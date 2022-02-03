Рэпер из США захотел стать белым. Чем опасна такая процедура

Рэпер-афроамериканец Lil Uzi Vert сообщил о намерении отбелить кожу. «Газета.Ru» объясняет, как работает данная процедура — и чем она опасна.

Популярный хип-хоп-исполнитель Lil Uzi Vert (Саймир Вудс), известный смелыми экспериментами со внешностью, заявил о планах изменить цвет кожи на более светлый.

«Отбеливаю кожу, мне нужен зонт», — написал он в Twitter.

Параллельно Lil Uzi Vert сменил фото профиля на кадр с Майклом Джексоном, которого подозревали в использовании процедуры по отбеливанию кожи. Немногим позднее рэпер поставил на аватар снимок дэнсхолл-артиста Vybz Carte — несколько лет назад он осветлил кожу, а затем был приговорен к пожизненному заключению за убийство.

Bleaching my skin need umbrella — Uzi London ® (@LILUZIVERT) February 2, 2022

Далеко не все поклонники Lil Uzi Vert поверили в его намерения — например, один из подписчиков написал, что музыканту «не хватит яиц» прибегнуть к процедуре. В ответ рэпер, недавно вжививший себе в лоб бриллиант стоимостью $24 млн, призвал фаната «не испытывать его».

Don't fucking test me https://t.co/Ph18ohqiw9 — Uzi London ® (@LILUZIVERT) February 2, 2022

Вудса также раскритиковали за «неуместное» сравнение с Майклом Джексоном. Долгое время считалось, что культовый певец в 1980-х прибегнул к операции по отбеливанию кожи. Однако сам артист утверждал, что изменения во внешности были связаны с витилиго — нарушением пигментации. Такая же особенность есть, например, у канадской модели Винни Харлоу.

В разговоре с «Газетой.Ru» врач клиники «Премиум Эстетик» Татьяна Пономарева объяснила, что отбелить кожу можно несколькими способами, включая кислотный пилинг и лазерную процедуру. При этом шансы на успех подобной операции она назвала «сомнительными».

В свою очередь косметолог и ведущий тренер бренда Institut Esthederm Наталья Полякова подчеркнула, что самым действенным средством для осветления кожи является гидрохинон.

«Он в течение трех недель блокирует процессы образования нового меланина. Также надо подключать пилинги, они нужны для отшелушивания поверхностных клеток с уже накопленными меланином. Однако во многих странах гидрохинон запрещен к применению, потому что он достаточно токсичный», — рассказала она.

Полякова также добавила, что средства с гидрохиноном «уменьшают защитную функцию кожи, делая ее более чувствительной к воздействию ультрафиолетовых лучей». По ее словам, применение подобных веществ в будущем может привести к онкологическим заболеваниям.

Согласно врачу-дерматовенерологу высшей категории Юлии Андреановой, у людей, решающихся на процедуру по отбеливанию кожи, также повышается риск возникновения токсического гепатита:

«При проведении подобной операции у пациента обязательно берут согласие, что он осознает ее последствия и вред. Самое страшное, конечно, — рак кожи. Кроме того, витилиго — изменение пигментации кожи. Успешность проведения данной процедуры составляет 15%. Данная услуга не прошла регистрацию в России».

По оценкам ВОЗ, обороты индустрии по отбеливанию кожи к 2024 году могут достигнуть $31,2 млрд. Особенным спросом подобные средства пользуется в Африке, Азии и странах Карибского бассейна. При этом на фоне популярности движение Black Lives Matter некоторые производители средств для отбеливания кожи остановили их выпуск — в числе прочих это сделала Johnson & Johnson.