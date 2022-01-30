«Пэм и Томми», «Удивительная миссис Мейзел», «Убивая Еву» и еще 14 сериалов февраля

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С 7 февраля на Okko

Режиссерский дебют Надежды Михалковой, где она играет дочь покойного советского драматурга и постановщика. Героиню Михалковой утверждают в голливудский блокбастер, который должен вывести ее на новый профессиональный уровень, поэтому она дает откровенное интервью о российской киноиндустрии. Однако затем съемки срываются, и Вера оказывается в щекотливом положении. В «Номинации» также снялись Анна Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков и другие.