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Культура

Мультфильм «Плохие парни»: «Тарантино для детей» со зверями-преступниками

Интервью с президентом DreamWorks — о мультфильмах, спецэффектах и условиях приема на работу

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Кадр из нового мультфильма DreamWorks «Плохие парни»

Кадр из нового мультфильма DreamWorks «Плохие парни»

DreamWorks
Весной 2022 года состоится премьера мультфильма «Плохие парни» по мотивам одноименной серии бестселлеров австралийца Аарона Блэйби. «Газета.Ru» поговорила с президентом DreamWorks Animation Марджори Кон о новом проекте студии, а также инновациях в сфере мультипликации.

Сюжет

Мультфильм рассказывает о пяти преступниках — элегантном карманнике Мистере Волке, искусном взломщике сейфов Мистере Змее, мастере маскировки Мистере Акуле, вспыльчивом бойце Мистере Пиранье и гениальной хакерше Мисс Тарантуле. По сюжету друзья-авантюристы решают украсть статуэтку «Золотой дельфин», которая вручается за добрые дела, — после того, как их ограбления публично называют скучными. В итоге героев ловят и отправляют на «перевоспитание». Однако быть хорошими оказывается не так-то просто — на горизонте показывается еще один злодей, который угрожает всему городу.

«Тарантино для детей»

На закрытой презентации DreamWorks Animation режиссер Пьер Перифел рассказал, что «Плохие парни» будут похожи на «Тарантино для детей» — то есть без мата и кровопролития. При этом в мультфильме будет много отсылок к шпионским блокбастерам о Джеймсе Бонде, фильмам-ограблениям Гая Ричи и «Одиннадцати друзьям Оушена» Стивена Содерберга. Похождения героев сопроводят саундтреки со смесью джаза, фанка и рок-н-ролла, а главной песней станет «Bad Guy» Билли Айлиш.

***

— Марджори, судя по всему, зрителей ожидает новая анимационная франшиза. Расскажите, чем вас, президента DreamWorks Animation, привлекла история Аарона Блэйби о перевоспитании злодеев?

— Прежде всего, меня привлекла дружба и сплоченность таких ярких и непохожих друг на друга героев — они настоящая семья. Им очень нравится быть плохими, а дурной пример — заразителен. В то же время сама история скорее показывает, что каждый из нас способен измениться в лучшую сторону. Ведь наши герои постепенно начинают получать удовольствие от добрых дел, пусть они и совершают их в своем оригинальном стиле.

— В мультфильме — кроме животных — есть еще и люди, и они вполне гармонично уживаются друг с другом. Почему вы решили ввести в повествование людей, не ограничившись антропоморфными зверями, как, например, в «Зверополисе» или «Зверопое»?

— Сказать по правде, мы с нашей командой художников много обсуждали этот вопрос. В результате мы пришли к тому, что злодеи в облике хищных животных как бы и так символизируют опасность, а на контрасте с людьми это впечатление усиливается. Когда акула или змея свободно разгуливают по городу, все окружающие изначально воспринимают их как плохих парней.

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Президент Dreamworks Animation Марджори Кон

Президент Dreamworks Animation Марджори Кон

Universal

— Вы более 20 лет занимались созданием контента для Nickelodeon, а теперь руководите командой DreamWorks Animation. По вашему опыту — что является наиболее сложным в производстве мультфильмов для детей?

— Создание мультфильмов — это командная работа, поэтому наличие «химии» между сотрудниками очень важно. Когда речь идет о многообещающем проекте, перед тобой стоит ответственная задача — претворить замысел в жизнь таким, каким он был задуман изначально. Приходится следить за тем, чтобы каждая деталь была на своем месте.

В этом смысле мне понравился подход Пьера Перифела. Пьер изначально показал готовый трейлер «Плохих парней», из которого все сразу стало ясно — какими будут стиль рисовки персонажей и саундтреки. Уже во время питчинга нового проекта мы с нашей командой аниматоров поняли, что у этой истории есть все шансы стать суперхитом. Уж не знаю, сработал бы такой способ презентации с другими анимационными фильмами, но в случае с «Плохими парнями» все прошло так, как и было задумано.

— Мистер Волк и его соратники довольно колоритные персонажи. Какой герой в мультфильме у вас самый любимый — и почему?

