Конфликт с ФСО, стишок от бизнесмена, сценка в темной квартире: новогодние курьезы Дедов Морозов

Новый год — традиционно активное время для детских аниматоров. В преддверии праздника и в саму новогоднюю ночь они приезжают к детям, разыгрывают сценку и дарят им подарки. Однако случаются в их практике и совершенно абсурдные истории. О таких — в материале «Газеты.Ru».

Дед Мороз Виталий

«Первые годы мы с моей Снегурочкой это делали просто для души. Покупали мандарины, шоколадки и прочие сувениры, выходили на главные улицы Москвы и раздавали подарки людям, которые прочитали нам стихи, поздравляли с праздником. Просто так. Скажу честно, даже не самые заинтересованные люди по итогу включались.

Хотя реакция в целом была 50 на 50. Молодежи было весело, а вот люди 30-45 лет смотрели на нас со скептицизмом — не могли поверить, что просто так могут раздавать подарки. Некоторые действительно не верят в безвозмездную доброту, они привыкли, что бесплатный сыр только в мышеловке. При этом старшее поколение и дети радовались искренне. Это была самая искренняя радость.

С нами однажды произошел один интересный конфуз, когда мы в костюмах снимали ролик рядом с Кремлем. Это было возле елок, уже в ночное время. К нам тогда подошли сотрудники ФСО с вопросом: «Что вы здесь делаете? Закладки ищете?» Это было очень смешно. Да, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой ищут запрещенные вещества возле Кремля...

Плохих случаев у нас особо не было. Основная их часть приходилась на корпоративы, когда люди становились нетрезвыми и выходили за рамки. Некоторые начинали приставать к Снегурочке, а она учила их правильно себя вести. Но ничего супернегативного не было».

Снегурочка Татьяна

«У нас была одна смешная и в то же время страшная история. Позвонил мужчина и сказал, что ему нужно поздравить детей — тут ничего необычного. Мы с Дедом Морозом подъехали к нему, чтобы обговорить все условия, — и вот тогда начало происходить что-то странное. Первое, что нас удивило: он боязно сел к нам в машину, оглядываясь по сторонам, и произнес: «Все нормально? Никого нет?» Помню, в руках у него еще была какая-то железная коробка. Я тогда не поняла, кто за нами должен следить, и, если честно, испугалась. Он же дал мне вилку от какого-то странного аппарата и сказал: «Вставьте, пожалуйста». После этого мне стало настолько страшно, что даже приоткрыла дверь машины — готовилась выпрыгнуть, если произойдет взрыв (смеется). Разные мысли приходили в голову...

В итоге мы все-таки спросили у него, кто же нами должен следить. Мужчина что-то смутно объяснил — мол, дети не верят в Деда Мороза, хотят узнать, куда пошел их отец. К слову, это были уже достаточно взрослые ребята — 12-13 лет. И, слава Богу, та штука, которую он подключил к машине, не сработала. Мы так и не узнали, что это было.

Мужчина дал нам сценарий и добавил: «У нас есть просьба. Когда вы приедете, в квартире не будет гореть свет, мы будем спать. Вам нужно просто прочитать диалог у елки». Естественно, нам стало не по себе — придется зайти в чужую квартиру, где все спят, читать там какой-то диалог. Но все же согласились. Так вот, приходим мы в темную квартиру, встаем у елки в детской комнате, ребята спят. А мы — как два дурака — начинаем разговаривать в темноте друг с другом. В этот момент просыпается девочка. И мы тогда не придумали ничего лучше, чем начать махать волшебными палочками, приговаривая: «Спи, мы волшебники». Девочка в итоге действительно легла спать, а мы с Дедом Морозом ушли».

Дед Мороз Артем

«Одна из последних запоминающихся историй случилась, когда я забыл посох. Отыграл программу без него, но позднее пришлось вернуться в квартиру уже в гражданской одежде. Потому что ребенок пяти-шести лет после моего выступления заплакал и сказал: «Деда Мороза не существует». Я начал спрашивать: «Почему ты считаешь, что его нет?» И он объяснил: «Дед Мороз никогда не забывает посох».

