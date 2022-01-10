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Культура

Без звезд и трансляции: как вручали «Золотой глобус» после бойкота

Названы лауреаты «Золотого глобуса — 2022»

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Mario Anzuoni/Reuters
В этом году лауреатов «Золотого глобуса» объявили без традиционной церемонии — о них просто писали в соцсетях и на сайте. В номинации «Лучший драматический фильм» победила новозеландская лента «Власть пса», а лучшими актером и актрисой в кинофильме стали Уилл Смит и Николь Кидман. Подробнее о формате проведения и лауреатах премии рассказывает «Газета.Ru».

В Лос-Анджелесе состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло в закрытом формате — без СМИ, звезд и гостей. Традиционной трансляции на телеканале NBC не было, как и видеотрансляции онлайн. Об этом заранее сообщил представитель учредителя премии — Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).

«Мероприятие будет частным и не будет транслироваться в прямом эфире», — цитирует его Deadline.

Согласно источнику, в прошлом году журналисты обнаружили, что среди почти 100 членов HFPA нет ни одного темнокожего. В связи с этим в Голливуде объявили Ассоциации бойкот, к которому присоединился NBC.

«Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно, — указано в официальном сообщении руководства телеканала. — Таким образом, NBC не будет транслировать «Золотой глобус» в 2022 году. Если организация выполнит свой план, мы надеемся, что сможем транслировать шоу в январе 2023 года».

Информация о победителях в режиме реального времени публиковалась на сайте и в соцсетях премии. Статуэтку в категории «Лучший драматический фильм» получила картина «Власть пса» новозеландского режиссера Джейн Кэмпион. Конкурентами ленты были «Дюна», «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Король Ричард». Постановщица «Власти пса» также победила в категории «Лучший режиссер кинофильма», а лучшим сценаристом стал Кеннет Брана («Белфаст»).

В номинации «Лучшая мужская роль в кинофильме» победил Уилл Смит, сыгравший отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в спортивной драме «Король Ричард». Вместе с ним за награду боролись Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Махершала Али («Лебединая песня»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Хавьер Бардем («Быть Рикардо»).

Награду за «Лучшую женскую роль в драме» забрала Николь Кидман — она сыграла комедийную актрису Люсиль Болл в фильме «Быть Рикардо». Также в номинации были представлены Кристен Стюарт («Спенсер»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй») и Леди Гага («Дом Гуччи»).

Победителем в категории «Лучший иностранный фильм» стала японская драма «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути. Одним из его конкурентов была финско-российская драма «Купе номер шесть», попавшая в шорт-лист «Оскара» от Финляндии.

В номинации «Лучший фильм — мюзикл или комедия» победила «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. Лучшей актрисой мюзикла стала звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер. Снявшаяся в этом же фильме Ариана ДеБоз победила в номинации «Лучшая актриса второго плана в мюзикле». Лучшим актером мюзикла или комедии признан Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»). Триумфатор категории «Лучший комедийный сериал или сериал-мюзикл» — шоу «Хитрости». В нем снялась Джин Смарт, которая забрала статуэтку за «Лучшую женскую роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле». Среди актеров аналогичных проектов лучшим признали Джейсона Судейкиса («Тед Лассо»).

Из нескольких анимационных картин жюри «Золотого глобуса» выделило мультфильм «Энканто». Лауреатами премии за лучшую женскую и мужскую роль в телефильме стали Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») и Майкл Китон («Ломка»). Сериал «Наследники» победил в номинации «Лучший драматический сериал». Лучшими актером и актрисой в драматическом сериале стали Джереми Стронг («Наследники») и Микаэла Джае Родригез («Поза»). Не остался без внимания нашумевший сериал «Игра в кальмара» — 77-летний О Ён Су был признан лучшим актером второго плана.

Песня «No Time To Die», записанная Билли Айлиш для фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», получила статуэтку за лучшую оригинальную музыку к фильму.

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