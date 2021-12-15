Бузова рассказала, какой фильм с ее участием войдет в историю

16 декабря в России состоится премьера фильма «Елки 8» — новой части популярной новогодней франшизы Тимура Бекмамбетова. В интервью «Газете.Ru» певица Ольга Бузова, сыгравшая в ленте, рассказала об участии в проекте, готовности вернуться к роли в «Чудесном грузине» Эдуарда Боякова, отношении к критике Сергея Соседова и восстановлении после травмы руки.

— Уже много лет в преддверии Нового года на экраны выходят «Елки». Что для вас значит эта франшиза?

— Это настоящий праздник для любителей кино. «Елки» уже стали настоящим символом Нового года в современной России — наряду с фильмами «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы». Я очень рада, что приняла участие именно в восьмой части «Елок», потому что для меня это как бесконечность. А значит — этот фильм точно войдет в историю и будет еще много десятилетий с нами в Новый год.

— В фильме у вас камео. Если можно, расскажите подробнее про роль...

— Я играю саму себя — певицу, прилетевшую в далекую Тюмень на открытие термального комплекса. Раздумывала над предложением сняться в новых «Елках» не дольше секунды. Прямая ассоциация с Новым годом — это песня «Танцуй под Бузову» и фильм «Елки». Каждый декабрь мы ждем «Елки» уже много-много лет, и для меня стало большой честь оставить след в такой легендарной франшизе.

close 100% Пресс-служба фильма «Елки 8»

— Какие у вас были наряды и образы? Понравилась ли вам работа костюмеров и стилистов?

— Мне пришлось работать в условиях большой секретности, уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь. Мы вместе со съемочной группой «Елок» самыми первыми встретили Новый год: уже 30 августа у нас был снег, елка и новогоднее настроение, которое, уверена, обязательно передастся зрителям фильма. Мне понравилась вся команда, ведь мы были в очень позитивной атмосфере счастья, так как понимали, что снимаем главную новогоднюю историю.

— Ждать ли от вас в фильме чего-то необычного — например, новой песни?

— На этой неделе я выпустила кусочек своей новой песни «Игрушка» — она как раз про Новый год и исполнения желаний. Кстати, кусочек вы уже можете послушать в моем Instagram. А вот целиком песня выйдет только 16 декабря.

— В фильмах вы часто исполняете комедийные роли. Хотели бы попробовать сыграть драматического персонажа?

— Да, я бы хотела сыграть в драме или в ужасах. Мне было бы очень интересно что-то новое, что-то интересное. Я ужасы люблю, но почти все время их смотрю под одеялом, высунув только один глаз (смеется).

— В последние несколько месяцев из новостной повестки не выходит снятие с репертуара МХАТ им. Горького спектакля «Чудесный грузин» с вашим участием. Если Эдуард Бояков пригласит вас на роль в своем новом театре, пойдете?

— Конечно. С большим удовольствием. Это огромный и прекрасный спектакль, с невероятной историей. Желающих увидеть эту постановку было очень много, билеты раскупались мгновенно. Поэтому совсем скоро вы увидите «Чудесного грузина» на другой сцене прекрасного театра.

— Недавно Сергей Соседов в интервью шоу «Алена, блин!» заявил, что не считает правильным приглашать в театр блогеров и знаменитостей. Как вы реагируете на такую критику?

— Он постоянно что-то критикует там мне за глаза, а в глаза говорит только, насколько я прекрасна и талантлива. Сергей Соседов — знатный ловитель хайпа. Я уже привыкла к его комментариям, ему же нужно что-то говорить о самых популярных людях, чтобы о нем писали. Вот он постоянно что-то нелестное и говорит обо мне и Алле Пугачевой. Разве можно обижаться на человека, который заявляет на полном серьезе, что главная певица в нашей стране, легендарная Алла Пугачева, своей популярностью обязана Сергею Соседову?! Конечно, нет.

close 100% Пресс-служба фильма «Елки 8»

— В конце ноября вы рассказывали, что повредили руку и отправились на лечение. Как оно прошло? Сейчас вы чувствуете себя хорошо?

— К сожалению, пока восстановление руки идет очень плохо. Но мне сразу говорили, что на это уйдет около полугода. Я делаю все процедуры, которые мне прописывает врач, делаю зарядку, разрабатываю мелкую моторику руки по специальной программе, сделанной для меня.

— Не чувствуете ли вы выгорание, учитывая напряженный график и участие во множестве проектов?

— Это один из самых задаваемых вопросов. Я не выгораю. Я даже не понимаю, что это такое. С огромной любовью работаю по всему, что мне нравится. А то, что не нравится, просто не делаю. Я люблю сцену, я люблю своего зрителя, я люблю выступать и сниматься. У меня не может произойти выгорание там, где я люблю.

— За прошедший год влияние тиктокеров на общество окончательно укрепилось. Как вы относитесь к этому ответвлению шоу-бизнеса? Какие они — эти ребята, снимающие ролики в TikTok, и в чем секрет их успеха?

— Это прекрасно. Вы посмотрите на них, какие они яркие и открытые. Как у них горят глаза. Я обожаю Даню Милохина, Аню Покров, Артура Бабича, Юльку Шпульку… Посмотрите шоу «Звезды в Африке» — и вы поменяете свое мнение о тиктокерах на 180 градусов. Какая там Юля Гаврилина: она настоящая, она ради команды готова была съесть червей — и ела, только чтобы ребята не остались голодными. Она яркая, талантливая и позитивная девочка. Рада, что молодежь берет пример с таких ребят, а не с тех, кто курит по подъездам и ради просмотров убивает котят на стримах.