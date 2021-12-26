Жириновский против Моргенштерна, встреча Бузовой и Тарасова, обвинение Собчак в расизме

Журналистку Ксению Собчак обвинили в расизме и ксенофобии из-за использования термина «инфоцыгане», лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался президенту России Владимиру Путину на рэпера Моргенштерна, на телеканале ТНТ впервые за 20 лет сменился генеральный продюсер, Украина признала закон о запрете российских фильмов конституционным: «Газета.Ru» рассказывает о новостях культуры и шоу-бизнеса этой недели, которые вы могли пропустить.

Собчак обвинили в расизме и ксенофобии

Владелец учебного центра по работе на фондовом рынке Сергей Бриз хочет отсудить у телеведущей Ксении Собчак 100 млн рублей. В своем видеообращении он заявил, что используемый в фильме журналистки термин «инфоцыгане» несет в себе расизм и ксенофобию.

«Вы используете национальность как ругательство, как символ обмана и мошенничества, оскорбляя целую этническую группу цыган численностью порядка 800 тыс. человек в России», — заявил Бриз.

Он потребовал у Собчак опубликовать на ее YouTube-канале видео с публичным извинением, удалить ролик об инфобизнесменах и пожертвовать 100 млн рублей в Федеральную национально-культурную автономию (ФНКА) российских цыган. В ответ Собчак написала, что термин «инфоцыгане» придумала не она. Журналистка отметила, что цыгане — народ с богатой историей и культурой, который она уважает.

close 100% Ксения Собчак Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Жириновский пожаловался Путину на Моргенштерна

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на рэпера Моргенштерна президенту России Владимиру Путину во время заседания Госсовета. Он заявил, что студенты не воспринимают информацию от педагогов и уходят к блогерам.

«Не буду фамилию этого чудака называть, он сбежал из страны, один блогер. Вот этот вот чудак, который нецензурной бранью там какие-то песенки сочиняет, он кумир молодежи. Ну, это что такое?» — сказал Жириновский.

В качестве следующего спикера общества «Знание» он предложил свою кандидатуру и пообещал говорить с молодежью «другим языком». Путин заявил, что рассмотрит это предложение.

Лепс официально развелся с женой

Суд удовлетворил поданный 20 ноября иск балерины Анны Шаплыковой о разводе с Григорием Лепсом. Об этом стало известно 20 декабря. На следующий день после развода исполнитель выложил в Instagram пост о свободе.

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Согласно СМИ, во владении Лепса осталось имущество на сумму более 800 млн рублей, включая особняки и квартиры. Он был женат на Шаплыковой с 2002 года, у пары есть трое детей. После своего рождественского концерта в «Крокус Сити Холле» Лепс заявил, что находился в статусе «свободен», даже будучи в браке.

Клип Моргенштерна удалили с YouTube

С YouTube-канала Моргенштерна исчез клип «Розовое вино 2», из-за которого исполнителя обвинили в пропаганде наркотиков и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил «Газете.Ru», что суд не требовал удалить клип.

«Требования такого точно не было. Обстоятельства исчезновения клипа мне неизвестны», — сказал он.

Сейчас Зюзинский суд Москвы рассматривает клип на песню Моргенштерна «Виски на завтрак», в тексте которой содержится «положительная оценка наркотических средств и их употребления». Лейблу «Раймс Мьюзик» грозит штраф по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Также возможна приостановка деятельности организации на срок до 90 суток.

Бузова обратилась к Тарасову

Певица Ольга Бузова устроила скандал на премии телеканала Fashion TV, где чествовали «самых стильных звезд». Получив награду, она обратилась к своему экс-супругу Дмитрию Тарасову, сидящему в зале.

«Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: «Какой же я дурак! Как я мог ее [потерять]!» — сказала Бузова.

Футболист был шокирован таким выступлением, а его супруга Анастасия Костенко прокомментировала инцидент в Instagram цитатой из пьесы «На дне» Максима Горького — «В карете прошлого далеко не уедешь».

Украина признала закон о запрете российских фильмов конституционным

Конституционный суд Украины постановил, что закон о запрете фильмов и телепередач российского производства, внесенных в санкционный список, не противоречит конституции. Об этом заявила представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря в своем Telegram-канале. Конституционными признаны положения закона, согласно которым телерадиоорганизации не могут транслировать фильмы и телепередачи, одним из участников которых является лицо из «черного списка» СБУ.

Завершились съемки первого российского сериала для Netflix

Продюсер Валерий Федорович заявил о завершении съемок российского сериала «Анна К», заказанного стриминговым сервисом Netflix. Он написал в своем Instagram, что «в следующем году будет еще больше новостей о проекте».

Летом было объявлено, что современная адаптация романа Льва Толстого »Анна Каренина» станет первым оригинальным российским проектом, снятым для Netflix. Также на этой неделе стало известно, что в России для стримингового сервиса снимут еще один сериал — «Ничего особенного». Главные роли в нем сыграют Юра Борисов и Дарья Мельникова.

Назван самый дорогой артист России на Новый год

Концертный директор Юрий Борисов на передаче «Светская хроника» рассказал, кого из российских звезд дороже всего пригласить на новогодний корпоратив. Ранее в сети появилась информация о том, что концерт группы «Ленинград» будет стоить 15 млн рублей, Григория Лепса — 12 млн рублей, Аллы Пугачевой – 10 млн, а Филиппа Киркорова – 8 млн. Но по мнению Борисова, самый дорогой отечественный артист — это Андрей Губин. Он пояснил, что певец не выступает уже много лет, а его состоятельные фанаты готовы заплатить любые деньги, чтобы он им спел.

Экс-супруга лидера Little Big снялась обнаженной

Бывшая жена солиста группы Little Big Ильи Прусикина Ира Смелая снялась обнаженной в фотосессии для журнала Playboy. Она рассказала в Instagram, что таким образом сделала себе подарок на 30-летие и подвела итоги своей жизни.

На ТНТ сменился генеральный продюсер

Вместо Александра Дулерайна генеральным продюсером ТНТ станет 37-летний продюсер Аркадий Водахов. Он приступит к своим обязанностям с начала 2022 года. Заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки отметила, что знает Водахова как талантливого продюсера, организатора и менеджера.

«И, если говорить о преемственности поколений, то это тот самый яркий пример, когда лучшие кадры — это свои собственные кадры, воспитанные внутри», — сказала Канделаки.

Дулерайн занимал эту должность около 20 лет, о его уходе стало известно 23 декабря.