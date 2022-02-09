Рок-музыкант, художник, летчик: Как сложилась судьба звезд сериала «Бригада»

За 20 лет с выхода криминальной драмы ее актеры успели попробовать себя в качестве режиссеров, рок-музыкантов, художников и даже летчиков. О том, чем сейчас занимаются звезды «Бригады», рассказывает «Газета.Ru».

Сергей Безруков — Александр Белов (Саша Белый)

Народный артист России Сергей Безруков — один из самых востребованных актеров отечественного кинематографа. Сейчас он снимается в военной драме «Воздух» (2023) Алексея Германа-младшего. 23 февраля 2022 года в кино выйдет семейная комедия «Папы» с Безруковым в главной роли. Режиссером ленты стала его жена Анна Матисон. Супруги воспитывает троих детей — Марию (2016), Степана (2018) и Василия (2021).

С 2014 года артист руководит Московским губернским театром в Кузьминках. Он ставит спектакли и выходит на сцену сам. Сейчас худрук играет в девяти постановках, среди которых — «Хулиган. Исповедь», «Пушкин», «Дядя Ваня», «Маленький принц» и собственное »#Безруков-шоу».

Также Безруков работает артистом озвучания, снимается в различных телепроектах и выпускает синглы со своей рок-группой «Крестный папа», основанной в 2018 году. Одну из композиций он посвятил триумфу российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова на Олимпиаде в Пекине. Артист активно ведет Instagram, где рассказывает о съемках, театре, семье и друзьях. Сейчас на него подписаны почти 3 млн человек.

Кроме роли в «Бригаде» Екатерина Гусева известна как артистка мюзиклов. С 2009 года Гусева поет в Московской государственной академической филармонии, с 2012-го — в Московской оперетте, с 2019-го — в Московском международном Доме музыки.

Из последних киноработ актрисы — фильмы «Африка» (2021), «Я хочу! Я буду!» (2022) и «Аманат» (2022). Также Гусева часто участвует в телешоу — в 2021 году она стала бронзовым призером проекта «Танцы со звездами» на «России-1» в паре с хореографом Евгением Папунаишвили.

С 1996 года Гусева замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным, они воспитывают сына Алексея. Поклонники 45-летней артистки пишут в соцсетях, что внешне она почти не изменилась со времен «Бригады».

Павел Майков — Виктор Пчелкин (Пчела)

Актер, певец и музыкант Павел Майков активно снимается в кино — только в 2021 году вышло около десяти проектов с его участием. За последние пару лет он появился в сериалах «Девушки с Макаровым», «Отпуск», «Контакт», «8 способов любить», «В Бореньке чего-то нет», «Шерлок в России» — и фильмах «Пальма», «Чиновник». Сейчас Майков работает над сериалом «Нулевой пациент» о первой в СССР крупной вспышке ВИЧ в детской больнице Элисты.

Кроме того, на счету актера десятки спектаклей и мюзиклов в различных театрах, а также четыре режиссерские постановки — «Остаться в живых, или На плоту» (театрально-концертный центр «Новое искусство»), «Две комнаты» (международный театральный центр «Шанс»), «Внутри» (кафе «Чайковский» в здании Концертного зала имени Чайковского) и «Изобретение Вальса» (автономная некоммерческая организация «Театральный марафон»).

В 2008 году Майков вместе с актером Алексеем Секириным (Женя из «Счастливы вместе») основал рок-группу «7 процентов», а в 2011-м стал автором и исполнителем в коллективе «БуттерБродский». Сейчас он выступает с группой «Магрит» и анонсирует концерты в своем Instagram. У Майкова есть 18-летний сын Даниил от первого брака с Екатериной Масловской. С 2006 года артист женат на актрисе Марии Саффо.

Дмитрий Дюжев — Космос Холмогоров (Космос)

После «Бригады» актер Дмитрий Дюжев почти ежегодно снимается в различных проектах. Недавно вышел сериал «Ресторан по понятиям», где он и Владимир Вдовиченков снова играют бандитов. А 10 февраля 2022 года состоится премьера фильма «Этика долга» — там Дюжев в роли коллектора всеми способами выбивает деньги с должников.

С 2006 по 2021 год актер состоял в труппе МХТ им. Чехова; сейчас он является приглашенным артистом в Московском губернском театре Безрукова. Там актер задействован в постановке «Нашла коса на камень». Также он пробовал себя в роли кинорежиссера фильмов «Братия» (2010), «Мамы» (новелла «Моей любимой», 2012) и «Чемпионы» (2014). Недавно он дебютировал в качестве ринг-анонсера в боях AMC Fight Nights, которые транслируются на «Матч-ТВ». В браке с Татьяной Дюжевой артист воспитывает сыновей Ивана (2008) и Дмитрия (2015).