— Сложный выбор. Это как спросить, кого из своих детей я люблю больше. Каждый герой по-своему интересен и дорог моему сердцу. Однако по характеру мне ближе Мистер Волк. Можно заметить, как персонаж постепенно изменяется в лучшую сторону. Кроме того, мне понравилось, как его озвучил Сэм Рокуэлл.

— Креативные и инновационные проекты не всегда собирают достаточную кассу. В истории DreamWorks Animation были интересные мультфильмы вроде «Дороги на Эльдорадо», которые не окупились в прокате. Как в таком случае сохранить баланс между свободой самовыражения в искусстве и коммерческим успехом?

— Интересный вопрос! Конечно, было бы слишком легко сидеть в студии, окружив себя множеством проектов, без оглядки на мнение зрителя (смеется). В истории нашего бренда есть «Шрек», который сумел выйти за границы привычных сюжетов. При этом не могу сказать, что мы совсем не стремимся к наградам или прибыли. Стараемся отслеживать, что нравится аудитории.

В этом плане мы полагаемся на интуитивное чутье и доверяем нашим режиссерам, но также пытаемся идти в ногу со зрителем. Конечно, собираем статистику о том, какой именно зритель придет на наш мультфильм — пришел ли он один, в компании друзей или привел на сеанс детей. Во время показа мы также обращаем внимание на их реакцию. Именно от этих отзывов и отталкиваемся при работе над следующей картиной.

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DreamWorks Animation

— Во время презентации «Плохих парней» вы упомянули о трех других анимационных проектах, которые нас ждут. Можете немного рассказать о них?

— Могу рассказать пока про один. Осенью следующего года мы планируем выпустить анимационный сиквел — «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Новые приключения этого героя получились очень забавными и захватывающими. Думаю, зритель найдет увлекательным сюжет и его визуальное воплощение.

— По какому принципу вы отбираете истории, которые лягут в основу мультфильма?

— Поскольку студия занимается производством мультфильмов, наше руководство обыкновенно назначает режиссеров, которые и предлагают нам истории. Мы специально отбираем таких людей, которые, на наш взгляд, обладают уникальным видением и авторской манерой рисовки. Чаще всего склоняемся к комедийному жанру с усиленными эмоциями.

— В настоящее время компьютерная анимация практически вытеснила ротоскопирование и 2D-рисовку. Каким вы видите следующий прорыв в плане спецэффектов?

— Многие студии делают CGI-анимации, которые в большинстве своем похожи. В этом смысле мы стараемся привнести в анимацию новые элементы. Не знаю, обратили ли вы внимание, но в «Плохих парнях» наши аниматоры внедрили эффекты 2D-графики. Можно заметить характерное для 2D-анимации движение персонажей или прорисовку глаз, для которой мы использовали 3D-рендеринг.

В новом мультфильме мы стремились не столько к гиперреализму, сколько к воссозданию эффекта картин импрессионистов или стиля книжных иллюстраций. Нам есть, где исследовать возможности компьютерной графики. Вернемся ли мы когда-нибудь к традиционной анимации? Не знаю. В нашей среде бытует мнение, что самые лучшие проекты должны быть исполнены в 3D, но, мне кажется, сегодня художники хотят двигаться дальше и экспериментировать, представляя привычные вещи в совершенно необычном ключе.

— Много ли русских художников работает в DreamWorks?

— У нас в этом плане сборная солянка. Среди сотрудников точно есть русские, но не могу сказать как много.

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DreamWorks Animation

— Что бы вы посоветовали аниматорам, которые мечтают присоединиться к команде DreamWorks Animation? Какие личные и профессиональные качества вы цените в сотрудниках? Насколько важно наличие международных наград на фестивалях и толщина портфолио?

— В поиске сотрудников мы ориентируемся на коммерческую сторону и, признаюсь, сохраняем портфолио известных аниматоров. Но не скажу, что нам так важно наличие каких-либо наград. На что мы действительно обращаем внимание, так это на хорошее портфолио.

Особое видение или стиль — это то, что мы ищем. В нашей студии работает множество сотрудников из разных стран с отличным друг от друга опытом работы. Мы ценим инновации и оригинальность мышления, поэтому нам важно, чтобы человек был готов предлагать что-то нестандартное.

Премьера мультфильма «Плохие парни» состоится в России 24 марта 2022 года.

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