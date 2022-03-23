От телеспектакля до госпремии: история «Служебного романа», который возвращается в кино

На съемках фильма «Служебный роман». Режиссер Эльдар Рязанов. В главной роли Андрей Мягков (в центре). Киностудия «Мосфильм. 1977 год

Одна из лучших комедий Эльдара Рязанова «Служебный роман» выходит в повторный прокат через 45 лет после премьеры. К юбилею фильма «Газета.Ru» рассказывает о его создании, связанных с ним малоизвестных фактах и о том, как подбирали актеров на главные роли.

Пьеса «Сослуживцы» и ее первая экранизация

В 1971 году режиссер Эльдар Рязанов в соавторстве с драматургом Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Ее сюжет знаком многим: неудачливый статистик Анатолий Ефремович Новосельцев начинает ухаживать за своей начальницей Людмилой Прокофьевной Калугиной, которую коллектив называет мымрой.

Пьеса была поставлена в десятках театров в СССР и за рубежом, включая Театр комедии в Ленинграде, Театр им. Маяковского в Москве, «Гешер» в Яффо (Израиль) и Театр сатиры им. Алеко Константинова в Софии (Болгария).

Первой экранизацией произведения стал двухсерийный фильм-спектакль «Сослуживцы» (1973) в постановке Бориса Кондратьева.

Производством занималась Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ. В фильме были задействованы актеры московского Театра им. Маяковского: Калугину сыграла Галина Анисимова, Новосельцева — Борис Левинсон, Рыжову — Эмма Сидорова, Самохвалова — Евгений Лазарев, Верочку — Валентина Шендрикова.

Лента не получила зрительского отклика, но Рязанов верил в успех сюжета и решил взять экранизацию в свои руки. Через несколько лет он снял один из самых популярных советских фильмов — «Служебный роман». Вторая часть пьесы под названием «Родственники» была экранизирована другими режиссерами в 1981 году, но картина осталась незамеченной.

Подбор актеров для «Служебного романа»

close 100% Советский кинорежиссер, сценарист, актер, поэт Эльдар Александрович Рязанов и артисты театра и кино Андрей Васильевич Мягков и Олег Валерианович Басилашвили (справа налево) во время съемки фильма «Служебный роман», 1977 год Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Важную роль в успехе «Служебного романа» сыграла свобода Рязанова в выборе актеров: ему позволили сделать это самостоятельно, не полагаясь на мнения третьих лиц. Первым свою роль получил Андрей Мягков, который был на пике популярности после выхода «Иронии судьбы» (1975). Чтобы избежать ассоциации Анатолия Новосельцева с Женей Лукашиным, съемочная группа создала актеру новый образ с растрепанными волосами, усами, большими очками и нелепыми движениями.

Под Светлану Немоляеву и Олега Басилашвили были написаны роли Ольги Петровны Рыжовой и Юрия Григорьевича Самохвалова.

В студенческие годы их герои любили друг друга, но были вынуждены расстаться. Рыжова неудачно вышла замуж, переехала в Подмосковье и добиралась до работы на электричке. А Самохвалову повезло и с супругой, и с работой: он быстро поднялся по карьерной лестнице и не раз бывал за границей. Спустя много лет они встретились в одной конторе, куда Самохвалов устроился заместителем Кулагиной.

Долгое время ходили слухи, что изначально Басилашвили хотел получить главную роль Новосельцева, заявляя, что Самохвалов ему не подходит. Но Рязанов якобы настоял на своем, и после выхода фильма актер признал, что был не прав. Однако в интервью журналу Neue Zeiten в 2013 году Басилашвили заявил, что «такого не было, это кто-то выдумал».

На роль Калугиной режиссер утвердил Алису Фрейндлих без проб. В комментарии «Комсомольской правде» Немоляева вспоминала, что «по тем временам это было вообще немыслимо».

«Художественные советы требовали, чтобы на любую роль — а тем более на главную, которую исполнила Алиса, — предоставлялось не менее двух кандидатур, а в идеале вообще три-четыре, — сказала актриса. — Но у Эльдара Александровича в то время была такая слава, так он был любим и зрителями, и руководством, что ему пошли навстречу».

В течение полугода Фрейндлих одновременно снималась в «Служебном романе» и работала в Ленинградском театре. Почти каждую ночь она ездила в Москву на съемки и обратно.

Для «мымры» был тщательно подобран максимально сдержанный образ: бесформенные вещи отталкивающих цветов на 1-2 размера больше, старые очки с толстой оправой, зализанная назад прическа. За роль Калугиной журнал «Советский экран» признал Фрейндлих лучшей актрисой года, а поклонники начали засыпать ее письмами с благодарностью. Эта работа также примечательна тем, что актриса сама исполнила две песни, звучащие в фильме, — «Моей душе покоя нет» и «У природы нет плохой погоды».

