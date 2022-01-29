Арест, наркотики, шизофрения: куда пропали прославившиеся в детстве актеры

Некоторые артисты стали популярными в самом юном возрасте. Однако ранняя слава не всем пошла на пользу. О том, как сложилась их судьба и почему они перестали сниматься в кино — в материале «Газеты.Ru»

Маколей Калкин — Кевин Маккаллистер, «Один дома»

close 100% Маколей Калкин 20th Century Fox/culkamania/Instagram

После выхода на экраны картины «Один дома» в жизни Маколея Калкина все круто поменялось: в 10 лет он получил «Золотой глобус», комедия какое-то время удерживала первое место в Книге рекордов Гиннеса как самая кассовая. Если за съемки в первой части Калкину выплатили $100 тыс., то за вторую он получил уже $4,5 млн. Впоследствии в других картинах мальчику предлагали $8 млн за роль.

Несмотря на успех, в 14 лет актер решил завершить карьеру. Причиной стали не только постоянная усталость и недостаток общения с ровесниками, но и разногласия между родителями, которые через суд добивались права на опеку и гонорар сына.

В 17 лет Калкину удалось самому распоряжаться своими доходами. Тогда же он впервые женился на своей коллеге Рейчел Майнер, брак с которой распался спустя два года. Затем последовали отношения с актрисой Милой Кунис. После 10 лет пара рассталась — именно тогда Калкин попал в больницу с передозировкой наркотиками. Одни считали, что инцидент произошел по ошибке, другие — что актер пытался покончить с собой.

Сейчас Калкин, по-видимому, избавился от зависимости и пытается вернуться в кино. Среди его недавних работ — съемки в десятом сезоне сериала «Американская история ужасов». В свободное время он ведет подкаст Bunny Ears. Уже четыре года Калкин встречается с актрисой Брендой Сонг, в апреле 2021 года у них родился сын, которого назвали Дакотой в честь погибшей сестры актера.

Майкл Оливер — Джуниор, «Трудный ребенок»

close 100% Майкл Оливер Universal Pictures/Facebook

Майкл Оливер обрел популярность благодаря роли рыжеволосого сорванца Джуниора в комедии «Трудный ребенок». Однако слава оказалась недолгой. Мама актера потребовала у студии, чтобы сыну как исполнителю главной роли увеличили гонорар с $80 тыс. до $250 тыс. Для сравнения: Джон Риттер, сыгравший отца Джуниора, получал гораздо больше — $1 млн. Несмотря на то, что изначально мать требовала хотя бы половину суммы, которую получают взрослые актеры, продюсеры выплатили меньше обещанного. Когда же продолжение провалилось в прокате, студия подала на мать Оливера в суд, а женщина — встречный иск. Однако правосудие оказалось на стороне продюсеров, а Оливерам пришлось выплатить колоссальную компенсацию и продать собственный дом.

После этой истории мальчик появился в нескольких эпизодических ролях, а в 1995 году — совсем пропал с экрана. В настоящее время сорокалетний Оливер женат на своей давней подруге Магнолии и работает техником в двух рок-коллективах — The Samples и Nural.

«После того, как в детстве я оказался в центре внимания, я научился ценить тишину и спокойствие. Сейчас у меня достойная работа, красивая девушка. У нас есть три кошки и хомяк», — говорил он.

Дэрил Сабара и Алекса ПенаВега — Джуни и Кармен, «Дети шпионов»

close 100% Дэрил Сабара и Алекса ПенаВега Dimension Films

Сейчас «Дети шпионов» практически не снимаются в кино. Среди последних ярких работ Дэрила Сабары — психологический триллер «Философы. Урок выживания», а у ПенаВеги — мюзиклы «Рипо! Генетическая опера» и «Дьявольский карнавал». Актриса также занимается вокалом и участвует в различных телешоу.

Что касается личной жизни, то Сабара женат на певице Меган Трейнор, с которой воспитывает сына Райли. Алекса после замужества с актером Карлосом Пеной взяла себе двойную фамилию. У них трое детей.

Фредди Хаймор — Чарли, «Чарли и шоколадная фабрика»

close 100% Фредди Хаймор Warner Bros. Pictures/Global Look Press

Фредди Хаймор обрел широкую известность благодаря фэнтези-мелодраме «Волшебная страна» Марка Форстера, в которой он сыграл вместе с Кейт Уинслет и Джонни Деппом. Вскоре мальчику вновь досталась главная роль — в сказке «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона.

