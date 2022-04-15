Не только «Мона Лиза»: 10 главных картин Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи, начинавший обычным подмастерьем у флорентийского скульптора, со временем стал одним из величайших художников в истории человечества. Но если тайну улыбки «Джоконды» весь мир по-прежнему разгадывает с большим энтузиазмом, то другие картины мастера эпохи Возрождения не получают должного внимания публики. «Газета.Ru» к круглой дате рождения да Винчи рассказывает об истории создания и судьбе десяти его главных полотен.

«Спаситель мира»

close 100% Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (1499–1510) Wikimedia Commons

Полотно «Спаситель мира» ушло с молотка в 2017 году принцу Саудовской Аравии Бадру бен Абдулле за $450,3 млн, — это ценовой рекорд среди всех произведений искусства. Но одновременно эта картина — самая неоднозначная из коллекции Леонардо да Винчи, так как дискуссии насчет ее подлинности продолжаются до сих пор.

Картина датируется приблизительно концом 1490-х — началом 1500-х гг. Теоретики утверждают, что да Винчи писал ее для короля Франции Людовика XII и его супруги Анны Бретонской, после того как тот завоевал Геную во время Второй итальянской войны. На картине изображен Иисус, который одной рукой дает благословение, а в другой держит хрустальную сферу.

Эксперты указывают, что бесспорно «леонардовскими» чертами в картине можно считать андрогинные черты лица (ее еще называют «Мужской Мадонной»), неяркая палитра, анатомичность и детализированность в изображении рук и одежды. Больше всего споров вызывала не свойственная работам автора композиция в прямой анфас, так как большинство героев его работ, в том числе знаменитая «Джоконда», изображены вполоборота.

Долгое время картина воспринималась как хорошая копия утраченного произведения художника, которую якобы мог создать его ученик. В 1958 году «Спасителя мира» продали за символические £45. Настоящий массовый триумф картины начался после того, как в 2005 году она попала в руки арт-дилеров Роберта Саймона и Александра Пэрриша, которые посчитали нужным проверить ее оригинальность. Антиквары отдали ее реставратору, которая привела убедительные аргументы, что автором все-таки можно считать да Винчи.

После этого полотно купил российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, который отдал картину аукционному дому Christie's. Тот, в свою очередь, развернул вокруг произведения масштабную маркетинговую кампанию, что и вылилось в крупнейшую сделку.

В 2019-м году The New York Times сообщила о пропаже картины из филиала музея Лувра в Абу-Даби (ОАЭ). Позже выяснилось, что она теперь находится на яхте наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, и, говорят, картина будет там до тех пор, пока для нее специально не построят культурный центр.

«Портрет Джиневры де Бенчи»

close 100% Леонардо да Винчи «Портрет Джиневры де Бенчи» (1474—1476) Wikimedia Commons

Эта работа стала одной из самых узнаваемых еще при жизни Леонардо да Винчи. Сейчас это единственная картина художника, находящаяся в США (в Национальной галерее искусств в Вашингтоне).

На портрете, над которым художник работал с 1474 по 1478 гг., изображена флорентийская поэтесса Джиневра д'Америго де Бенчи. Ее известность принесла произведению успех. Есть свидетельства в пользу того, что портрет мог быть подарком на помолвку девушки.

«Мадонна Литта»

close 100% Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» (1490—1491) Wikimedia Commons

Еще одна картина, авторство которой оспаривается. Так, искусствовед Мартин Кемп уверен, что полотно было написано учеником художника Джованни Антонио Больтраффио. Но специалисты из Эрмитажа, в экспозиции которого картина находится сейчас, с этим не согласны.

На картине изображена Дева Мария, которая кормит грудью младенца Христа. Фигуры расположены в традиционном для да Винчи затемненном интерьере с двумя арочными проемами по бокам, через которые виднеется горный пейзаж.

«Мона Лиза»

close 100% Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (1503—1519) Wikimedia Commons

«Мона Лиза» (полное название «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо») — пожалуй, самое известное произведение не только среди всех работ Леонардо да Винчи, но и в мировом искусстве в целом. Точная дата создания картины неизвестна, однако исследователи склоняются к периоду между 1504 и 1519 годами. Считается, что работа выполнена по заказу супруга знатной флорентийки Лизы Герардини (Джокондо по мужу), которую и запечатлел да Винчи на портрете.

В ходе изучения картины специалисты нашли на ней скрытые цифры и буквы. Один из таких шифров разгадал исследователь Карл Глорри. Так, число 72 под мостом на фоне Джоконды, по его словам, может отсылать к произошедшему в 1472 году наводнению в районе города Боббио. «Леонардо добавил число 72 под мостом, чтобы запечатлеть память о разрушительном наводнении реки Треббия», — уверяет Глорри в своей книге.

Во Францию картина вместе с автором переехала еще в начале XVI века, а после революции впервые оказалась в Лувре. Впоследствии с шедевром произошел ряд исторических эксцессов, — в частности, картину забирал к себе в спальню в замке Тюильри Наполеон.

Но самый знаменитый инцидент с пропажей «Моны Лизы» произошел в 1911 году. Тогда под подозрение попал даже известный художник Пабло Пикассо. Лишь спустя два года полотно нашли у итальянца Винченцо Перуджи. Он, будучи сотрудником Лувра, украл полотно, посчитав, что работа итальянского художника должна вернуться на родину после того, как якобы была украдена Наполеоном в ходе войны. Однако затем Перуджи, оправдываясь, называл еще две версии — сходство с родственниками и ненависть к французам.