10 любопытных фактов о «Служебном романе»

close 100% Заслуженные артисты РСФСР Фрейндлих А. и Мягков А. в сцене из кинофильма «Служебный роман», 1979 год ИТАР-ТАСС

1. Изначально фильм должен был называться «Сказка о руководящей Золушке», а позже название изменили на «Служебные романы». В отснятом черновом варианте, хронометраж которого составлял около пяти часов, было пять служебных романов.

2. До монтажа в фильме присутствовала линия отношений секретарши Верочки (Лия Ахеджакова) и ее супруга (Александр Фатюшин). По сюжету они работали в одном статистическом учреждении. После ссоры муж Веры осыпал ее подарками и комплиментами, а также катал на мотоцикле. Но эту линию решили вырезать и оставить Верочке только несколько телефонных разговоров с мужем. Известный актер Фатюшин появлялся в кадре всего несколько раз, что вызвало недоумение зрителей. Также сообщалось, что он прекратил сниматься из-за травмы глаза.

Кроме того, в первоначальном сюжете была пара профсоюзной активистки Шурочки (Людмила Иванова) и Петра Ивановича Бубликова (Петр Щербаков). Еще одним вырезанным романом стала история подруги Верочки Алены (Надежда Репина).

3. Чтобы правдоподобно показать утро в конторе, Рязанов пошел на хитрость. После съемок сцены он объявил о перерыве, но камера продолжала работать. Во время паузы актрисы начали непринужденно приводить себя в порядок — так были отсняты необходимые кадры.

4. Чтобы не превратить фильм в телеспектакль, Рязанов включил в него сцены с московскими улицами, по которым сотрудники добираются до работы. Особенно ему приглянулся снег, выпавший в конце сентября на желтые листья. Во время съемок уличных сцен режиссеру пришла в голову строчка «у природы нет плохой погоды», ставшая основой для легендарной песни. В будущем она была признана лауреатом музыкального конкурса «Песня-78».

5. Не зная автора композиции «У природы нет плохой погоды», Мягков заявил, что она ему не нравится. Об этом Рязанов рассказал в интервью «МК».

«Я сочинил песню для «Служебного романа» — «У природы нет плохой погоды». Показывал ее разным людям, не сообщая, кто автор. Все в один голос говорили, что замечательно, — рассказывал Рязанов. — Один лишь Мягков что-то пробурчал: дескать, ну, ничего вроде, могло быть и получше. И за это он был потом наказан — в фильме «Гараж» получил роль без слов.

Это я шучу, конечно. Тем более, должен сказать, что для артиста сыграть роль без слов — очень трудная задача. Мягков с ней справился блестяще. За что в конце концов я Андрея «простил», и в финале картины голос у него прорезался».

close 100% Советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков на съемках фильма «Служебный роман», 1977 год Владимир Вяткин/РИА «Новости»

6. Учреждение, где работали главные герои, снимали в трех местах Москвы. Фасад здания принадлежит Федеральному агентству морского и речного транспорта на Кузнецком мосту, кабинет Калугиной находится рядом с крышей девятиэтажного «тучереза» в Большом Гнездниковском переулке, а остальные кабинеты были построены в мосфильмовских павильонах.

7. У дверей статистического учреждения можно разглядеть табличку организации «НИИ Чего» при КЛООПе, что является отсылкой к НИИЧАВО из повести «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких и «КЛООПу» — фельетону Ильфа и Петрова. Также в одном здании с конторой находятся «Мосрыбстрой», «Главкость», «Главбурение», «Комитет по делам угля» и «Специзолятор при МЗСТУФХЦ».

8. Чтобы показать статусность учреждения, в кабинете у Людмилы Прокофьевны поставили редчайший венгерский компьютер Videoton-340. Он стоил почти 440 тыс. рублей (для сравнения — «Жигули» можно было купить за 5 тыс. рублей). Сотрудник Центрального статистического управления ежедневно привозил компьютер на съемки, а вечером забирал.

У сотрудников на столах также находились недешевые вещи — вычислительные машины марки «Элка» из Болгарии за 750 рублей. Одна из них была украдена во время съемок.

9. Создателям фильма приходило множество писем от людей, которые после выхода ленты нашли свою вторую половинку среди коллег. Многие женщины написали, что благодаря преобразованиям «мымры» тоже захотели измениться: сделали такую же прическу, сшили платье по фигуре и наладили личную жизнь. Прическа Людмилы Прокофьевны стала самой модной в СССР.

10. В 1977 году «Служебный роман» посмотрели более 58 млн зрителей. В рейтинге самых кассовых советских лент он занимает 19 место. Журнал «Советский экран» назвал его фильмом года, а Фрейндлих и Мягкова — лучшими актерами года. Рязанов, Брагинский, Ахеджакова, Басилашвили и оператор Владимир Нахабцев получили Госпремию РСФСР.

close 100% Алиса Фрейндлих (справа) в роли Людмилы Прокофьевны и Андрей Мягков (слева) в роли Новосельцева в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман», 1977 год РИА Новости

Картина также обрела популярность за границей, особенно в Китае, где ее показывают изучающим русский язык студентам. По мотивам «Служебного романа» в пекинском театре «Бао-ли» поставили спектакль.