В Москве умер режиссер картины «Асса» Сергей Соловьев

Создатель культовой трилогии «Асса» Сергей Соловьев ушел из жизни в возрасте 77 лет. Причина смерти пока не называется, о дате похорон станет известно позднее. Подробнее о его фильмах — в материале «Газеты.Ru».

13 декабря в Москве скончался режиссер Сергей Соловьев.

«Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома», — приводит ТАСС слова источника в окружении режиссера.

По данным ряда СМИ, в январе 2020 года Соловьев попал в больницу. Сообщалось, что тогда ему поставили диагноз «инфильтрат нижних конечностей» и провели операцию. В понедельник режиссера обнаружили мертвым в его квартире.

«С новостью о кончине Сергея Александровича Соловьева я столкнулся только несколько минут назад, и это меня абсолютно ошарашило. Потому что последние месяцы мы жили в надежде, что он все лучше и лучше себя чувствует, и он приступит к еще одной своей работе. Но это все так резко оборвалось, что даже как-то и не верится. Потому что он последний год пережил невероятные трансформации здоровья... но будем говорить о светлом и добром человеке как о светлом и добром человеке, который оставил нам в наследие очень интересные произведения искусства в виде кинофильмов и не только.

Это действительно один из выдающихся режиссеров планеты.

Он до конца своих дней не изменил своему именно поэтическому поведению. Он поэтизировал буквально каждый свой шаг, каждый момент, и очень приятно, что миллионы жителей нашей страны знают его не только по его фильмам, которые отличаются от большинства», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» актер Сергей «Африка» Бугаев.

Дебют на сцене – в 14 лет

Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь (Карело-Финская ССР, ныне — республика Карелия). Он воспитывался в семье военного, в детстве (до шести лет) жил в Северной Корее, куда после Великой Отечественной войны направили его отца.

В 14 лет играл в спектакле «Дали неоглядные» в Большом драматическом театре. На роль мальчика его пригласил Игорь Владимиров (работавший в то время режиссером-стажером в БДТ), встретив Соловьева случайно на Невском проспекте. Премьера состоялась 15 ноября 1958 года.

close Сергей Соловьев во время съемок фильма «Спасатель», 1980 Кадр из фильма «Асса» режиссера Сергея Соловьева, 1987 год Сергей Соловьев, 1978 год Виктор Цой в фильме «Асса» (1988) Татьяна Друбич в роли Лены Ерголиной в фильме режиссера Сергея Соловьева «Сто дней после детства», 1976 год Полную галерею можно посмореть

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В 1960—1962 годах Соловьев был рабочим на Ленинградском телевидении. Позднее окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1969-м он начал работать на «Мосфильме», дебютировав как режиссер в том же году двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье».

В 1996 году был режиссером тура предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина под названием «Голосуй, или проиграешь».

В последние годы Соловьев преподавал во ВГИКе, руководил режиссерской и актерской мастерскими.

Режиссер культовых фильмов

В начале своей карьеры он снял киноленты «Сто дней после детства» (1975), «Спасатель» (1980), «Наследница по прямой» (1982).

В 1987 году состоялась премьера первого фильма трилогии «Асса», которая стала культовой для поколения зрителей того времени. Впервые в художественном фильме можно было увидеть музыкантов Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя.

Отец лидера рок-группы «Кино» Роберт Цой в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования в связи со смертью Соловьева. Он отметил, что режиссер одним из первых распознал талант его сына.

«Очень соболезную, я его так уважал. У меня нет слов. Это был самый честный, самый порядочный человек на свете. Он одним из первых узнал и познал талант и гений Виктора Цоя. Это надо иметь очень большую прозорливость», — сказал он.

Еще один фильм Соловьева, принесший ему широкую известность, вышел в прокат в 1989 году — «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». В нем, как и в картине «Дом под звездным небом» (1991) запечатлена атмосфера последних лет существования СССР.

Уже в российскую эпоху, в 2007 году Соловьев сделал экранизацию романа Льва Толстого «Анна Каренина». Премьера состоялась в 2009-м, этот фильм оказался последним с участием актера Александра Абдулова.