Актер не бросил ремесло: в 2021 году он снялся в сериале «Леонардо». Он также занимается озвучиванием мультфильмов. В 2021 году в интервью Джимми Киммелу Хаймор признался, что женат: «Просто я не выражаю чувства напоказ. Знаю, американцы это прямо любят, но я британец, так что скажу просто: я женат на самой удивительной женщине на свете. И я очень-очень счастлив».

Сестры Мери-Кейт и Эшли Олсен — близнецы, «Двое: я и моя тень»

close 100% Кадр из фильма «Двое: я и моя тень» (1995) Dualstar Productions

Детство близняшек Мери-Кейт и Эшли Олсен прошло на съемочной площадке: в 9 месяцев они снялись в сериале «Полный дом». Уже в 6 лет на их имя была основана компания Dualstar Entertainment, выпустившая фильмы, сериалы и мультфильмы с их участием. Особенную популярность принесли «Двое: я и моя тень», «Мгновения Нью-Йорка», «Рот на замок!» и «Паспорт в Париж».

Однако повзрослевшие сестры не стали востребованными актрисами, в отличие от их младшей сестры Элизабет, известной крупными ролями в супергеройских блокбастерах Marvel — «Мстителях» и сериале «Ванда/Вижн». А 35-летние близняшки успешно реализуют себя как дизайнеры — вместе они запустили четыре бренда одежды.

Что до личной жизни, у Эшли Олсен были непродолжительные отношения с лидером 30 Seconds To Mars Джаредом Лето, а также велогонщиком Лэнсом Армстронгом. В настоящее время актриса встречается с художником Луи Эйснером — пара даже объявила о помолвке.

Среди поклонников Мери-Кейт был внук греческого магната Ставрос Ниархос III, ради которого девушка даже оставила обучение в университете. В 29 лет дизайнер вышла замуж за Оливье Саркози — младшего брата экс-премьер-министра Франции. В 2020-м году пара неожиданно объявила о расставании.

Линдси Лохан — Хэлли и Энни, «Ловушка для родителей»

close 100% Кадр из фильма «Ловушка для родителей» (1998) Walt Disney Pictures

В комедии «Ловушка для родителей» Линдси Лохан сыграла сразу за двоих. После она часто играла в фильмах о детях и подростках — «Идеальной игрушке», «Детях шпионов», «Чумовой пятнице», «Дрянных девчонках» и «Крутой Джорджии».

Однако вскоре юная актриса из хорошей девочки превратилась в настоящую оторву — и стала появляться в скандальных таблоидах чаще, чем в кино. Бесконечные тусовки привели к наркозависимости и проблемам с алкоголем. Причем на съемках провалившихся затем в прокате «Сумасшедших гонок» девушка чуть не умерла от передозировки. Затем из-за нарушения правопорядка ее даже взяли под арест, но впоследствии отправили на общественные работы и принудительное лечение от наркозависимости.

На личном фронте Лохан также кипели страсти. У звезды был роман с Джаредом Лето, Хоакином Фениксом, Джастином Тимберлейком, Орландо Блумом, Бенисио дель Торо, Хитом Леджером и почти 36 другими известными актерами. Два года ее связывали отношения с бизнесменом Егором Тарабасовым, который младше актрисы на семь лет. Лохан даже познакомила любимого с родителями, но идиллия продлилась недолго. Сегодня актриса из-за подпорченного реноме нигде не снимается. Последние шесть лет она живет в Дубае.

close 100% Хэйли Джоэл Осмент Warner Bros./Reuters

В 12 лет Хэйли Джоэл Осмент сыграл главную роль в триллере «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом. Его игра настолько поразила критиков, что он получил сразу две номинации: на «Оскар» и «Золотой глобус». Не прошло и двух лет, как его удостоили премии «Сатурн» за роль мальчика-робота в «Искусственном разуме» Стивена Спилберга. Да и что говорить — его кинодебют начался с оскароносного «Фореста Гампа».

Талантливого актера желали заполучить многие режиссеры, но Осмент часто отвечал отказом. Сейчас артист снимается в основном в низкобюджетных картинах.

Эдвард Ферлонг — Джон Коннор, «Терминатор 2: Судный день»

close 100% Эдвард Фёрлонг Lightstorm Entertainment/Global Look Press

Слава обрушилась на Эдварда Ферлонга в 13 лет после съемок во втором «Терминаторе». В последующих фильмах он играл вместе с Мерил Стрип, Тимом Ротом, Лиамом Нисаном и Эдвардом Нортоном. Однако вскоре у актера начались проблемы с алкоголем и наркотиками, что и стало одной из причин, почему его не взяли на роль повзрослевшего Коннора в третью часть «Терминатора».

