Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Шольц заявил, что нельзя прерывать диалог с Россией 21:41
Большунов впервые за три года не выиграл общий зачет Кубка мира 21:41
Боррель предложил ввести санкции против части предпринимателей, элиты и журналистов России 21:32
Итальянская Eni намерена продать свою долю в газопроводе «Голубой поток» 21:31
Хабиб набирает лучших бойцов ММА в свою лигу чтобы покорить США 21:20
Швейцария закрыла небо для военных самолетов сторон конфликта на Украине 21:18
Компания Herbalife приостанавливает работу в России 21:13
Шашилов — о Губерниеве: свою работу шоумена он делает на отлично 21:11
Байден сообщил о перемещении 12 тыс. американских военных к границам России 21:10
МО РФ: раздавая западные ПЗРК, Киев угрожает безопасности гражданских воздушных судов 21:00
Культура

Плейлист недели: Канье Уэст, Tyler, the Creator и Дуа Липа

Канье Уэст и The Game представили новый клип

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
YouTube
«Газета.Ru» продолжает рассказывать о музыкальных событиях недели. Новый альбом московской группы «Созвездие отрезок», возвращение Florence and the Machine, а также клипы от дуэта Megan Thee Stallion и Дуа Липы — и Канье Уэста.

«Созвездие отрезок» — «Волосволна»

«Мир поменялся, но главная движущая сила в нем осталась прежней — это любовь», — пишет группа «Созвездие отрезок». У ребят вышел новый альбом «Жиза» — в меру светлый и тоскливый.

Florence and the Machine — «My Love»

Florence and the Machine показала клип на композицию «My Love», срежиссированный Отем де Уайлд («Эмма»), — и это еще одно доказательство в пользу того, что Флоренс была бы идеальной моделью для прерафаэлитов. Новый альбом певицы «Dance Fever» выйдет 13 мая.

Porridge Radio — «Back To the Radio»

Первый сингл британской группы с их предстоящего альбома «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky». Фронтвумен Дана Марголин все три минуты держит в напряжении — так, что в конце практически срывает голос. Третий студийник коллектива, судя по новинке, печальный и душераздирающий, выйдет 20 мая.

Оливер Сим — «Romance With a Memory»

Вот уж правда неожиданная новость: Оливер Сим, 1/3 группы The xx, представил первый сольный трек «Romance With a Memory». Вместе с синглом вышел клип, в котором снялась квир-персона и дрэг-артистка из России Джена Марвин (Gena Marvin).

Rex Orange County и Tyler, the Creator — «Open a Window»

Tyler, the Creator в последнее время зачастил с гостевыми куплетами. На этот раз он навестил британца Rex Orange County в свежем сингле «Open a Window» с релиза «Who Cares?». В 2017 году артисты уже работали вместе над альбомом рэпера «Flower Boy».

Mitski, Дэвид Бирн и Son Lux — «This Is a Life»

Mitski и Дэвид Бирн (Talking Heads) записали композицию «This Is a Life» для предстоящей экшн-комедии «Все везде и сразу». Саундтрек-альбом, курируемый экспериментальной группой Son Lux, будет состоять аж из 49 треков.

Pixies — «Human Crime»

В этом году Pixies не приедут в Россию с концертами. Потому слушаем их последний трек «Human Crime» и надеемся, что в 2023-м точно повезет.

Megan Thee Stallion и Дуа Липа — «Sweetest Pie»

Бодрый дуэт Megan Thee Stallion и Дуа Липы, спродюсированный OG Parker. Следом вышел и клип, в котором певицы берут мужчин в плен.

Канье Уэст и The Game — «Eazy»

Очередное безумное видео от Канье Уэста на их с The Game сингл «Eazy». В нем рэпер снова сводит счеты с Питом Дэвидсоном, новым возлюбленным Ким Кардашьян.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть