочь Амиру. Подробностей о своем супруге Мария не раскрывает.

3 сезон — Дарья Канануха

close 100% Дарья Канануха/YouTube

В 2015 году «холостяк» Тимур Батрутдинов сделал выбор в пользу 22-летней Дарьи Кананухи. Через несколько месяцев шоумен признался журналистам, что жениться пока не собирается. В декабре 2015-го Канануха сделала заявление о расставании с Батрутдиновым — хотя ранее говорила, что готова выйти за него замуж и родить детей.

Два года спустя девушка вступила в брак с юристом Михаилом Желаевым — она подробно освещала торжество и подготовку к нему в соцсетях. На страницу Кананухи в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) подписаны более 230 тыс. человек. В профиле она представляется как психолог-коуч, предприниматель и автор проектов для женщин. В своем аккаунте она проводит психологические разборы поведения участников двойного «Холостяка» (2022).

4 сезон — Наталья Горожанова и Яна Аносова

close 100% gorozhanova/y_anosova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Алексей Воробьев был героем шоу «Холостяк» в 2016 году и не смог выбрать победительницу среди двух финалисток. В проекте «Загугли звезду» артист рассказал, что ему было тяжело говорить девушкам «нет».

«Потому что это было честно по отношению к ним, — объяснил свое решение Воробьев. — Не делать вид, что типа: «Ну давай попробуем что-нибудь создать. А то вроде как два с лишним месяца мы же тебе что-то выбирали. Получается, что мы только зря теряли время, давай попробуем». Но нет, если мы уже потеряли два с лишним месяца, то чего терять еще два, правильно?»

Одна из финалисток — модель Наталья Горожанова — в 2020 году сообщила о своей беременности. Через месяц стало известно, что отцом ее дочери Евангелины стал бывший муж актрисы Равшаны Курковой Станислав Румянцев. На страницу Горожановой в Instagram, где она ведет лайфстайл-блог, подписаны более 300 тыс. пользователей. Среди заметных работ модели — съемки в клипе на песню Александра Реввы «Она решила сдаться».

Вторая финалистка Яна Аносова незадолго до съемок в «Холостяке» окончила ВГИК. Она снималась в сериалах «След», «Под прикрытием», «Как я стал русским», «СашаТаня» и других. Кроме того, Аносова занимается музыкой — ее песня «Над крышей» стала саундтреком к фильму «Молодежка. Противостояние». Также девушка участвовала в проекте «Песни» на ТНТ. Личную жизнь Аносова не афиширует.

5 сезон — Екатерина Никулина

close 100% m8ncat/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2017 году звезда «Интернов» Илья Глинников выбрал в качестве победительницы «Холостяка» Екатерину Никулину. В течение полугода они состояли в отношениях, делились совместными фото в соцсетях и посещали светские мероприятия. В начале 2018 года пара распалась.

«Мы не сошлись характерами, и наши жизни пошли разными путями, хотя у нас прекрасные отношения, — сказала Никулина. — Мы решили объявить об этом во всеуслышание для того, чтобы нас перестали воспринимать исключительно как пару, и у каждого была своя жизнь».

Сейчас она работает моделью и начинает музыкальную карьеру под псевдонимом MOONCAT. О личной жизни Никулина не рассказывает и публикует в соцсетях только свои портреты.

6 сезон — Дарья Клюкина

close 100% klyukina_d/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель Дарью Клюкину можно назвать самой успешной «выпускницей» шоу «Холостяк», в котором она участвовала дважды. В 2017 году девушка не смогла ответить Глинникову взаимностью и ушла с проекта. Через год Клюкина вернулась и смогла завоевать сердце Егора Крида. В марте 2019-го она рассказала, что какое-то время встречалась с певцом, но они «не сошлись характерами».

За два сезона «Холостяка» Клюкина обрела медийность и собрала более 2 млн подписчиков в Instagram. Она снимается в рекламе, клипах и сериалах, поет, ведет свой видеоканал KLUKVA, участвует в светских тусовках и презентациях.

В 2019 году девушка вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Торжество прошло в Италии на берегу озера Комо. Гостей развлекали Николай Басков, Дима Билан и Кэти Топурия.

7 сезон — Барбара Соланс

close 100% solansbarbara/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2020 году успешный врач-стоматолог Антон Криворотов выбрал в качестве победительницы седьмого сезона «Холостяка» кубинскую модель Барбару Соланс. Они встречались в течение полугода после окончания съемок реалити и расстались на плохой ноте. Модель заявила об изменах со стороны стоматолога, которые он считал нормой.

«Что я могла на это ответить? Есть люди, для которых это норма. Он так и сказал мне: «То, что я делаю на стороне, тебя не должно касаться, главное — мое отношение к тебе. Какая разница, с кем я буду еще спать, это просто секс. Мы полигамные хомосапиенсы, это природа», — написала она.

В настоящее время Соланс трудится моделью, работает над личным брендом одежды и ведет блог, на который подписаны более 300 тыс. человек. На своей странице она показывает результаты съемок, публикует рекламу и пропагандирует ЗОЖ. О личной жизни Барбара предпочитает не распространяться.

8 сезон — Екатерина Сафарова

close 100% kat_safarova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2021 году после окончания восьмого сезона «Холостяка» Тимати несколько раз вышел в свет с 21-летней Екатериной Сафаровой. Вскоре они расстались.

«После проекта Тимур пригласил меня в отпуск вместе со своей семьей, — рассказала Сафарова. — Меня очень хорошо приняли, но уже тогда на отдыхе я начала понимать, что это не мой человек. Именно для отношений. Тимур очень заботливый, внимательный, умный, веселый. Бывает такое, что в какой-то момент ты понимаешь, что вы с человеком слишком разные для отношений».

Девушка работает моделью, знает четыре языка, учится в Британском университете по направлению «Международный бизнес», занимается теннисом, боксом, фитнесом и тренирует других. На блог Сафаровой подписаны более 1,5 млн пользователей.