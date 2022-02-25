«Посмотрим, как они будут там без нас». Россию исключили из «Евровидения»

Россию не допустили к участию в «Евровидении» в 2022 году из-за начала операции по денацификации и демилитаризации Украины. Такое решение принял организатор песенного конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС). «Газета.Ru» — о том, как в России восприняли этот шаг Европы.

«Беспрецедентный кризис»

«Европейский вещательный союз объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни «Евровидение» в этом году», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Евровидения».

Такое решение принял исполнительный совет ЕВС по рекомендации руководящего органа Евровидения «на основе правил мероприятия и ценностей ЕВС». Отмечается, что рекомендация была поддержана телевизионным комитетом ЕВС.

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации соревнования», — пояснили исключение России в Европейском вещательном союзе.

Прежде чем принять это решение, EBС провел «широкие консультации» со своими участниками.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022

«EBС — аполитичная организация вещателей… Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и пониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене», — заключили в организации.

Ультиматум стран Европы

Ранее издание «Комсомольская правда» сообщило, что с инициативой отстранить российского участника к администрации «Евровидения» обратилась Украина.

Эту идею поддержали Финляндия и Швеция: они отказались принимать участие в «Евровидении», если на нем выступит российский исполнитель. Об ультиматуме Финляндии сообщили в общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

«YLE не отправит участника на «Евровидение», если Россия примет участие в конкурсе. YLE призывает Европейский вещательный союз полностью исключить Россию из участия в «Евровидении» в Турине, Италия, в мае», — цитирует заявление РИА «Новости».

Как заявил директор отдела креативного контента и медиа компании Вилле Вилен, корпорация «всегда защищает западную демократию, верховенство закона, свободу слова и человеческое достоинство». Он убежден, что Россия на эти ценности «напала».

«С улыбкой на лице»

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что нет никакой пользы от участия в конкурсе.

«Никакой беды в этом нет — я эту новость принял с улыбкой на лице. Что такое «Евровидение»? Да это фрик-шоу, тухлый нафталиновый конкурс с никому не интересной музыкой», — сказал он.

Пригожин заявил, что раз Россию не пускают, то ей этого и не надо. Это позволит «сэкономить время и деньги».

«Давайте-ка вспомним: хоть кто-то из наших артистов стал мировой звездой на Западе? Хоть кого-то там приняли? Даже в мирное время мы там никому не нужны. А сейчас и вовсе, вы посмотрите, что творится: лживые, лицемерные руководители западных стран обвинили нас всех в агрессии и решили наказать, сделать изгоями. Но разве мы хотели войны? Я вам так скажу: не надо совать лапу в пасть медведя! Нас просто загнали в угол», — заключил продюсер.

Певец, композитор, продюсер Александр Добронравов в свою очередь заявил, что в сложившейся ситуации «нет ничего страшного».

«Я считаю, что в принципе в сложившейся ситуации нам не надо участвовать. Это решение «Евровидения». В нем (названии конкурса – «Газета.Ru») два слова: «евро» и «видение». Так вот «евро» — это Евросоюз и вся объединенная Европа, которая сегодня негативно относится к России. И в связи с последними событиями делает такие отрицательные шаги», — сказал он RT.

По словам Добронравова, если России не будет на конкурсе, «ничего не произойдет». Он заметил, что РФ, вероятно, отправит своих артистов на соревнование в следующем году, поэтому «это абсолютно безболезненная история».

Депутат комитета по культуре Государственной думы, заслуженный артист России Денис Майданов сообщил «Газете.Ru», что граждане России не следят за конкурсом и им не нравится его контент.

«Евровидение — это то, куда мы уже не очень хотим ездить. Я не могу, конечно, за всех артистов ручаться, но, по-моему, наши зрители из года в год этот цирк уже сами давно не смотрят, и им нравится не особо контент всего того, что происходит там внутри. И не только музыкальный, я имею в виду и все-таки морально-нравственный контент. Доживем до этого. Евровидение — не то, за что мы держимся. Мы будем, наверное, даже с удовольствием наблюдать, как они будут там без нас. Им без нас лучше или нам без них в этом конкурсе лучше? Я уверен, что не все представители шоу-бизнеса или культуры меня поддержат, но как человек, желающий добра своей стране, я считаю, что это даже хорошо», — сказал он.

По словам Майданова, в России планируют создать свою альтернативу музыкальному конкурсу.

Россия и «Евровидение»

Согласно правилам «Евровидения», к участию в конкурсе допускаются не более 44 стран, в финале участвуют не более 26. От борьбы в полуфинале освобождаются пять стран – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также страна-«хозяйка» текущего конкурса.

В соревновании могут участвовать страны, входящие в Европейский вещательный союз. Также на него присылают участников Армения, Израиль, Кипр, Азербайджан, Грузия, Россия и Турция. Кроме того, в конкурсе с 2015 года принимает участие одна не европейская и не входящая в ЕВС страна — Австралия.

Россия присылает своих артистов на «Евровидение» с 1994 года. За это время РФ не допускали до участия трижды – в 1998, 1999 и 2017 годах. Если в первых двух случаях это произошло по правовым причинам, то в 2017 году отказ в допуске был политически мотивирован. Тогда «Евровидение» прошло в Киеве. Из-за напряженности в отношениях с Россией СБУ запретила въезд на Украину певице Юлии Самойловой. Однако она смогла представить свою страну на конкурсе уже в 2018 году.