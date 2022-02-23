«Если снимать в TikTok по фану, результатов не будет — это работа»: интервью с Mia Boyka

Mia Boyka — одна из главных звезд современного русскоязычного TikToк, известная не только по своей блогерской деятельности, но и песням-хитам «Бабочки», «Лепесток» и «Пикачу». В интервью «Газете.Ru» артистка рассказала о детстве, творческих планах, устройстве TikToк-домов, знакомстве со стримером Некоглаем, а также мечте сняться в кино.

— В твоем творчестве часто встречаются детские мотивы — например, в припеве трека «Лепесток» ты исполняешь считалочку из сказки Владимира Катаева «Цветик-семицветик». Ты изначально планировала создавать детский контент?

— Мои первые треки не были ориентированы на детей. Но потом мы записали песню «Ананас Адидас», которая стала очень популярна среди молодого поколения. Они ее полюбили, и я поняла, что это довольно крутая ниша, такого в России еще никто не делал. После этого уже начала целенаправленно работать на детскую, подростковую аудиторию. Все последующие треки я выпускала уже в TikTok.

Что касается мотива из сказки «Цветик-семицветик», то многие современные дети ее не знают. И песней я как бы рассказываю им об этой истории. Они ее в итоге гуглят, узнают что-то новое. Это уже другое поколение, мультики у них в основном диснеевские. В моем новом треке «Бабочка», например, поется: «А мне до лампочки». Но нынешние дети не знают этого словосочетания и пишут в комментариях: «А мне до люстрочки». Для них это прикол.

— Ты стала очень популярной во время локдауна. Как сама считаешь, поспособствовал ли он твоему взлету?

— Перед локдауном у меня уже было несколько «выстрелов», планировала концерты — но из-за начавшейся пандемии пришлось отменить тур. При этом лоудаун, конечно, помог мне с медийкой, это совершенно точно. Когда отменились все концерты, у меня было всего два варианта: либо сидеть дома и плакать, либо придумывать что-то новое. И я решила, что нужно выходить в TikTok. В итоге за время локдауна мне удалось выпустить много треков, набрать большое количество подписчиков — из TikTok они перешли ко мне на YouTube и в Instagram.

Сейчас я снова даю концерты, работаю на корпоративах. Иногда выступаю и на городских площадках — если, например, приглашают спеть на Дне города.

— Сильно ли TikTok помогает музыканту в продвижении творчества?

— Все зависит от стиля музыки. Например, я недавно общалась с The Limba и Jony — их песни не так сильно набирают популярность в TikTok, как на других площадках, например VK. Мой же основной рычаг — именно TikTok, без него мне пока тяжело. Данная платформа действительно помогает многим артистам со всего мира в продвижении песен, благодаря ей даже старые треки, выпущенные десять лет назад, снова выходят в тренды. Но сказать, что TikTok может продвинуть вообще все, я не могу. Тот же The Limba говорил, что боится загружать туда свою музыку, потому что она может зайти только там. В итоге он выпускает треки в VK, и люди их просто слушают. Потому что его музыка для другой, более взрослой аудитории.

— Как бы ты сама описала жанр, в котором выпускаешь песни? Планируешь ли что-то менять в своем творчестве в ближайшее время?

— Не хотела бы четко выделять какой-то свой стиль. У меня очень гибкий голос, мне нравится пробовать все. Понятно, что уже есть некая модель — веселые подростковые песни с нотками народности и хип-хоп-вставками. Это то, благодаря чему меня узнали и запомнили. Но в данный момент я работаю в нескольких направлениях. Первое — больше западное, мы активно сотрудничаем с мировыми диджеями. В прошлом году, например, выпустили совместно с Sevenn трек «Ma ma ma», он очень хорошо зашел. Это была моя первая песня на английском языке, по ней был классный фидбек — как от русскоязычных слушателей, так и от иностранцев. Сейчас готовим еще несколько треков, ориентированных на западную аудиторию. Пишу я их сама. Второе направление — российское, но для более взрослой аудитории. Отчасти это похоже на то, что делают The Limba и Rakhim.

Моя главная задача на данный момент — правильно донести новые треки до аудитории. То есть я знаю, как это делать с веселыми песнями, а тут новый опыт. Надеюсь, получится круто.

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— Что еще изменилось в твоей жизни за последнее время?

— Я три года скрывала свою фигуру, носила оверсайз, но сейчас у меня изменился стиль в одежде. Начала открываться, делать более женственные образы. Теперь мне это нравится. И, судя по фидбеку в комментариях, аудитории тоже.