Последний проект с Ферлонгом — «Воссоединение» — вышел в 2017 году. Актер три года был женат на актрисе Рейчел Белле («Баффи — истребительница вампиров», «Закон и порядок»). В браке у них родился сын.

Джейк Ллойд — Энакин Скайокер, «Звездные войны»

close 100% Джейк Ллойд Lucasfilm Ltd./Global Look Press

Роль антагониста Энакина Скайокера в «Звездных войнах» поставила крест на дальнейшей карьере Джейка Ллойда. Об этом он не раз признавался журналистам. В 2001 году актер публично объявил об уходе из профессии. Некоторое время Ллойд изучал психологию и искусство кино в Колумбийском колледже.

В 2015 году Ллойд попал в аварию и при аресте оказал сопротивление полиции. Тогда же мать актера заявила, что у него шизофрения. После десяти месяцев ареста звезду перевели в психиатрическую клинику. В январе 2020 года стало известно, что состояние Ллойда улучшилось, и он часто проводит время с семьей.

Наталья Гусева — Алиса Селезнева, «Гостья из будущего»

close 100% Наталья Гусева Мосфильм/Wikimedia Commons

Исполнительница главной роли в фильме «Гостья из будущего» Наталья Гусева никогда не помышляла об актерской карьере. Как-то в ее школу в Звенигороде пришел ассистент Киностудии им. Горького, чтобы найти детей для короткометражного фильма. Тогда 11-летнюю Гусеву вместе с другими претендентами пригласили на пробы, где ее заметил другой кастинг-менеджер и пригласил на роль Алисы.

К всесоюзной славе Гусева не была готова. На ее адрес приходило тысячи писем, поклонники были готовы на безумные поступки, чтобы добиться встречи с кумиром. Вскоре девочка вновь предстала в образе Алисы Селезневой в «Лиловом шаре».

Гусева часто получала приглашения от режиссеров. В частности, она отклонила предложение сняться в криминальной драме «Авария — дочь мента», где были сцены насилия. По ее мнению, это разрушило бы светлый образ Алисы.

В 1994 году Гусева окончила институт по специальности биотехнология. Она работала научным сотрудником, а затем руководителем НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В 2013 году Гусева вышла замуж во второй раз, воспитывает двух дочерей.

Ольга и Татьяна Юкины — Оля и Яло, «Королевство кривых зеркал»

close 100% Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал» (1963) Киностудия им. М. Горького

Слава «советских сестер Олсен» по праву принадлежит белокурым близняшкам Ольге и Татьяне Юкиным, известным по сказке «Королевство кривых зеркал» Александра Роу. Чтобы не запутаться, роль покладистой Оли отдали ее тезке, а роль проказницы Яло — Татьяне. Правда, сами актрисы позднее признавались, что роли не соответствовали их характерам, поскольку по темпераменту Оля была более бойкой, а Татьяна — рассудительной.

После школы Ольга пыталась поступить в театральное училище, а Татьяна — в технический ВУЗ, но обе провалились на вступительных экзаменах. Тогда девушки окончили машиностроительный техникум, но по специальности никогда не работали. Почти одновременно близняшки удачно вышли замуж и устроились в гостиницу «Интурист», где им часто перепадали путевки заграницу.

С развалом СССР все изменилось: в 1995 году сестры потеряли работу и еле сводили концы с концами. Смерть родителей усугубила депрессию Юкиных, которые пристрастились к алкоголю. Ольга перенесла два инсульта и в 2005 году умерла от сердечного приступа. Татьяна ненамного пережила сестру. В 2011 года она скончалась от атеросклероза в возрасте 57 лет.

Юрий и Владимир Торсуевы — Сыроежкин и Электроник, «Приключения Электроника»

close 100% Владимир и Юрий Торсуевы Одесская киностудия/Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Братьев Торсуевых режиссер Константин Бромберг выбрал из более 300 претендентов: курчавые мальчишки не только отличались музыкальностью и артистизмом, но и умели стоять на коньках. Как и в случае с сестрами Юкиными, поначалу им дали прямо противоположные по характеру роли: Юрий сыграл Сыроежкина, а Владимир — Электроника.

После «Приключений Электроника» новых приглашений в кино не последовало. По окончании школы братья работали сначала в автошколе, затем — на хлебозаводе. Тогда же оба поступили в технический вуз, который не окончили, и ушли в армию. После службы Юрий поступил в Институт стран Азии и Африки МГУ, а Владимир — в юридическую академию.

Оба брата впоследствии работали на киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова. Известно, что Юрий был женат, в браке у него родились сын и дочь. Владимир женился четыре раза. В 2007 году у него родилась дочь.