«Как представить мир без Пушкина и Чайковского, Врубеля и Айвазовского?»

Арфистка Софья Кипрская, солистка оркестра Мариинского театра рассказала в интервью «Газете.Ru» о фестивале «Северная лира», инициатором которого она является, о недавнем получении от Владимира Путина премии президента для молодых деятелей искусства и об отношении распространившегося в последнее время на Западе феномене «культуры отмены».

– Софья, что для вас значит быть частью такого коллектива, как симфонический оркестр Мариинского театра? Валерий Абисалович (Гергиев. – Прим. «Газеты.Ru») ведь задает достаточно динамичный темп творческой жизни...

– Мариинский театр — мой родной дом, в котором я выросла (Софья Кипрская присоединилась к оркестру в 17 лет — Прим. «Газеты.Ru») и продолжаю расти, имея возможность заниматься с полной отдачей любимым делом в родной стране, в одном из главных оркестров мира под управлением лучшего дирижера. Это дорогого стоит. А динамичный темп приучает к высоким «скоростям» и постоянному творческому горению — иначе как бы еще хватало энергии заниматься помимо оркестра и сольной карьерой, и организацией фестивалей?

– Вы совсем недавно были в выпусках новостей на всех телеканалах в связи с вручением вам Владимиром Путиным премии президента для молодых деятелей искусства за 2021 год. Вы, разумеется, состоявшийся профессионал, но все же: каково это получить такое признание, в общем, в начале творческого пути?

– Это большая честь и огромная ответственность! Безусловно, я воспринимаю эту награду как общую для всех, кто вкладывался в мое развитие — и семьи, и наставников, и педагогов, и моих замечательных коллег.

Музыка, конечно, не имеет границ, но приятно осознавать, насколько важны русская музыка и российская музыкальная школа. И необходимо сохранять и укреплять традиции, предоставлять ещё больше возможностей детям в России приобщаться к искусству, учиться, становиться музыкантами и просто ценителями музыки.

Мне лично хотелось бы делать больше для популяризации своего любимого инструмента и передачи опыта юным музыкантам — например, заниматься организацией выездных фестивалей, мастер-классов. В некоторых регионах нашей страны слишком мало преподавателей, классов, а следовательно, и детей, которые занимаются на не самых распространённых инструментах — к ним относится и арфа.

– Мариинский театр проводит очень много фестивалей. Это и «Звёзды белых ночей», и фортепианный, органный, флейтовый фестивали. Ваш фестиваль арфы «Северная лира» пройдет вот уже в шестой раз. Какова его история?

– Фестиваль «Северная Лира» родился из любви к моему инструменту — и стал одним из значительных музыкальных фестивалей в России.

close 100% Мариинский театр/Михаил Вильчук

Он ежегодно собирает в Петербурге музыкантов со всего мира, что позволяет публике знакомиться с произведениями для арфы — древнейшего щипкового музыкального инструмента на Земле — в исполнении замечательных мастеров.



— Что публика может услышать в этот раз? Расскажите об акцентах программы этого года.

– В каждой стране существуют национальные инструменты, родственные современной арфе. На фестивале мы знакомим петербуржцев с истоками арфы из разных стран и разных народов России. Все эти инструменты редко звучат в больших залах: скифская арфа, колёсная лира, африканская арфа (кора), русские гусли, кельтская арфа, калмыцкая национальная ятха и алтай ятха.

Одна из задач фестиваля — рассказать об удивительных людях, которые очень любят свое дело.

Например, коллекционер Валерий Брунцев в своей квартире на Васильевском острове создал уникальный Музей инструментов народов мира, в котором уже больше полутора тысяч предметов; на выставку в Концертном зале он предоставил небольшую часть своих драгоценностей.

Из Барнаула к нам прилетел Александр Гнездилов, легендарный мастер, воссоздавший скифскую арфу. На гуслях мастера Александра Теплова на фестивале прозвучат классические произведения: соната Березовского в дуэте с органом и концерт Вивальди с оркестром. Россия богата талантами, и мы ещё не раз пригласим на фестиваль музыкантов со всех уголков нашей прекрасной многонациональной страны.

– Наверное, нельзя не задать вопрос про «культуру отмены», распространившуюся в последнее время на Западе. Как вы думаете, можно ли всерьез отменить, скажем, Чайковского? И что тогда, например, будут ставить на мировых сценах в Новый год и Рождество вместо «Щелкунчика»?

– Музыка — язык интернациональный, она воспитывает и гармонизирует красотой, и она вне политики.

Я хотела бы напомнить всем нам слова нашего классика, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича: «Любите и изучайте великое искусство музыки: оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке вы найдёте в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках».

Как представить мир без Пушкина и Чайковского, Ломоносова и Менделеева, Врубеля и Айвазовского? Я верю, что именно деятели культуры способны наводить мосты и возвращать в мир гармонию.