— Кто из артистов и тиктокеров тебя вдохновляет?

— Из тиктокеров — никто. Это просто мои друзья, за каждого из которых я «топлю», каждого из которых уважаю. Вдохновляюсь же я более серьезными музыкантами. Например, мне очень нравятся Джеймс Блант и Дотан. Еще я почему-то снова начала слушать Бруно Марса, хоть он давно ничего не выпускает. Также мне полюбилась музыка 60-х годов, раньше я ее не понимала. А сейчас вижу отсылки к такой музыке в творчестве Дуа Липы или Джастина Бибера. Это очень интересно — погружаться в историю и узнавать, что многие современные хиты составлены из музыки, которая была актуальна еще 50-60 лет назад.

Кстати, я недавно проанализировала треки, залетевшие в TikTok в этом году, и поняла — многие из них выпущены как минимум десять лет тому назад. Этот момент меня тоже вдохновил. Получается, если моя музыка не зайдет сейчас, то это не будет означать, что она плохая. Просто, значит, сейчас для нее не время.

— Кто был твоим кумиром в детстве? Увлекалась ли какими-то субкультурами?

— Я из очень правильной и строгой семьи, поэтому не была ни эмо, ни кем-либо еще — мама всегда выступала против такого, да и сама я росла без жесткой потребности в протесте. Что касается кумиров, то у меня были любимые певицы, «подружки» по жизни — Селена Гомес, Тейлор Свифт, Деми Ловато и Майли Сайрус. Еще я любила смотреть сериал «Братья Джонас» с солистами одноименной группы. В подростковом возрасте фанатела от Рианны, люблю ее до сих пор. Жаль, что она закончила карьеру и ничего не выпускает. Ведь Рианна — очень крутая, эталон поведения на сцене.

— Нет ли у тебя ощущения, что некоторые TikTok-дома, которых сейчас стало действительно много, фактически занимаются эксплуатацией труда своих юных участников?

— Я бы не подгоняла все TikTok-дома под одну гребенку. У каждого из них свои продюсеры, учредители, инвесторы. Мы все видим, что ребята из Dream Team не разбегаются, у них все круто работает — продюсер Ярик (Ярослав Андреев — «Газета.Ru») дает им свои знания и опыт, участники же зарабатывают деньги для себя и своей семьи, снимая контент. То есть всем от этого хорошо. Однако есть и продюсеры, которые предлагают жесткие условия. Например, ко мне однажды обратился начинающий тиктокер, спрашивал, подписывать ли ему семилетний контракт. Причем по договору он не мог покинуть дом, не выплатив серьезную сумму — даже если бы продюсер в него вообще ничего не вложил. При этом сам продюсер мог выгнать его в любой момент.

— Известно, что TikTok достаточно требовательная платформа в плане количества выпускаемого контента — чтобы оставаться на плаву, его нужно много. Но если конкретизировать, как часто сейчас должен успешный тиктокер выкладывать видео? И как при таком ритме возможно сохранить творческую искренность?

— Алгоритмы TikTok часто меняются. Раньше для продвижения надо было выпускать по 10-15 роликов в день, потом — по 1-2, сейчас же все завязано на хронометраже, рост зависит от того, выкладываешь ли ты ролики длительностью 1-3 минуты или нет.

Платформа не дает нам расслабиться, мы вынуждены под нее подстраиваться. Если делать это исключительно «по фану», достичь результатов вряд ли выйдет. Насколько я знаю, только Даня Милохин никогда не заморачивается, и при этом у него все работает. Но, например, Карина Кросс прописывает планы и сценарии под каждый свой ролик — и даже для Stories в Instagram. Все-таки блогерство — каждодневная работа.

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— Ты окончила экономический факультет РЭУ имени Плеханова. Как так получилось, почему не творческая специальность?

— Это была моя единственная возможность уехать из деревни в Москву. Если бы не уехала тогда, родители бы меня никуда не отпустили. Они у меня очень строгие и всю жизнь говорили, что большой город очень опасен, что там много соблазнов.

В театральный я не хотела, потому что понимала — потеряю там много времени. Как бы грубо ни звучало, но большинство людей, окончивших «творческие» вузы, остаются безызвестными. Возможно, они — условно — очень круто поют, но у них нет свободы. Потому что они приходят туда неограненными алмазами, из них делают «квадратик» — и выпускают в мир. И теперь все эти «квадратики» ходят и думают, что они крутые. И они действительно могут быть крутыми, но уже не имеют индивидуальности. Я бы не хотела, чтобы у меня ее забрали.

