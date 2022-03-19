Завтраки Рудковской и кукольный домик Деппа: необычные хобби звезд

Джонни Депп собирает кукол Барби

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Звезда «Пиратов Карибского моря» владеет большой коллекцией кукол Барби, причем некоторые из них представляют собой копии знаменитостей — в лице Бейонсе, Линдси Лохан и Зак Эфрон.

Депп признавался, что играл со своими Барби, но не в одиночестве. «У меня есть множество кукол Барби и Кенов — я играл в них с детьми. Пожалуй, я отлично играю в куклы», — рассказывал Депп таблоиду The Sun. С того момента прошло достаточно времени, наследники успели подрасти, но ностальгическая коллекция, скорее всего, по-прежнему хранится у Деппа.

Квентин Тарантино коллекционирует настольные игры

Квентина Тарантино можно назвать настоящим гиком: его дом захламлен дисками, видеокассетами, постерами, сувенирами и даже банками Pepsi разных годов.

«Я собирал эту фигню годами. И наконец решил начать коллекционировать что-нибудь новое. Сначала я задумался о ланч-боксах, но это как-то слишком затратно. Собирать кукол — не особенно весело, так как они должны храниться в коробке. И вот я решил коллекционировать настольные игры», — сказал он в интервью Rolling Stone.

По словам режиссера «Криминального чтива», среди его ценных приобретений — настольные игры по мотивам любимых фильмов и сериалов, включая «Придурков из Хаззарда» и «Ночь живых мертвецов».

Том Хэнкс фотографирует потерянные вещи

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У Тома Хэнкса есть привычка фотографировать потерянные вещи. Среди находок, которыми он активно делится в Instagram, можно заметить бейсбольную перчатку, галстук или детскую пустышку.

Свое хобби звезда «Форреста Гампа» объясняет просто: «Я не делаю снимки ради того, чтобы эти вещи обязательно нашел их владелец. Для меня это просто что-то вроде визуального хайку на разные темы. Разделение. Свобода. Одиночество. Скажем, потерянная перчатка без пары — разве не метафора? Люди в мире потеряны точно так же, как и эта вещица».

Кстати, помимо снимков, Хэнкс неравнодушен к старым печатным машинкам, которые считает «блестящим сочетанием искусства и инженерии».

Рената Литвинова создает рисунки и дизайн одежды

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Эстетику нуара Рената Литвинова привнесла не только в свои тексты, фильмы и театральные постановки — она сама является ее живым воплощением. Страсть к винтажным изделиям, антикварной посуде и миру моды — неотъемлемая часть творчества постановщицы. В ее гардеробе можно найти не только вещи ее друга Демны Гвасалии и художника по костюмам Надежды Балабановой, но и Александра Маккуина, Джона Гальяно, Кристобаля Баленсиаги и Мадам Грэ.

«Мода для тех, у кого нет воображения и кто хочет посоветоваться. Правда, для меня это в то же время и большое искусство», — считает Литвинова. Актриса не раз дефилировала на Неделях моды в Париже, а также участвовала в создании костюмов для спектаклей. Помимо этой страсти, режиссер часто придумывает эскизы и делится своими рисунками, на которых изображены таинственные незнакомки в ретро-одеждах.

Яна Рудковская придумывает сервировку стола

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Сервировка стола — ежедневный ритуал Яны Рудковской. Причем помеченные хэштегом «Завтраки Яны Рудковской» вызывают не меньший интерес, чем коллекция люксовых брендов. Свежесрезанные пионы, фарфоровый сервис, пирамида из десертов, экзотические фрукты и морепродукты напоминают собой экспозицию, сравнимую разве что с картинами известных живописцев.

Сама музыкальный продюсер уверена, что своими фотографиями она старается не столько подразнить людей, сколько привить эстетические принципы. «В выходные мы завтракаем всей семьей, но фотографирую я завтрак на одну персону, потому что завтрак на пять и больше персон не сможет передать красоту завтрака и сервировки», — подчеркнула она.

Алла Пугачева коллекционирует ретро-автомобили

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Алла Пугачева весьма неравнодушна к автомобилям, часть из которых она приобретала на собственные гонорары, а остальные получала в дар от поклонников. Ее первым «трофеем» стали «Жигули», которые стоили на момент покупки внушительные 5 тыс. руб. Когда в моду вошли лимузины, желанный экземпляр подарил Пугачевой бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Кстати, сама Примадонна уверенно чувствует себя за рулем, однако делегирует управление личному шоферу.

Максим Галкин всецело разделяет интерес супруги к машинам и сам внес немалый вклад в пополнение автопарка, состоящего как из современных, так и ретро-моделей. Страсть певицы к личному транспорту объясняют ее боязнью самолетов. Именно из-за аэрофобии она всегда передвигалась на поезде во время гастролей по стране.

Николай Цискаридзе медитирует с помощью шитья

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Ловкое владение ниткой и иголкой привила Николаю Цискаридзе его няня. Впоследствии это умение не раз выручало его во времена дефицита, когда приходилось наскоро отремонтировать порванные балетные туфли и другие предметы обихода. «В 1990 году, когда я еще учился, мы поехали в Японию. И я купил там такое количество ниток, что по сей день я открываю шкафы — и у меня вываливаются и вываливаются эти нитки. Закупился я на всю жизнь», – вспоминал танцовщик.