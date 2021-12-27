Фильмы, татуировки, двойники: как живет память о Сергее Бодрове

Роль «правильного» бандита Данилы Багрова в дилогии «Брат» сделала Сергея Бодрова национальным героем. В 2002 году актер вместе со съемочной группой пропал без вести в горах. К 50-летию со дня рождения Бодрова «Газета.Ru» рассказывает, как его образ продолжает жить в массовой культуре.

В музыке

После пропажи Сергея Бодрова многие музыканты посвятили ему песни. Группа «Би-2», ставшая широко известной с выходом «Брата-2», например, написала композицию «Волки». В интервью «Нашему радио» участники коллектива рассказывали о дружбе с Бодровым, которая зародилась на съемках заключительной части дилогии Алексея Балабанова.

«Он оказался совершенно мировым парнем: пока Балабанов был занят на съемках, Сережа гулял с нами по Петербургу — целые экскурсии проводил! А в перерывах между прогулками мы грелись в местных барах. Сергей запомнился нам как невероятно веселый и душевный человек — настоящий Брат», — сказали музыканты.

Автор саундтрека к «Брату 2» Вячеслав Бутусов посвятил Бодрову лирическую композицию «Эхолов». Позже музыкант говорил, что актер был очень близок ему по духу, но их встречи можно пересчитать на пальцах одной руки.

В память о Бодрове поп-исполнительница и звезда второй части Ирина Салтыкова изменила своему стилю и записала рок-композицию «Брат». В одном из недавних интервью певица заявила, что считает Бодрова идеальным мужчиной.

close 100% Ирина Салтыкова и Сергей Бодров-младший на съемках фильма «Брат-2», 1999 год «Кинокомпания CTB»

Песни в честь актера также записали «Агата Кристи» («Пуля», «Никогда»), «Смысловые галлюцинации» («Зверь 2») и другие. В апреле 2022 года в Москве пройдет фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» с участием Бутусова, «Би-2» и группы «Сплин».

В кино

Памяти Бодрова посвящены десятки документальных фильмов, которые продолжают выходить чуть ли не ежегодно. Ленты о нем создавали Первый канал, НТВ, «Звезда» и другие СМИ. В 2017 году журналист Юрий Дудь снял фильм «Сергей Бодров — главный русский супергерой», в котором акцентировал внимание не на «Брате», а на других работах и личной жизни артиста.

К 50-летию со дня рождения Бодрова режиссер Петр Шепотинник и компания 1-2-3 Production подготовили фильм «Нас других не будет», основанный на воспоминаниях близких людей и коллег артиста. Фортепианную музыку для ленты написал Бутусов. Премьера «Нас других не будет» состоялась 18 сентября 2021 года на кинофестивале «Кинотавр», 7 октября картина вышла в прокат.

В книгах

В 2003 году киновед и друг семьи Бодровых Михаил Трофименков написал первую биографию актера — «Сергей Бодров. Последний герой». В книге писатель рассказал о его семье и друзьях, отношении к славе, телевидению, войне и политике. Согласно описанию биографии, в ней читатели найдут ответ на вопрос о том, почему именно Данила Багров стал символом своего времени.

«Актерская судьба Сергея Бодрова укладывается всего в шесть лет, — говорится в аннотации к книге. — Но за эти годы он успел столько, сколько иной актер не успеет за целую жизнь. Имя Данилы Багрова, Брата, стало первым за многие годы нарицательным именем в российской культуре. Его считали национальным символом, ненавидели или боготворили».

Мать артиста Валентина Бодрова на основе его диссертации в 2004 году написала книгу «Архитектура в венецианской живописи Возрождения» (Бодров учился на истфаке МГУ). В книгу «Связной» (2007) издательства «Сеанс/Амфора» вошли сценарии, написанные Бодровым, отрывки из его интервью и воспоминания о нем.

В граффити и картинах

В сети можно найти множество изображений Бодрова — его рисуют на полотнах, предметах одежды, стенах и других предметах. А самые преданные фанаты делают татуировками с лицом актера.

Одно из наиболее известных граффити с Бодровым находится у Кармадонского ущелья, где 20 сентября 2002 года пропала съемочная группа фильма «Связной». Согласно официальной версии, со скалы на горе Джимара сорвался один из висячих ледников и накрыл ущелье 60-метровым слоем льда и камней. В память о группе во главе с Бодровым там разместили табличку и нарисовали на скале граффити с надписью «Мы узнали, в чем сила, брат. Сила в единстве!».

Граффити с Бодровым также можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове и других городах.

close 100% Александр Демьянчук/РИА «Новости»

В комиксах

К 25-летию «Брата» издательство Bubble, автор «Майора Грома», анонсировало выход комикса по фильму. Об этом сообщил главный редактор компании Роман Котков на фестивале Bubble Comics Con, который проходил в Москве 18—19 декабря.

«Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — подчеркнул Котков.

В творчестве дочери

Дочь Бодрова Ольга потеряла отца, когда ей было четыре года. После окончания школы она поступила в ГИТИС, а в 2017-м снялась в короткометражном фильме «Конфронтация». В 2020 году Бодрова провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало». Актриса обрела известность благодаря главной роли в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз» (2021). Этим летом Бодрова получила на «Кинотавре» приз за лучшую женскую роль. Когда актриса начала появляться на публике, многие отметили, что она напоминает отца внешне и обладает схожей энергетикой. Аккаунт Бодровой в Instagram закрыт, на него подписаны около 400 человек, включая некоторых актеров.

В экскурсиях по местам съемок «Брата»

В Санкт-Петербурге пользуются популярностью экскурсии по местам, которые посещал Данила Багров. Экскурсоводы показывают посетителям кадры с героем Бодрова и предлагают повторить их на тех же точках.

В двойниках

Некоторые блогеры используют схожесть с Бодровым для продвижения в соцсетях. Так, пользователь TikTok Артем Демин благодаря роликам под реплики Данилы Багрова собрал более 150 тыс. подписчиков.

В гардеробе фанатов

Знаменитый объемный свитер Данилы Багрова пользуется популярностью у вязальщиц. По хэштегу #свитербодров в Instagram опубликованы фотографии сотен работ, неотличимых от оригинала. А одним из главных сувениров в Санкт-Петербурге являются футболки с портретом Багрова и надписью «В чем сила, брат?».

В видеороликах

В TikTok и других соцсетях активно публикуются видеонарезки сцен из фильмов с Бодровым. Благодаря YouTube-каналу Nikten Данила Багров стал героем ролика Cyberpunk 2077. В качественно смонтированном видео персонаж в исполнении Бодрова существует во вселенной Cyberpunk 2077 — гуляет по Найт-Сити и взаимодействует с его обитателями. По словам автора, некоторые сцены из «Брата» ему пришлось переозвучить из-за фонового шума машин. В комментариях к видео пользователи оставили восторженные отзывы и заявили, что «это лучшее, что случалось с «Киберпанком».