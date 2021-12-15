«Аватар 2»: сюжет, актеры, дата премьеры

Один из наиболее ожидаемых фильмов 2022 года — сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона, самого кассового проекта в истории кино. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о грядущем блокбастере, действие которого развернется под водой.

«Аватар» — сага

Согласно продюсеру франшизы Джону Ландау, длительная пауза между первой и второй частями «Аватара» (а это целых 13 лет) во многом связана с написанием не одного, но целых четырех сценариев — вплоть до пятого фильма.

«Сценарий — план, по которому мы работаем, — отметил Ландау в интервью Total Film Magazine. — Поэтому большую часть времени мы разрабатывали каждый из четырех сценариев, у каждого из них самодостаточная и эмоциональная концовка. При просмотре всех четырех фильмов вы будете понимать, что это большая, эпическая сага, связанная сюжетом».

Сюжет

Сюжет сиквела, как ожидается, сфокусируется на отношениях и семейной жизни главных героев оригинала — Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). События развернутся спустя примерно 14 лет после истории, описанной в первой части. Не исключено, что со временем сама пара отойдет на второй план — и сценарий сосредоточится на ее детях.

«Сиквелы будут представлять собой историю их семьи, — говорит Ландау. — Историю о том, на что родители готовы пойти, чтобы сохранить семью и обезопасить ее. Нет более универсальной темы, чем семья».

Действия продолжения будут происходить на все той же Пандоре, однако в другой местности — молодая семья переберется жить к океану. Там герои встретят клан Меткайнов, обитающий на рифах. Не обойдется сюжет и без антагонистов первого фильма — сотрудников компании по освоению природных ресурсов RDA.

ICYMI — Check out these stunning concept art images from Avatar 2! pic.twitter.com/QVVK8cVU21 — Avatar (@officialavatar) September 14, 2021

Актеры и создатели

Помимо Уортингтона и Салданы, к ролям в «Аватаре 2» вернутся актеры, чьи герои погибли по ходу первой части, — Сигурни Уивер (в оригинале — Грэйс Огустин, ученая и подруга Джейка), а также Стивен Лэнг (Майлз Куоритч, полковник в армии захватчиков). При этом на данный момент не сообщается, кого они сыграют в сиквеле. Среди новичков — Кейт Уинслет, Эди Фалько, Брендан Коуэлл и Мишель Йео. Фалько, звезда «Клана Сопрано», в продолжении перевоплотится в высокопоставленного генерала, работающую на RDA. Персонажи других дебютантов франшизы пока не раскрываются — хотя Уинслет, если верить слухам, сыграет одну из коренных жительниц Пандоры.

Режиссером, продюсером и сценаристом ленты выступает Джеймс Кэмерон, автор саги.

We couldn't think of a better photo to share on #WorldPhotoDay than this one of @ZoeSaldana and Sigourney Weaver, taken by Producer @jonlandau pic.twitter.com/fxfN7N5xre — Avatar (@officialavatar) August 19, 2021

Подготовка к съемкам

По словам создателей, значительная часть сиквела будет происходить под водой, в океане Пандоры. В связи с этим актерам и всей съемочной команде фильма пришлось пройти сертификацию по подводному плаванию и научиться подолгу задерживать дыхание.

72-летняя Уивер, например, якобы достигла в задержке дыхания результата в шесть с лишним минут, а звезда «Титаника» Уинслет смогла продержаться под водой более семи.

«Мне пришлось научиться фридайвингу, чтобы сыграть роль в «Аватаре», и это было просто невероятно, — рассказывала Уинслет в интервью The Hollywood Reporter. — Моя самая длинная задержка дыхания составляла семь минут и 14 секунд. Это сумасшедшие вещи».

В подобные показатели сложно поверить, но теоретически (даже несмотря на возраст актеров) это реально — мировой рекорд по задержке дыхания под водой сейчас составляет 24 минуты 33 секунды.

Для еще более сложных в физическом плане сцен Кэмерон привлек профессиональных пловцов.

#BecomingRDA takes a lot of skill and training. Watch what the Avatar actors went through to prepare for their roles. pic.twitter.com/4g1xMnjvLV — Avatar (@officialavatar) December 7, 2021

Сомнения

Некоторые критики неоднозначно восприняли идею Кэмерона снимать ощутимую часть фильма под водой. По их мнению, одним из недостатков проекта может оказаться упор режиссера на впечатляющие спецэффекты, а не на сюжет и раскрытие персонажей.

Правда, сам кинематографист нисколько не жалеет о своей идее. «Я занимаюсь океаном, когда не снимаю фильмы. Так почему я не могу объединить две свои самые большие любви?» — сокрушался режиссер в интервью Entertainment Weekly.

К слову, коллеги по проекту тоже отговаривали Кэмерона от «безумных» съемок под водой. «Я даже позволил им провести тест, в котором мы снимаем «сухим» способом, а потом это же делаем в воде. В итоге это даже близко не было похоже», — объяснял постановщик.

Известно, что для съемок сиквела был построен резервуар с водой объемом больше 3,5 млн литров.

Подводная лодка и большой бюджет

В декабре прошлого года Кэмерон опубликовал фотографию со съемочной площадки, на которой была запечатлена подводная лодка «Матадор», — ее использовали при съемках ленты. Работа с подобной дорогостоящей техникой в контексте «Аватара 2» никого не удивляет — заявленный бюджет проекта составляет внушительные $285 млн.

Первая часть, как известно, обошлась создателям в $237 млн, но и собрала сумасшедшие 2,8 млрд (рекорд мира на данный момент). Правда, далеко не факт, что сиквел сможет хотя бы частично повторить такой показатель.

Хотя сам Кэмерон не теряет надежды: «Заработаем ли мы хоть какие-то деньги? Большие и дорогие фильмы должны приносить много денег. При этом мы живем в новом, постковидном мире. Может, таких цифр больше никогда не будет. Кто знает?»

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Когда выйдет фильм

После долгих задержек премьера «Аватара 2» запланирована на 16 декабря 2022-го, а остальные три части будут выходить раз в два года — в 2024, 2026 и 2028 годах соответственно.