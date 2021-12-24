Скандалы с наркотиками и разводы: как сложилась судьба звезд «Счастливы вместе»

В 2006 году на российском телевидении стартовал ситком «Счастливы вместе» — российская версия американского шоу «Женаты, с детьми». История о незадачливом продавце обуви и его семье из Екатеринбурга в одночасье покорила сердца миллионов зрителей. Комедийный сериал получился настолько успешным, что просуществовал шесть сезонов, а исполнители ролей обрели широкую известность. О том, как сложилась судьба актеров «Счастливы вместе», – в материале «Газеты.Ru».

Гена Букин — Виктор Логинов

close 100% Виктор Логинов Global Look Press

Роль неудачника Гены Букина, торгующего женской обувью, принесла Виктору Логинову всероссийскую славу. До прихода в кино он сменил множество профессий: работал шахтером, строителем, грузчиком, автомехаником, экскурсоводом, спасателем, диджеем на радио, телеведущим на региональном канале «РТР-Урал», арт-директором в ночном клубе. После окончания политеха в родном Кемерово Логинов поступил в театральный институт в Екатеринбурге, где позднее стал одним из ведущих актеров.

Чтобы пройти кастинг в сериал «Счастливы вместе» молодой артист полностью сменил имидж неформала на образ обывателя: «Я носил волосы в хвосте, испанскую бородку, серьгу в ухе. И вел образ жизни почти настоящего мачо. Я со своей серьгой в ухе совершенно не подходил на роль главного героя. Гена Букин работает в обувном магазине, у него двое детей, а тут этот, с хвостом, бородкой, наверняка — с другими взглядами на жизнь», – вспоминал он в одном из интервью.

Еще во время съемок в сериале Логинов стал завсегдатаем телепередач, среди которых — шоу «Интуиция» на ТНТ. В последнее же время актер не так часто снимается в кино, преимущественно — в ромкомах. Недавно он признался, что в связи с незанятостью испытывает материальные трудности, добавив, что готов на крайний случай рассмотреть вакансию дворника, спасателя МЧС и шахтера-проходчика. «Не было работы, но мы как-то выжили. Даже если прижмет, никаким инфоцыганством, никакими марафонами желаний я заниматься не буду. Я вообще не представляю, как у блогеров совести хватает потом смотреть в глаза людям? Мне предлагали такие марафоны вести. Если все-таки что-то случится, я пойду дворы подметать!» — заявил Логинов.

Наибольший интерес публики вызывает личная жизнь актера: Логинов воспитывает четырех детей от разных браков и одного приемного ребенка. Причем в четвертый раз его избранницей стала актриса Мария Гуськова, которая в два раза младше Логинова. В 2021 году Мария внезапно заявила, что подает на развод. Однако, судя по соцсетям пары, супруги до сих пор вместе.

Даша Букина — Наталья Бочкарева

close 100% Наталья Бочкарева Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Экранную жену главного героя воплотила Наталья Бочкарева. После окончания школы-студии МХАТ актриса долгое время исполняла эпизодические роли в театре, однако образ рыжеволосой домохозяйки Даши Букиной принес ей народную любовь. По сюжету ее героиня дни напролет проводила за просмотром «Дома-2» и периодически таскала заначки у своего мужа ради очередной безделушки из телемагазина.

Как и Логинову, актрисе ради съемок пришлось сменить имидж: она перекрасилась из шатенки в огненно-рыжий цвет и стала ярче краситься. Во время кастинга Бочкарева выглядела настолько убедительно в образе главной героини, что режиссеры отдали ей ведущую роль в сериале, которая, если верить слухам, изначально предназначалась Эвелине Бледанс.

