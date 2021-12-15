Интервью с президентом DreamWorks — о мультфильмах, спецэффектах и условиях приема на работу

Весной 2022 года состоится премьера мультфильма «Плохие парни» по мотивам одноименной серии бестселлеров австралийца Аарона Блэйби. «Газета.Ru» поговорила с президентом DreamWorks Animation Марджори Кон о новом проекте студии, а также инновациях в сфере мультипликации.

Сюжет

Мультфильм рассказывает о пяти преступниках — элегантном карманнике Мистере Волке, искусном взломщике сейфов Мистере Змее, мастере маскировки Мистере Акуле, вспыльчивом бойце Мистере Пиранье и гениальной хакерше Мисс Тарантуле. По сюжету друзья-авантюристы решают украсть статуэтку «Золотой дельфин», которая вручается за добрые дела, — после того, как их ограбления публично называют скучными. В итоге героев ловят и отправляют на «перевоспитание». Однако быть хорошими оказывается не так-то просто — на горизонте показывается еще один злодей, который угрожает всему городу.

«Тарантино для детей»

На закрытой презентации DreamWorks Animation режиссер Пьер Перифел рассказал, что «Плохие парни» будут похожи на «Тарантино для детей» — то есть без мата и кровопролития. При этом в мультфильме будет много отсылок к шпионским блокбастерам о Джеймсе Бонде, фильмам-ограблениям Гая Ричи и «Одиннадцати друзьям Оушена» Стивена Содерберга. Похождения героев сопроводят саундтреки со смесью джаза, фанка и рок-н-ролла, а главной песней станет «Bad Guy» Билли Айлиш.

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— Марджори, судя по всему, зрителей ожидает новая анимационная франшиза. Расскажите, чем вас, президента DreamWorks Animation, привлекла история Аарона Блэйби о перевоспитании злодеев?

— Прежде всего, меня привлекла дружба и сплоченность таких ярких и непохожих друг на друга героев — они настоящая семья. Им очень нравится быть плохими, а дурной пример — заразителен. В то же время сама история скорее показывает, что каждый из нас способен измениться в лучшую сторону. Ведь наши герои постепенно начинают получать удовольствие от добрых дел, пусть они и совершают их в своем оригинальном стиле.

— В мультфильме — кроме животных — есть еще и люди, и они вполне гармонично уживаются друг с другом. Почему вы решили ввести в повествование людей, не ограничившись антропоморфными зверями, как, например, в «Зверополисе» или «Зверопое»?

— Сказать по правде, мы с нашей командой художников много обсуждали этот вопрос. В результате мы пришли к тому, что злодеи в облике хищных животных как бы и так символизируют опасность, а на контрасте с людьми это впечатление усиливается. Когда акула или змея свободно разгуливают по городу, все окружающие изначально воспринимают их как плохих парней.

close 100% Президент Dreamworks Animation Марджори Кон Universal

— Вы более 20 лет занимались созданием контента для Nickelodeon, а теперь руководите командой DreamWorks Animation. По вашему опыту — что является наиболее сложным в производстве мультфильмов для детей?

— Создание мультфильмов — это командная работа, поэтому наличие «химии» между сотрудниками очень важно. Когда речь идет о многообещающем проекте, перед тобой стоит ответственная задача — претворить замысел в жизнь таким, каким он был задуман изначально. Приходится следить за тем, чтобы каждая деталь была на своем месте.

В этом смысле мне понравился подход Пьера Перифела. Пьер изначально показал готовый трейлер «Плохих парней», из которого все сразу стало ясно — какими будут стиль рисовки персонажей и саундтреки. Уже во время питчинга нового проекта мы с нашей командой аниматоров поняли, что у этой истории есть все шансы стать суперхитом. Уж не знаю, сработал бы такой способ презентации с другими анимационными фильмами, но в случае с «Плохими парнями» все прошло так, как и было задумано.

— Мистер Волк и его соратники довольно колоритные персонажи. Какой герой в мультфильме у вас самый любимый — и почему?

