Цой в Манеже, «Авангард: на телеге в XXI век» и другие выставки этих выходных

Большая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже, ироничные работы от комиков в экспозиции «Comedy Gallery», картина «Аллегорический портрет Данте» Аньоло Бронзино в Центре Вознесенского и «Код искусства» с возможностью взаимодействия с нейросетью: «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных выставках января и февраля.

«Виктор Цой. Путь героя»

Место проведения: Центральный манеж (Манежная площадь, 1).

Стоимость: от 600 рублей. Для посещения необходим QR-код.

Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», приуроченная к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, открылась 15 января. Она заняла 2000 квадратных метров — это 11 тематических залов, в которых представлены более 300 экспонатов. На выставке можно увидеть уникальную коллекцию личных вещей Цоя: редкие документы, черновики, гитары, сценические костюмы, картины, фотографии-полароиды и видеозаписи из семейного архива. Также экспозиция предполагает аудиовизуальное погружение в мир творчества Цоя.

«Comedy Gallery»

Место проведения: «Comedy Gallery» (Малый Левшинский переулок, 7/1).

Стоимость: 890 рублей. QR-код не требуется.

Выставка «Comedy Gallery» (18+) — это творческая коллаборация популярных комиков и художников со всей России, результатом которой стала коллекция из 45 картин. Отличительным знаком выставки является юмор. В галерее представлены картины на социальные, философские и исторические темы, а также инсталляции и интерактивные экспонаты. В их создании участвовали известные комики, среди которых — Идрак Мирзализаде, Александр Киселев, Гарик Оганисян, Игорь Джабраилов, Алексей Шамутило и другие.

«Михаил Булгаков в доме писателей»

Место проведения: Музей М.А. Булгакова (ул. Большая Садовая, 10).

Стоимость полного билета — 300 рублей, льготного — 150 рублей, московским школьникам и детям до 7 лет — бесплатно. Для посещения необходим QR-код.

С 2 января по 31 декабря в Музее Булгакова открыта выставка «Михаил Булгаков в доме писателей». Она посвящена строительному кооперативу «Советский писатель», организованному в Москве в декабре 1931 года. Там Булгаков жил с 1934 года до смерти и написал «Записки покойника», пьесы «Дон Кихот» и «Батум», до последних дней жизни работал над «Мастером и Маргаритой». В 1978 году дом был снесен. Выставка состоит из двух частей: первая рассказывает об истории дома и его обитателях на основе архивных документов, а вторая посвящена жизни Булгакова в этом доме.

Выставка Юрия Норштейна «Снег на траве»

Место проведения: Еврейский музей (ул. Образцова, д. 11, стр. 1А).

Стоимость — 400 рублей. Для посещения необходим QR-код.

До 30 января в Еврейском музее и центре толерантности работает выставка режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве». Проект приурочен к 80-летию Норштейна. Первая часть выставки покажет несколько объемных пространственных композиций, в которых соединяются фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого. Вторая часть построена вокруг рабочего процесса Норштейна и Ярбусовой. Помимо экспонатов, посвященных мультфильмам «Ежик в тумане», «Каникулы Бонифация» и «Варежка» зрители увидят, как идет многолетняя работа над фильмом «Шинель».

Выставка одной картины — «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте»

Место проведения: Центр Вознесенского (Большая Ордынка, 46/3).

Стоимость: 300 рублей. Для посещения необходим QR-код.

Картина «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте» приехала в Москву 21 января. Живописец и поэт Аньоло Бронзино написал ее в 1532‒1533 годах, но один из европейских коллекционеров обнаружил ее лишь в 1990-х. Позднее этот экспонат приобрел учредитель Центра Вознесенского Леонид Богуславский. Постоянным местонахождением картины является Палаццо Веккьо во Флоренции. Летом «Аллегорический портрет Данте» показали в Музее Метрополитен в Нью-Йорке, с ноября он выставлялся в Эрмитаже. Центр Вознесенского станет третьим и последним пунктом в путешествии картины. 20 февраля работа вернется в Италию.

Международная выставка «Код искусства»

Место проведения: Граунд Солянка (ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2).

Стоимость: 300 рублей. Для посещения необходим QR-код и оригинал паспорта.

Выставка «Код искусства» состоит из работ мастеров медиа-искусства из разных стран мира, созданных с использованием нейронных сетей. Посетители смогут взаимодействовать с многими программами — такими, как Faces2Voices, которая дает возможность сгенерировать собственный голос, «Остановкой света», смешивающей реальность и цифровой мир, а также отправятся в космическое путешествие в рамках Codex Virtualis Genesis.

«Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова»

Место проведения: Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, 10).

Стоимость полного билета — 500 рублей, льготного — 0-300 рублей. Для посещения необходим QR-код.

До 13 марта в Третьяковской галерее проходит выставка «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова». Для нее были отобраны 20 наиболее «громких» произведений в истории русского искусства — «Боярыня Морозова» Сурикова, «Березовая роща» Куинджи, «После побоища…» Васнецова, «Сельский крестный ход на Пасхе» Перова и другие. В рамках проекта гости узнают, как эти полотна были встречены современниками и как менялись эстетические представления и предпочтения публики с течением времени.

«Авангард: на телеге в XXI век»

Место проведения: Музей русского импрессионизма (Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11).

Стоимость: 300 рублей. Для посещения необходим QR-код.

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» открывается 3 февраля и продлится до 22 мая. Посетители увидят произведения авангардного искусства, которые в 1921 году остались в Вятской губернии после передвижных выставок. Более 300 полотен из Москвы, Петрограда, Казани, Вятки не удалось вернуть из-за проблем с финансированием и осеннего бездорожья — и почти сто лет они хранились в местных музеях. На выставке представлены работы Василия Кандинского, Александра Родченко, Александры Экстер и других авангардистов.