В настоящее время актриса продолжает играть в театре и сниматься в кино, в основном — в комическом амплуа. Среди ее последних работ — комедии «Елки последние» и «Краш». Также Бочкарева периодически участвует в различных шоу — так, ради проекта «Танцы со звездами» она похудела на 20 кг. Еще одна страсть актрисы — караоке, на волне популярности она даже выпустила клип «Джалма» с Филиппом Киркоровым, а позднее сняла музыкальную пародию на шоу-бизнес «Вирусная музыка», в которой предстала в образе Даши Букиной.

Что касается личной жизни, то еще во время съемок в сериале «Счастливы вместе» Бочкарева вышла замуж за адвоката Николая Борисова, однако после трех лет брака решила подать на развод. По признанию актрисы, причиной разлада стала ее занятость, из-за чего супруги начали отдаляться друг от друга. В настоящий момент она воспитывает двух детей от прошлого брака, не скрывая, впрочем, что в ее жизни присутствует любимый человек, имя которого она предпочитает не раскрывать.

Кроме того, в сентябре 2019 года Бочкарева оказалась участницей громкого скандала. Полиция тогда остановила машину актрисы, которая, вероятно, была в состоянии алкогольного опьянения, при ней были обнаружены наркотики. Ей грозило тюремное заключение сроком до трех лет, однако артистка в итоге ограничилась денежным штрафом.

В настоящий момент Бочкарева активно ведет свой TikTok (более миллиона подписчиков), куда снимает видео под реплики из «Счастливы вместе».

Света Букина — Дарья Сагалова

close 100% Дарья Сагалова Global Look Press

Дарья Сагалова сыграла в сериале старшую дочь в семье Букиных. Ее героиня – легкомысленная школьница Светка, которая пользуется успехом у парней и любит потусоваться с друзьями. При этом сама Сагалова в жизни, напротив, отличалась усердием в учебе, закончив с отличием школу и университет по специальности «хореограф-постановщик». На роль в ситком «Счастливы вместе» актрису, впрочем, утвердили быстро — созданный девушкой образ целиком соответствовал сценарию.

Во время съемок сериала Сагалова успела принять участие в различных телешоу, в том числе стала победительницей проекта «Танцы со звездами» в 2008 году и выиграла миллион рублей в шоу «Интуиция». Правда, несмотря на многочисленные приглашения в кино, девушка решила полностью сконцентрироваться на хореографии, которой занималась еще ребенком. Впоследствии она основала собственную танцевальную студию, в которой до сих пор продолжает преподавать — как детям, так и взрослым. В личной жизни Сагалова также отличается стабильностью – в 2011 году она вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова, с которым воспитывает троих детей. В 2016-м актриса получила диплом МГУ по журналистике.

Рома Букин — Александр Якин

close 100% Александр Якин yakimoto_san/Instagram

Младшего брата Светки — умного неудачника Ромку — воплотил на экране Александр Якин. По сюжету его герой отчаянно пытается завести девушку, однако навыки обольщения сильно уступают его успехам в образовании. Несмотря на популярность, Якин признавался, что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы избавиться от амплуа юноши-лузера, которое мешало ему на пробах в новые проекты. И все же после успеха «Счастливы вместе» ему удалось заполучить главную роль в телехите «Восьмидесятые», а также сняться, например, в «Физруке». Помимо занятости в кино, актер играет на сцене московского Театра Наций – в настоящий момент он исполняет главную роль в постановке «Левша».

По словам актера, он не любит посещать светские мероприятия, которым предпочитает футбол и друзей. О личной жизни Якин не распространяется, однако известно, что в 2015 он вступил в брак с актрисой Анной Зайцевой, с которой познакомился еще во время обучения в ГИТИСе.

Лена Полено (Степанова) — Юлия Захарова

close 100% Юлия Захарова Sony Pictures Entertainment (SPE)

Еще одним запоминающимся персонажем ситкома стала соседка Букиных — работница банка Елена Полено в исполнении Юлии Захаровой. По сюжету ее героиня конфликтовала с Геной Букиным, хотя в жизни актеры, напротив, очень дружны. Сначала соседка Елена была замужем за скромным подкаблучником Женей Степановым, который в итоге сумел сбежать от нее. Правда, скоро она нашла себе нового избранника – альфонса Анатолия Полено, которого привлекли ее гонорары.

