Зачем художник создал фекалию из снега на Марсовом поле — и что ему за это будет

Полиция сняла с поезда в Москву художника Ивана Волкова, разместившего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге арт-объект в виде гигантской фекалии. Художник иронизировал над плохой уборкой снега и льда в городе. Однако теперь полицейские возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ – за «циничное и безнравственное осквернение» мест захоронения умерших. На Марсовом поле покоятся многие известные большевики.

Московский художник Иван Волков задержан полицией Санкт-Петербурга, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Как сообщает в своем Telegram-канале сообщество художников Young Artists & Collectors Club (YACC), сейчас Волков находится в отделении полиции.

«... Умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, [Волков] разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернив место захоронения умерших»,

— сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела.

По данным друзей художника, его сняли с поезда в Москву. По статье 244 максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.



«Мы считаем, что эта ситуация должна быть предана огласке, потому что как будут развиваться события, никто не знает. Предположительно, это будет очередное уголовное дело. Подключены адвокаты. На данный момент более точной информацией мы не располагаем», — говорится в посте YACC.

«Это не выходка. Это акция, цель которой — показать, как работают коммунальные службы Санкт-Петербурга. Потому что Марсово поле превратили в массовый выгул собак, и там загажено все. И эта какашка появилась там не случайно. Акцент в том, чтобы показать — а это ли не оскорбление, это ли не показывает отношение к месту, которое у нас так почитается?» — заявил в разговоре с Daily Storm куратор художника, галерист Александр Шаров.

Сообщается, что Шаров привлек адвокатов для защиты прав художника.

На Марсовом поле с 1920-х годов располагается некрополь с вечным огнем. Там похоронены ряд известных большевиков и чекистов, расположены братские могилы погибших революционеров.

Мать художника Ивана Волкова Лариса в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что молодой человек не хотел никого оскорбить своей работой, а его арт-объекты — это «язык выражения».

«Я думаю, что не было никакого злого умысла в этом всем вообще. Тем более, он не хотел оскорбить, я в этом уверена на 100%, я знаю. <…> Я видела его эскизы, но никогда он не говорил каких-то слов о том, что ему хочется какой-то нанести злой умысел. В этом нет ничего, это просто его язык выражения и это все, что он может делать, потому что он совершенно свободный художник, который работал в Берлине, делал свои инсталляции, и не было с этим проблем», — сказала Лариса Волкова.

По ее словам, Иван не знал, что на Марсовом поле находится коммунистический некрополь. Ее сын, добавила женщина, «абсолютно аполитичен».

«Потом, это же нигде не упоминается, там же нет никаких табличек, там не кладбище и так далее. <…> Это его язык, его язык обращения, он больше ничего делать не может. Он по происхождению скульптор, снег — это его глина. Так он выразил какое-то свое… Знаете, мне сложно разговаривать, честное слово. Если потребуется, я могу это сказать открыто, извиниться, злого умысла не было никакого точно», — подчеркнула она.

Волкова добавила, что при задержании молодой человек отправил ей СМС с просьбой «не волноваться»; больше никакой информации от него не поступало.

В своем Instagram Иван Волков регулярно публикует фотографии своих инсталляций, которые делает из снега. Среди них – пингвины, снеговики и другие скульптуры.

Арт-объект в виде пятиметровой фекалии, сделанной из снега, появился на Марсовом поле 13 января, во время оттепели. Через день его убрали дворники. «Объект был убран, так как данная территория является не только ЗНОП [зеленое насаждение общего пользования], но и мемориальным объектом, на котором недопустимо размещение подобных элементов народного творчества», — передает «Фонтанка» заявление Смольного.

В подписи к посту в Facebook со снимками коричневой скульптуры сам Волков написал: «Так красиво, что вот так вот обосрался». Сейчас публикация недоступна.

На Марсовом поле появилась пятиметровая фекалия из снега. Создал ее московский художник Иван Волков.



Занимайтесь "творчеством" дома. У нас и своего хватает pic.twitter.com/UzpJxUC4hP — Дикий Петербург (@Wild_SPb) January 14, 2022

Кто похоронен на Марсовом?

Марсово поле – площадь в центре Петербурга, в XIX веке там проходили военные парады и народные гуляния, в конце 1910-х там открылся самый популярный в городе «скетинг-ринк» — крытый каток для катания на роликовых коньках «American Roller Ring».

После Февральской революции в 1917 году там решили создать братскую могилу для погибших во время городских беспорядков и уличных боев. Впоследствии там образовался некрополь для погибших во время Октябрьской революции и Гражданской войны большевиков. Вечный огонь на Марсовом поле зажгли в 1957 году – первым в СССР.

В некрополе на Марсовом захоронен, среди прочих, Моисей Урицкий – первый начальник Петроградского ЧК, застреленный в 1918 году поэтом Леонидом Каннегиссером. После смерти Урицкого начался красный террор.

Также там покоится В. Володарский (настоящее имя Моисей Гольдштейн) – комиссар по делам печати, большевицкий пропагандист, убитый эсером в 1918 году по дороге на митинг. Есть и могилы нескольких погибших во время подавления Ярославского восстания латышских стрелков и их комиссара Семен Нахимсон. Упокоен там и советский военный деятель Рудольф Сиверс, активный деятель расказачивания – красных репрессий, проводившихся на Дону против казаков и священников. Кроме того, на Марсовом поле захоронены останки других комиссаров и революционеров – всего более 100 человек.

close 100% Марсово поле в Петрограде. Здесь после завершения революции прошли торжественные похороны 184 человек — жертв Февраля. Траурная церемония 23 марта длилась с 9.30 утра и до ночи и должна была стать символическим актом общественного примирения после кровавых событий. Wikimedia Commons

«...Не жертвы — герои лежат под этой могилой. Не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков. В красные страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно. К сонму великих ушедших от жизни во имя жизни расцвета героев восстаний разных времен, к толпам якобинцев, борцов [французской революции 18]48, к толпам коммунаров ныне примкнули сыны Петербурга», — говорится в эпитафии на надгробиях, сочиненной первым наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским.

«Я видел Марсово поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых»,

– писал лауреат Нобелевской премии по литературе, русский писатель Иван Бунин в «Окаянных днях».