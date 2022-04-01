Плейлист недели: Red Hot Chili Peppers, A$AP Rocky и Therr Maitz

Участники группы Red Hot Chili Peppers во время церемонии открытия звезды на Аллее славы в Голливуде в четверг, 31 марта 2022 года

Red Hot Chili Peppers вернулись с порцией безграничной любви, рэпер MGK превратился в кота в новом клипе, а российская инди-группа Therr Maitz спела о том, как не опускать руки в непростые времена: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Therr Maitz — «Future Is Bright»

Российский инди-коллектив Therr Maitz показал клип к песне «Future Is Bright», с которой они участвовали в национальном отборе «Евровидения» в 2021 году. В сюрреалистичном ролике люди, несмотря на угрозу апокалипсиса, не теряют надежды на светлое будущее и танцуют на песчаном берегу. Клип снят в черно-белых тонах.

A$AP Ant и A$AP Rocky — «The God Hour»

A$AP Ant и A$AP Rocky, музыканты рэп-объединения A$AP Mob, записали совместный трек и сопроводили его психоделическим клипом. В видео артисты выходят на улицы Нью-Йорка, выпивают в баре и читают рэп. Это первый сингл с грядущего дебютного альбома A$AP Ant «From Me 2 U».

Томас Ретт и Кэти Перри — «Where We Started»

Американский кантри-певец Томас Ретт представил шестой альбом «Where We Started», который является продолжением предыдущей пластинки «Country Again: Side A». «Как ни странно, но я чувствую себя моложе, чем когда-либо», — поделился артист в преддверии релиза. Заглавный трек лонгплея, созданный при участии певицы Кэти Перри, фанаты сочли очень душевным и романтичным.

Machine Gun Kelly (MGK) и Blackbear — «Make Up Sex»

Рэпера MGK опубликовал клип на песню «Make Up Sex», созданную совместно с хип-хоп-певцом Blackbear. В ролике MGK дает концерт в розовой комнате, полной котов, и по итогу сам становится одним из них.

Ранее MGK представил клип к композиции «Maybe» при участии рокеров Bring Me the Horizon. Обе композиции вошел в новый альбом артиста «Mainstream Sellout», релиз которого состоялся 25 марта 2022 года.

Red Hot Chili Peppers — «Unlimited Love»

Американские «перцы» наконец-то опубликовали долгожданный 12-й студийник «Unlimited Love». Это первый за шесть лет альбом группы, спродюсированный легендарным Риком Рубиным. В честь выхода пластинки коллектив, который начал карьеру еще в далеких 80-х, даже удостоили звезды на голливудской «Аллее славы».

Гарри Стайлз — «As It Was»

Бывший участник группы «Оne Direction» Гарри Стайлз представил первый сингл с будущего альбома «Harry's House» и красочный ролик к нему. В видео музыкант вместе с партнершей танцует на вращающемся круге: он одет в яркий красный комбинезон, а она — в синий. Режиссером клипа выступила украинка Таня Муньо.

Выход грядущего альбома Стайлза «Harry's House» анонсирован на 20 мая 2022 года. Предыдущая пластинка артиста «Fine Line» вышла в 2019-м.

Шон Мендес — «When You're Gone»

Канадский музыкант Шон Мендес выпустил песню «When You're Gone» и клип к ней. В ней артист спел о недавнем расставании со своей «сеньоритой» и коллегой по сцене Камилой Кабельо. Видеоряд дополняет музыку съемками с бэкстейджей, а также счастливыми лицами многочисленных фанаток певца.

В декабре 2021 года Мендес уже представил трек о прошлых отношениях под названием «It'll be okay».