Захарова окончила Российскую академию театрального искусства и до участия в сериале играла в театре имени Маяковского, а затем — на сцене театра имени Гоголя. Сегодня она по-прежнему продолжает выступать в спектаклях, практически перестав сниматься в кино. В 2017 году актриса рассталась с музыкантом Александром Дорониным после трех лет брака, впоследствии она вступила в отношения с фотографом

Алексеем Новогородским.

Судя по Instagram, Захарова выступает с гастролями и активно путешествует по стране, радуя поклонников фотографиями с собакой и исполнением стихов под гитару.

Женя Степанов — Алексей Секирин

close 100% Алексей Секирин Global Look Press

Мужа соседки Букиных Евгения Степанова сыграл Алексей Секирин. Как и его супруга, герой работал в банке и во всем слушался возлюбленную — до тех пор, пока Гена не поменял его мировоззрение. Тогда между Еленой и Евгением начался разлад — и вскоре они расстались. Правда, независимость не принесла ему радости, он позднее захотел вернуться к Елене, однако на тот момент она уже успела выйти замуж за Толика. Затаив обиду, он — по задумке сценаристов — в одном из сезонов становится главным управляющим банка и решает уволить бывшую жену.

Сам же актер до того, как стать звездой «Счастливы вместе», играл в мюзиклах, запомнившись зрителям в роли обаятельного Феба в постановке «Нотр-Дам де Пари», а также в эпизодической роли в «Ромео и Джульетте». Сейчас Секирин продолжает играть на сцене, выступая в музыкальной комедии «Что-то пошло не так». Какое-то время ходили слухи, что актер ушел из ситкома «Счастливы вместе» из-за конфликта с продюсерами, однако сам актер решительно опроверг это. Что касается личной жизни Секирина, то известно, что в студенческие годы он был помолвлен с певицей Анастасией Стоцкой, а позднее начал встречаться с продюсером Евгенией Дмитриевой, которая родила ему ребенка. В Instagram актер часто выкладывает совместные снимки с дочерью.

Анатолий Полено — Павел Савинков

close 100% Павел Савинков Global Look Press

Вторым супругом соседки Букиных стал Анатолий Полено в исполнении Павла Савинкова. Его образ метросексуального альфонса и гуляки Толика, который много времени проводит в салонах красоты, сумел затмить предшественника в лице Секирина. По сюжету в прошлом мужчина отсидел в тюрьме за мошенничество, поэтому ему легко удается манипулировать авторитарной супругой. Именно Толику Лена обязана говорящей фамилией, ставшей вечным поводом для шуток Гены Букина.

Павел Савинков после окончания ВГИКа исполнил множество ролей на сцене театра Моссовета. Актер по-прежнему активно снимается в сериалах и кино. Долгое время ему приписывали роман с экранной женой Юлией Захаровой, однако впоследствии стало известно, что Савинков женат на актрисе Александре Стрельциной, с которой они воспитывают дочь Симу.

Сема Букин — Илья Бутковский

close 100% Илья Бутковский Илья Бутковский/VK

«Забытым персонажем» популярного сериала можно назвать приемного сына Букиных, которого семье подкидывают родственники Даши. Семилетнего мальчика новоявленные родители называют Семой и решают оставить у себя. Благодаря предприимчивости у него всегда много денег и внимания девочек его возраста, что порой вызывает зависть со стороны остальных членов семьи.

Исполнителя роли Илью Бутковского продюсеры приметили в одном из выпусков «Ералаша». В настоящий момент юноше уже 21 год. Правда, ролей на его счету пока не так много. Одной из его последних картин стала фэнтези-драма «12 месяцев. Новая сказка».