Владимир Вдовиченков — Валерий Филатов (Фил)

За последние два года заслуженный артист России Владимир Вдовиченков появился в фильмах «Батя», «Декабрь», «Чемпион мира», «Настоящее будущее» — и сериалах «Ресторан по понятиям», «Водоворот». В 2022 году выйдут минимум три картины с участием Вдовиченкова — «Чук и Гек», «Пласт», «Туда и обратно». В 2017 году актер сыграл главную роль в фильме «Салют 7» Клима Шипенко. С 2022 года Вдовиченков играет в Театре Вахтангова — сейчас он задействован в спектаклях «Ветер шумит в тополях» и «Дядя Ваня».

В 2021-м актер получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. До брака с актрисой Еленой Лядовой в 2015 году Вдовиченков четырежды был женат (один из браков — гражданский). Вторая жена Анна родила ему сына Леонида (1993), а в неузаконенном браке с Ольгой Филипповой на свет появилась дочь Вероника (2005).

Валентина Теличкина — мать Саши Белого

После «Бригады» народная артистка России Валентина Теличкина снялась в двух десятках фильмов и сериалов. Ее последняя работа на данный момент — роль бабушки главной героини фильма «Два силуэта на закате солнца» (2020). В 2018 году актриса сыграла директора хореографического училища в фильме «Большой» Валерия Тодоровского. С 1990-х годов Теличкина занимается живописью и устраивает выставки. В 2011 году она открыла в Липецком областном краеведческом музее выставку своих картин «Мой ландриновый рай». 10 января актрисе исполнилось 77 лет.

Ян Цапник — предприниматель Артур Лапшин (Артурчик)

В «Бригаде» Ян Цапник сыграл бизнесмена, которого «прессуют» Саша Белый и его друзья. Сейчас Цапник — популярный актер, чья фильмография перевалила за 200 проектов. Одной из самых ярких работ Цапника стал сатирический сериал «Последний министр», в котором он сыграл министра перспективного планирования Евгения Тихомирова. Также он снимался в сериалах «Проект Анна Николаевна» (2020), «Метод 2» (2021), «Окаянные дни» (2020), «Братья» (2022) и многих других. С 1988 года актер женат на специалисте в области востоковедения Галине, у пары есть дочь Елизавета (2002).

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Алексей Кравченко — подполковник КГБ Игорь Введенский

В 2020 году Алексей Кравченко получил звание народного артиста России. С 2007-го актер играет в МХТ им. Чехова (сейчас он задействован в спектаклях «Идеальный муж», «Карамазовы», «Мефисто» и «Человек-подушка»). Каждый год Кравченко появляется в нескольких фильмах и сериалах — »Лев Яшин. Вратарь моей мечты (2019), «Комета Галлея» (2020), «Солнцепек» (2021), «Седьмая симфония» (2021), «Русский пленник» (2022). В этом году выйдут несколько проектов с участием актера, включая фильм «Горизонт» и сериал «The Телки». В первом браке с Алисой Кравченко у него родились двое сыновей. Сейчас актер женат на коллеге Надежде Борисовой.

Александр Высоковский — Максим Карельский (телохранитель Саши Белого Макс)

В «Бригаде» Александр Высоковский сыграл главного отрицательного героя Макса Карельского. Затем он снялся в «Бумере», «Ундине», «Седьмом небе», «Путевом обходчике». В качестве режиссера Высоковский создал десять картин, включая военную ленту «Без права на ошибку» и мелодраму «Мне с вами не по пути». Также он работал в Театре Станиславского.

После 40-а артист неожиданно решил исполнил свою детскую мечту и поступил в авиационное училище. Там он получил образование летчика гражданской авиации. Затем Высоковский вернулся к режиссуре — в 2019 году вышел его мини-сериал «Венец творения», а в 2021-м — фильм «Как выйти замуж за сантехника». Режиссер не афиширует личную жизнь, поэтому о его семье ничего не известно.

Александра Флоринская — Аня (любовница Саши Белого)

Героине Александры Флоринской была адресована знаменитая фраза Ольги Беловой: «У женщин, которые спят с чужими мужьями, начинаются проблемы с яичниками». Позднее актриса признавалась, что в течение нескольких лет после «Бригады» режиссеры долго отказывались давать ей серьезные роли. Затем она снялась в сериале «Капитанские дети», а позже — в «Знахаре», что позволило ей избавиться от экранного амплуа девушки легкого поведения.

Недавно Флоринская играла интеллигентную женщину в популярном сериале СТС «Ивановы-Ивановы», который вышел в пяти сезонах (2017-2021). Также она снялась в сериалах «Война семей» (2019), «За час до рассвета» (2021) и фильме «Отчаянные дольщики» (2021). В первом браке с актером Сергеем Горобченко у актрисы родился сын Глеб (1997). Сейчас Флоринская замужем за телепродюсером Николаем Билыком, они воспитывают сына Николая (2005) и дочь Агату (2013).