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Культура

«В России все делается против футбола»: что артисты думают о введении Fan ID

Запашный заявил, что не видит смысла в критике введения паспорта болельщика

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Валентин Егоршин/ТАСС
Певец Сергей Шнуров выпустил клип «Па-спорт», в котором высмеял введение в России Fan ID. В разговоре с «Газетой.Ru» музыкант Владимир Пресняков-старший поддержал критику введения паспорта болельщика, актер Валерий Баринов назвал эту меру идиотизмом, а дрессировщик Эдгард Запашный выразил мнение, что спустя время даже недовольные Fan ID фанаты вернутся на трибуны.

Владимир Пресняков-старший

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Владимир Пресняков-старший

Владимир Пресняков-старший

Global Look Press

— На современных стадионах есть возможность добиться порядка и без Fan ID. С болельщиками надо обязательно считаться, а не волевым решением вводить этот паспорт. Я всецело на стороне фанатских объединений.

Эта мера напоминает какую-то очередную перепись, поэтому фанаты так и отреагировали. Надо понимать, что сейчас уже не 90-е, когда болельщики прыгали с трибуны на трибуну, устраивали драки. Теперь на стадионах нормально — и даже весело. Подчас есть очень остроумные баннеры. Мне нравятся наши болельщики, на чемпионате мира 2018 года они себя проявили потрясающе. Болельщики — это народ. Его большая часть, влюбленная в футбол. На стадионы нынче возможно ходить и семьям с детьми: фанаты не мешают.

Правильно, что некоторые артисты поддерживают критику Fan ID. Ведь у нас много общего с футболистами. Я, например, только что пришел с тренировки на стадионе имени Мягкова. Там с нами играют профессиональные экс-футболисты — и Валерий Шмаров, и Юрий Гаврилов. У артистов и футболистов всегда была дружба.

Лев Лещенко

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Певец Лев Лещенко

Певец Лев Лещенко

Евгения Новоженина/РИА «Новости»

— Считаю, Fan ID оттолкнет многих болельщиков. У нас и без этого стадионы пустоватые. Может быть, пандемия дала повод для принятия подобной меры, но, мне кажется, это не на благо футбола. При этом бойкот фанатов я не поддерживаю.

Юрий Лоза

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Globallookpress.com

— Могу сказать как старый болельщик, это лишнее. У нас же есть обычные паспорта, продажи билетов можно сделать через компьютер. Скажем, когда вас останавливает на дороге гаишник, он пробивает водителя через свой гаджет. Если в пунктах продажи билетов установить подобные компьютеры, с программой, где показана вся информация о нарушениях, это будет та же самая система. Вы показываете продавцу билетов паспорт. Он пробивает вас и дает — или не дает — билет, поняв, кто вы такой. За любую выходку человека могут внести в эту базу. Он приходит покупать билет, а ему: «А фигу тебе, брат».

Мне кажется, введение паспортов — лишняя головная боль. Нужно просто внести данные нарушителей — и при продаже билетов проверять. Лично я, зная о том, что надо получать Fan ID, могу и не пойти на стадион. Просто чтобы не заниматься лишней волокитой.

Валерий Баринов

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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

— Этот идиотизм даже обсуждать не хочу. У нас и так на стадионах заполняемость 15-20%, а с Fan ID — вообще никого не будет. В России делается все против футбола. У нас уходят команды, исчезают стадионы. Моя любимая команда «Локомотив», вероятно, поставлена на поток — скоро там разберут стадион, и на 45 лет уйдем в «Лужники». Это не может быть серьезным решением в стране, которую нельзя считать футбольной.

Эдгард Запашный

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Эдгард Запашный

Эдгард Запашный

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

— Я не сторонник того, чтобы наша жизнь полностью контролировалась, была под лупой у определенных людей. Мне нравится смотреть старые фильмы о футболе — или новые о том времени. Например, «Стрельцов», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». В них видно, что раньше на переполненный стадион выделялось по два милиционера, которые стояли на входе и сами смотрели футбол. Но наша жизнь поменялась. Люди стали агрессивнее — и форма «боления» теперь совершенно другая. У нас появились радикальные болельщики во многих видах спорта.

Fan ID — то, к чему придет в итоге весь мировой футбол. Скажем честно, толчком к этому стал чемпионат мира, который мы же и проводили. Там был Fan ID. Доволен ты или нет, но тогда подчинился этому правилу. Мне эта затея не нравится, но понимаю, что речь идет о уже решенном факте. Fan ID будет. Считаю бесполезной тратой времени и нервов выступать против него, призывать людей на баррикады.

На первое время трибуны опустеют, будет определенный спад. Потом же люди, которые любят футбол и живут футболом, вернутся. Люди не смогут долго бойкотировать футбол, потому что футбол — это любовь.

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