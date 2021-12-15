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Культура

Расплескалась синева: каким будет «Аватар 2»

«Аватар 2»: сюжет, актеры, дата премьеры

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20th Century Studios
Один из наиболее ожидаемых фильмов 2022 года — сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона, самого кассового проекта в истории кино. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о грядущем блокбастере, действие которого развернется под водой.

«Аватар» — сага

Согласно продюсеру франшизы Джону Ландау, длительная пауза между первой и второй частями «Аватара» (а это целых 13 лет) во многом связана с написанием не одного, но целых четырех сценариев — вплоть до пятого фильма.

«Сценарий — план, по которому мы работаем, — отметил Ландау в интервью Total Film Magazine. — Поэтому большую часть времени мы разрабатывали каждый из четырех сценариев, у каждого из них самодостаточная и эмоциональная концовка. При просмотре всех четырех фильмов вы будете понимать, что это большая, эпическая сага, связанная сюжетом».

Сюжет

Сюжет сиквела, как ожидается, сфокусируется на отношениях и семейной жизни главных героев оригинала — Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). События развернутся спустя примерно 14 лет после истории, описанной в первой части. Не исключено, что со временем сама пара отойдет на второй план — и сценарий сосредоточится на ее детях.

«Сиквелы будут представлять собой историю их семьи, — говорит Ландау. — Историю о том, на что родители готовы пойти, чтобы сохранить семью и обезопасить ее. Нет более универсальной темы, чем семья».

Действия продолжения будут происходить на все той же Пандоре, однако в другой местности — молодая семья переберется жить к океану. Там герои встретят клан Меткайнов, обитающий на рифах. Не обойдется сюжет и без антагонистов первого фильма — сотрудников компании по освоению природных ресурсов RDA.

Актеры и создатели

Помимо Уортингтона и Салданы, к ролям в «Аватаре 2» вернутся актеры, чьи герои погибли по ходу первой части, — Сигурни Уивер (в оригинале — Грэйс Огустин, ученая и подруга Джейка), а также Стивен Лэнг (Майлз Куоритч, полковник в армии захватчиков). При этом на данный момент не сообщается, кого они сыграют в сиквеле. Среди новичков — Кейт Уинслет, Эди Фалько, Брендан Коуэлл и Мишель Йео. Фалько, звезда «Клана Сопрано», в продолжении перевоплотится в высокопоставленного генерала, работающую на RDA. Персонажи других дебютантов франшизы пока не раскрываются — хотя Уинслет, если верить слухам, сыграет одну из коренных жительниц Пандоры.

Режиссером, продюсером и сценаристом ленты выступает Джеймс Кэмерон, автор саги.

Подготовка к съемкам

По словам создателей, значительная часть сиквела будет происходить под водой, в океане Пандоры. В связи с этим актерам и всей съемочной команде фильма пришлось пройти сертификацию по подводному плаванию и научиться подолгу задерживать дыхание.

72-летняя Уивер, например, якобы достигла в задержке дыхания результата в шесть с лишним минут, а звезда «Титаника» Уинслет смогла продержаться под водой более семи.

«Мне пришлось научиться фридайвингу, чтобы сыграть роль в «Аватаре», и это было просто невероятно, — рассказывала Уинслет в интервью The Hollywood Reporter. — Моя самая длинная задержка дыхания составляла семь минут и 14 секунд. Это сумасшедшие вещи».

В подобные показатели сложно поверить, но теоретически (даже несмотря на возраст актеров) это реально — мировой рекорд по задержке дыхания под водой сейчас составляет 24 минуты 33 секунды.

Для еще более сложных в физическом плане сцен Кэмерон привлек профессиональных пловцов.

Сомнения

Некоторые критики неоднозначно восприняли идею Кэмерона снимать ощутимую часть фильма под водой. По их мнению, одним из недостатков проекта может оказаться упор режиссера на впечатляющие спецэффекты, а не на сюжет и раскрытие персонажей.

Правда, сам кинематографист нисколько не жалеет о своей идее. «Я занимаюсь океаном, когда не снимаю фильмы. Так почему я не могу объединить две свои самые большие любви?» — сокрушался режиссер в интервью Entertainment Weekly.

К слову, коллеги по проекту тоже отговаривали Кэмерона от «безумных» съемок под водой. «Я даже позволил им провести тест, в котором мы снимаем «сухим» способом, а потом это же делаем в воде. В итоге это даже близко не было похоже», — объяснял постановщик.

Известно, что для съемок сиквела был построен резервуар с водой объемом больше 3,5 млн литров.

Подводная лодка и большой бюджет

В декабре прошлого года Кэмерон опубликовал фотографию со съемочной площадки, на которой была запечатлена подводная лодка «Матадор», — ее использовали при съемках ленты. Работа с подобной дорогостоящей техникой в контексте «Аватара 2» никого не удивляет — заявленный бюджет проекта составляет внушительные $285 млн.

Первая часть, как известно, обошлась создателям в $237 млн, но и собрала сумасшедшие 2,8 млрд (рекорд мира на данный момент). Правда, далеко не факт, что сиквел сможет хотя бы частично повторить такой показатель.

Хотя сам Кэмерон не теряет надежды: «Заработаем ли мы хоть какие-то деньги? Большие и дорогие фильмы должны приносить много денег. При этом мы живем в новом, постковидном мире. Может, таких цифр больше никогда не будет. Кто знает?»

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20th Century Fox Film Corporation

Когда выйдет фильм

После долгих задержек премьера «Аватара 2» запланирована на 16 декабря 2022-го, а остальные три части будут выходить раз в два года — в 2024, 2026 и 2028 годах соответственно.

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