— Нужен ли вообще какой-либо диплом, если речь идет о шоу-бизнесе?

— Лично мне высшее образование очень помогло. И продолжает помогать. Я окончила факультет бизнеса по направлению «Менеджмент в инновационном и социальном предпринимательстве», поэтому когда сейчас работаю с людьми, возвращаюсь к полученным у преподавателей знаниям, их опыту. К тому же, недавно открыла свой бренд. Это продукты для моей аудитории, в основном — детей. Туда входят игрушка — морская звезда, кружка с персональным дизайном, самая длинная в мире раскраска, пятиметровая, энциклопедия о подводном мире. И еще мы готовим совместно с психологами дневник. Потому что хочется не просто выпускать мерч, но делать что-то образовательное для детей.

— С какими исполнителями ты бы хотела сделать фит?

— Проблема в том, что такого стиля музыки, как у меня, больше нет ни у кого. Коллаборации надо делать с теми, у кого плюс-минус такой же стиль. Я уважаю других артистов, но сейчас хочу развиваться сольно.

— Есть ощущение, что в прошлом музыка была более депрессивной, чем нынешняя. Но парадокс в том, что зумеры куда больше говорят о ментальных проблемах по сравнению со взрослым поколением. Почему?

— Мой папа называет это «переходным козлиным возрастом»: когда наступает пубертатный период, хочется быть дерзким, проявляется юношеский максимализм. Я все это понимаю, но не хочу идти у такого на поводу. Зачем? Про это и так поют все кому не лень. Мне же хочется нести что-то созидательное. И я не хочу пропагандировать что-то плохое, что может обернуться для кого-то летальным исходом.

— Если говорить о зарубежных артистах твоего возраста, то они достаточно активно выступают за права меньшинств, политически активны. Считаешь ли ты, что музыканту нужно заявлять о своей гражданской позиции в творчестве?

— Считаю, что музыка должна быть вне политики и прочего. Когда артисты это смешивают, у меня в голове сразу появляется мысль: либо их попросили, либо им заплатили, в этом есть какой-то подтекст, выгодный для них. Музыкантов не должно волновать, какого цвета кожи их слушатели или какой они придерживаются гражданской позиции.

— У тебя был скандал с анимешниками и A.R.M.Y. – фанатами BTS. Что тогда случилось?

— A.R.M.Y. — это фанаты, маленькие дети, которым скучно — и нужно на кого-то накинуться. Я была на шоу «Контакты» у Антона Шастуна и пошутила, что создатель «Наруто» умер, когда услышал мою песню. Это угарная шутка, Шастун ее заценил. Но детки восприняли все слишком близко к сердцу. Я с ними просто потом поговорила в прямом эфире. Мне не привыкать выдерживать хейт.

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— Ты была гостем на стриме Некоглая и Ивана Золо. Учитывая особенности поведения Ивана и его видение жизни, как ты относишься к их сотрудничеству с Некоглаем?

— Я отношусь хорошо, потому что знакома лично с Колей. И я также познакомилась с папой Вани. Видела и знаю, как Коля относится к Ване и его родителям. Могу сказать, что они не под каблуком у него, как это говорят завистники. Коля платит деньги родителям Вани и ему самому после каждого стрима. Он же по факту и дал им возможность зарабатывать. Ни Ваня, ни его родители не смогли бы монетизировать его популярность. Благодаря Коле они смогли получать доход с нее.

Я помню этот эфир и могу сказать, что никакого злого стеба там даже близко не было. Единственная, кто негативно относился к Ване — это Света Соллар. Все остальные же относились к нему с пониманием и любовью.

— Сегодня многие музыканты вроде Леди Гаги или Джареда Лето успешно реализуют себя в кино. Считаешь ли ты, что артист должен заниматься исключительно своим делом — или все-таки полезно выходить за рамки профессии?

— Я сейчас занимаюсь актерским мастерством с преподавателем, планирую получить роль в кино. Меня уже зовут, но я не соглашаюсь, потому что хочу дебютировать в амплуа киллерши, Чудо-женщины, спасательницы или агента. Это мне интересно.

— Кто тебе нравится из современных актрис?

— Я выросла на творчестве Анджелины Джоли. Она моя любимая актриса. Преподавательница по актерскому мастерству даже заметила наше с ней сходство. Возможно, я много смотрела фильмов с ней, поэтому у меня на подсознательном уровне выработали схожие игровые моменты.