Еще одна история произошла, когда я работал Дедом Морозом в садике у сына. Ему тогда было три года. Сын подошел ко мне и тихонько, неуверенно шепнул на ухо: «Дедушка Мороз, а ты, наверное, мой папа...» Я тогда спросил, почему он так думает, на что сын ответил: «Я видел у папы такие же валенки!»

Снегурочка Елена

«В нашей практике был один необычный клиент. Девушка заказала нас своему взрослому мужчине-бизнесмену. Она хотела сделать ему именно такой подарок-сюрприз, потому что в детстве к нему никогда не приходили Дед Мороз со Снегурочкой. Причем была просьба — провести конкретно детскую программу.

Мы согласились и пришли, поиграли с ним в детские игры, попросили прочитать стишок и подарили за это подарок — как послушному мальчику. Он, конечно, немного смущался, но были видны его неподдельные, искренние эмоции. Детская мечта осуществилась».

Дед Мороз Иван

«Самый запоминающийся случай произошел с нами в 2016 году в Кузьминках. Была новогодняя ночь, мы, как обычно, переоделись в костюмы в подъезде — и все вещи положили под лестницу. Там было практически все: телефоны, ключ от квартиры, памятная мне куртка с олимпиады в Сочи. Когда вышли с заказа, увидели, что вещей нет. Забрали все — вплоть до обуви. Слава Богу, хотя бы ключ от машины и заработанные за сутки деньги остались у меня. Мы, кстати, до сих пор оставляем вещи под лестницей. Но теперь одеваемся на заказ в ненужную одежду. А все ценное берем с собой.

Был еще один забавный момент, косвенно связанный с работой. Однажды сын спросил у нас, почему в квартире висит одежда Деда Мороза и Снегурочки. Мы ему объяснили, что у них есть помощники, включая нас. Мол, Дедушка очень занятой и не успевает всех поздравить, мы же ему помогаем. Тогда сын задал логичный вопрос: «А ко мне-то настоящий Дед Мороз придет — или тоже помощники?»

«Совсем недавно мы с Дедом Морозом приезжали в маленькую двухкомнатную квартирку, где провели традиционную программу для детей. И в ее конце подарили подарки. Мальчику Дед Мороз достал из мешка машинку, а девочке — игрушечную лошадь. Она тогда посмотрела на нас очень грустными глазами и сказала: «Дедушка, но я ведь хотела, чтобы с нами живая лошадь жила».

Снегурочка Татьяна

«Однажды наш Дед Мороз раздавал объявления на детской площадке, одно из них взяла маленькая девочка. Потом она позвонила по указанному номеру и говорит: «Позовите, пожалуйста, Дедушку Мороза». Мы тогда решили ей подыграть и в итоге она звонила три дня подряд. Сначала она попросила у Деда Мороза кошечку, однако на второй звонок сказала: «Дедушка Мороз, мне кошечку так и не подарили, но я сегодня прищемила пальчик — можешь подуть мне на пальчик, чтобы он прошел?» А в последний раз призналась, что ее семья никогда не справляет Новый год: у них нет елки, ей никогда не дарили подарки.

Нам с Дедом стало ее жалко. Спросили адрес, решили поехать и поздравить, подарить куклу. Приезжаем, звоним по домофону: «Это Дед Мороз, открывайте». А нам отвечают: «Никакого Деда Мороза не вызывали». Мы на это: «Вызывали, открывайте. Потом разберемся». Приходим в квартиру, стоят мама, папа и маленькая девочка в платьице — а мы сразу же начинаем программу.

Мы, если честно, когда ехали, думали, что приедем к неблагополучной семье. Но, как оказалось, они просто только что переехали, поэтому и не собирались праздновать Новый год. Закончилась эта история тем, что родители так и не узнали, откуда к девочке пришел Дед Мороз. Мы как волшебно прилетели, так волшебно и улетели».