— Сложный выбор. Это как спросить, кого из своих детей я люблю больше. Каждый герой по-своему интересен и дорог моему сердцу. Однако по характеру мне ближе Мистер Волк. Можно заметить, как персонаж постепенно изменяется в лучшую сторону. Кроме того, мне понравилось, как его озвучил Сэм Рокуэлл.

— Креативные и инновационные проекты не всегда собирают достаточную кассу. В истории DreamWorks Animation были интересные мультфильмы вроде «Дороги на Эльдорадо», которые не окупились в прокате. Как в таком случае сохранить баланс между свободой самовыражения в искусстве и коммерческим успехом?

— Интересный вопрос! Конечно, было бы слишком легко сидеть в студии, окружив себя множеством проектов, без оглядки на мнение зрителя (смеется). В истории нашего бренда есть «Шрек», который сумел выйти за границы привычных сюжетов. При этом не могу сказать, что мы совсем не стремимся к наградам или прибыли. Стараемся отслеживать, что нравится аудитории.

В этом плане мы полагаемся на интуитивное чутье и доверяем нашим режиссерам, но также пытаемся идти в ногу со зрителем. Конечно, собираем статистику о том, какой именно зритель придет на наш мультфильм — пришел ли он один, в компании друзей или привел на сеанс детей. Во время показа мы также обращаем внимание на их реакцию. Именно от этих отзывов и отталкиваемся при работе над следующей картиной.

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— Во время презентации «Плохих парней» вы упомянули о трех других анимационных проектах, которые нас ждут. Можете немного рассказать о них?

— Могу рассказать пока про один. Осенью следующего года мы планируем выпустить анимационный сиквел — «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Новые приключения этого героя получились очень забавными и захватывающими. Думаю, зритель найдет увлекательным сюжет и его визуальное воплощение.

— По какому принципу вы отбираете истории, которые лягут в основу мультфильма?

— Поскольку студия занимается производством мультфильмов, наше руководство обыкновенно назначает режиссеров, которые и предлагают нам истории. Мы специально отбираем таких людей, которые, на наш взгляд, обладают уникальным видением и авторской манерой рисовки. Чаще всего склоняемся к комедийному жанру с усиленными эмоциями.

— В настоящее время компьютерная анимация практически вытеснила ротоскопирование и 2D-рисовку. Каким вы видите следующий прорыв в плане спецэффектов?

— Многие студии делают CGI-анимации, которые в большинстве своем похожи. В этом смысле мы стараемся привнести в анимацию новые элементы. Не знаю, обратили ли вы внимание, но в «Плохих парнях» наши аниматоры внедрили эффекты 2D-графики. Можно заметить характерное для 2D-анимации движение персонажей или прорисовку глаз, для которой мы использовали 3D-рендеринг.

В новом мультфильме мы стремились не столько к гиперреализму, сколько к воссозданию эффекта картин импрессионистов или стиля книжных иллюстраций. Нам есть, где исследовать возможности компьютерной графики. Вернемся ли мы когда-нибудь к традиционной анимации? Не знаю. В нашей среде бытует мнение, что самые лучшие проекты должны быть исполнены в 3D, но, мне кажется, сегодня художники хотят двигаться дальше и экспериментировать, представляя привычные вещи в совершенно необычном ключе.

— Много ли русских художников работает в DreamWorks?

— У нас в этом плане сборная солянка. Среди сотрудников точно есть русские, но не могу сказать как много.

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— Что бы вы посоветовали аниматорам, которые мечтают присоединиться к команде DreamWorks Animation? Какие личные и профессиональные качества вы цените в сотрудниках? Насколько важно наличие международных наград на фестивалях и толщина портфолио?

— В поиске сотрудников мы ориентируемся на коммерческую сторону и, признаюсь, сохраняем портфолио известных аниматоров. Но не скажу, что нам так важно наличие каких-либо наград. На что мы действительно обращаем внимание, так это на хорошее портфолио.

Особое видение или стиль — это то, что мы ищем. В нашей студии работает множество сотрудников из разных стран с отличным друг от друга опытом работы. Мы ценим инновации и оригинальность мышления, поэтому нам важно, чтобы человек был готов предлагать что-то нестандартное.

Премьера мультфильма «Плохие парни» состоится в России 24 марта 2022 года.