В письме к отцу он писал: «Я клянусь, что вы будете жить долго и наслаждаться той наградой, которую ваш сын скоро получит для вас и для всей нашей семьи». В итоге картину нашли, и с 1913 года «Джоконда» вернулась в парижский Лувр уже в культовом статусе — там она хранится под пуленепробиваемым стеклом.

«Айзелуортская Мона Лиза»

close 100% Леонардо да Винчи «Айзелуортская Мона Лиза» (1500-е) Wikimedia Commons

Происхождение копии «Моны Лизы» неизвестно: впервые ее обнаружили в XIX в доме артдилера Хью Блейкера. Однако еще в XVI веке биограф Джорджо Вазари утверждал, что да Винчи писал «Мона Лизу» в 1503 году, но оставил ее незавершенной. И, скорее всего, он имел ввиду именно портрет «Айзелуортской Моны Лизы».

В 2012 году Швейцарский фонд Мона Лизы представил результат своих 35-летних исследований — по их данным, этот портрет действительно написан да Винчи и представляет собой раннюю версию «Моны Лизы».

«Витрувианский человек»

close 100% Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» (1492) Wikimedia Commons

Еще одна работа Леонардо да Винчи, опубликованная в качестве иллюстрации к труду о римском архитекторе Витрувии — отсюда и ее название. Этот рисунок наглядно показывает симметричные пропорции человеческого тела. Считается, что так художник «проиллюстрировал» правило золотого сечения, знание которого до сих пор считается основополагающим для начинающих дизайнеров. Согласно ему, расстояние от ступней до пояса прямо пропорционально длине от пояса до макушки, а ширина растянутых рук «идеального» человека равна его росту.

«Тайная вечеря»

close 100% Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495-1498) Wikimedia Commons

Считается, что роспись «Тайная вечеря» была заказана покровителем художника Людовиком Сфорцем на одном из этапов реконструкции монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане в конце XV века. На фреске изображена последняя трапеза Иисуса с учениками-апостолами накануне его ареста. В этот день он пророчит, что один из присутствующих на пиршестве станет предателем. Да Винчи хотел передать реакцию на эти слова каждого из учеников Иисуса.

Исследователи отмечают, что труднее всего художнику давались изображения Христа и Иуды, так как он не мог найти для них подходящих моделей. Считается, что прообразом Иисуса стал певчий из церковного хора, а Иуды — пьяница, которого художник встретил валяющимся в канаве. Впрочем, некоторые историки отмечают, что «Иудой» и «Иисусом» мог быть один и тот же человек, но с разницей в три года.

«Мадонна с гвоздикой»

close 100% Леонардо да Винчи «Мадонна с гвоздикой» (1478) Wikimedia Commons

Самая ранняя работа художника, которая была написана им еще в качестве подмастерье у скульптора Андреа Верроккьо. Бытовало мнение, что ее авторство принадлежит самому Верроккьо, но впоследствии исследователи сошлись на том, что ее создатель — именно да Винчи. Сейчас картина находится в экспозиции галереи «Старая пинакотека» в Мюнхене.

На картине младенец Иисус сидит на коленях у Девы Марии, которая поддерживает его правой рукой. В другой она держит гвоздику, которая в эпоху Возрождения символизировала одновременно и распятие Христа, и любовь Богородицы.

«Туринский автопортрет»

close 100% Леонардо да Винчи «Туринский автопортрет» (после 1512) Wikimedia Commons

Известно, что это не единственный автопортрет да Винчи, но, несомненно, самый знаменитый. На момент его написания (после 1512 года) художнику было около 60 лет, хотя на рисунке он выглядит еще старше. По мнению искусствоведов, да Винчи и не стремился изобразить себя предельно точно, а лишь передавал свое самоощущение.

Зарисовка была идентифицирована как автопортрет в конце XIX века на основе сходства с изображением художника на фреске Рафаэля. Но, как и со многими другими произведениями да Винчи, ее авторство оспаривается. Сейчас картина хранится в Королевской библиотеке Турина.

«Поклонение волхвов»

close 100% Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов» (1481) Wikimedia Commons

Августинские монахи заказали эту картину да Винчи для алтаря в монастырь Сан-Донато-а-Скопето, но вскоре художник уехал из Флоренции в Милан, оставив ее незаконченной. С 1670 года и по сей день она находится в галерее Уффици во Флоренции. «Поклонение волхвов» — одна из самых влиятельных неоконченных картин в истории искусства: она не имеет аналогов из-за организации пространства полотна и персонажей второго плана.

В центре картины изображены Дева Мария с ребенком Иисусом, а треугольником рядом с ними выстроились преклоняющиеся волхвы. На заднем фоне слева можно увидеть разрушенное языческое здание, которое, судя по всему, пытаются восстанавливать, а справа — сражающихся друг с другом всадников. Пальма в центре отсылает к словам из библейской «Песни песней Соломона»: «Ты пальме финиковой подобна станом. А груди — грозди.» Отмечается, что художник хотел отобразить сразу 60 фигур.