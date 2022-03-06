Ездил в СССР, боролся с раком, дружил с Кастро: каким был Габриэль Гарсиа Маркес

6 марта 1927 года родился колумбийский писатель и нобелевский лауреат по литературе Габриэль Гарсиа Маркес, наиболее известный по произведению «Сто лет одиночества». «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных фактах из его жизни и творчества.

Провел детство вдали от родителей

Габриэль Гарсиа Маркес родился в бедном городке Аракатака на севере Колумбии и рос без родителей. Его отец был фармацевтом, который часто находился в разъездах вместе с женой. Считается, что рождение сына не входило в планы молодых супругов, поэтому они отдали первенца на воспитание бабушке и дедушке по материнской линии.

Популяризовал магический реализм

С детства Маркес обладал богатой фантазией и часто приукрашивал истории, однако дедушка с бабушкой никогда не ругали мальчика, а напротив — видели в этом зачатки литературного дара и только поощряли его склонность к словотворчеству. Бабушка часто рассказывала внуку сказки, предания и легенды, которые повлияли на его фольклорное мышление, а образ дедушки-полковника и ветерана гражданских войн не раз находил отражение в текстах будущего писателя. Именно эти составляющие позволили Маркесу сформировать собственную литературную манеру, в которой политика сочеталась с историями об умерших предках и призраках — магический реализм.

Имел прозвище «старикан»

Помимо домашнего прозвища Габо или Габито, как его впоследствии часто станут именовать и за пределами круга родственников, в детстве друзья прозвали будущего писателя «стариканом» — из-за тяги к размышлениям. По сравнению со сверстниками он был более робким и тяготел скорее к рисованию, чтению книг и пению, нежели занятиями спортом и развлечениям на улице.

Мог стать юристом

В 1947 году Габриэль Гарсиа Маркес поступил на юридический факультет Национального колумбийского университета, однако изучаемые дисциплины показались ему малоинтересными — и вскоре 20-летний юноша оставил учебу ради журналистики. Сначала он вел колонку в газете, а затем стал членом литературного клуба «Группа Барранкилья», где укрепился в намерении стать писателем. Устроившись корреспондентом в El Espectador, он стал писать рецензии к фильмам и посещать кинофестивали, что открывало возможности путешествовать по многим странам мира.

Был мусорщиком в Париже

После установления в Колумбии диктатуры Густаво Рохаса Пинильи закрылась газета, в которой работал Маркес. Тогда он отправился на заработки в США, а затем — в Европу. Осев в Париже, Гарсиа Маркес некоторое время собирал мусор и продавал бутылки, чтобы выжить. Как раз в это время он написал короткий роман «Проклятое время».

Был завсегдатаем борделей и однолюбом

Со своей единственной супругой и музой Мерседес писатель познакомился еще в ранней молодости. По признанию Гарсиа Маркеса, он уже тогда был намерен жениться на своей избраннице, однако девушка намеревалась сперва закончить школу, поэтому не спешила отвечать на ухаживания кавалера. Сам Маркес считал, что его возлюбленная просто «опоздала родиться» – эта тема разницы в возрасте (он был старшее ее на пять лет) также нашла отклик в творчестве колумбийца. Несмотря на постоянство чувств, будучи холостяком, Маркес часто проводил время в борделях и завязывал многочисленные романы.

«Проститутки были моими друзьями, когда я был молод. Я ходил к ним не столько заниматься любовью, сколько избавляться от одиночества», — объяснял писатель. Тем не менее, после заключения брака в 1958 году прозаик действительно не был уличен в романах с другими женщинами. Супруги счастливо прожили в браке 56 лет, воспитав двоих сыновей.

Стал первым колумбийцем — лауреатом Нобелевской премии

Поначалу тексты Габриэля Гарсиа Маркеса оставались незамеченными. Чтобы написать свой главный литературный шедевр «Сто лет одиночества», ему понадобилось 18 месяцев добровольного заточения, поэтому автор оставил журналистику и продал машину. Все это время его жена договаривалась с кредиторами об отсрочке платежей за жилье и продукты. Когда роман был завершен, у супругов совсем не было средств, однако находчивая Мерседес верила в успех — и заложила миксер и фен, чтобы найти дополнительные 80 песо на издание книги. Автора ждал невероятный успех — не только на родине, но и за ее пределами. За ним последовали «Осень патриарха», «Любовь во время холеры» и другие произведения, которые пробудили интерес читателей всего мира к латиноамериканской культуре. Уже в 1980-х Маркес стал первым колумбийским писателем, которому присудили Нобелевскую премию с формулировкой «за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента».

Дружил с Кастро и ездил в СССР

С 1959 по 1961 годы Гарсиа Маркес поддерживал революцию кубинского лидера Фиделя Кастро и даже работал в государственной пресс-службе. А еще ранее он успел побывать в странах Восточной Европы и СССР. Причем попасть за «железный занавес» он сумел без приглашения, присоединившись к землякам из колумбийского фольклорного ансамбля и выступив с ними на Московском фестивале молодежи и студентов. Тогда же он написал несколько заметок о пребывании в стране. «Русские — это народ, который отчаянно жаждет иметь друзей», — отметил писатель.

25 лет боролся со страшной болезнью

Из-за пагубного пристрастия к курению в 1989 году у писателя обнаружили рак легких. После операции развитие болезни удалось приостановить, однако спустя десять лет здоровье снова ухудшилось — тогда врачи поставили диагноз «рак лимфатической системы». Вследствие своего состояния Гарсиа Маркес не мог работать так же энергично, как и прежде, его главной целью стало написание мемуаров и участие в политической деятельности. Культового автора не стало в апреле 2014 года.

В Колумбии предлагали переименовать родной город писателя в вымышленный Макондо

В стране Гарсиа Маркеса до сих почитают как национального героя, а многие поклонники его творчества даже предлагали переименовать родной городок Аракатака в честь выдуманного им мистического поселения Макондо, описанного в романе «Сто лет одиночества». Инициатива исходила от мэра, который и предложил устроить голосование. В итоге 90% населения одобрило такое решение, однако впоследствии правительство решило, что в опросе участвовала только половина жителей города, поэтому отказалось признавать его действительным.