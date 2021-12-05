Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн умер в больнице после инфаркта

В московской больнице скончался в возрасте 75 лет продюсер Марк Рудинштейн. Месяц назад он был госпитализирован после инфаркта миокарда. Рудинштейн вместе с Олегом Янковским учредил фестиваль «Кинотавр». Он вошел в историю как неоднозначная и романтическая фигура — его называли и «полукриминальным авторитетом», и «спасителем отечественного кино».

В Москве на 76-м году жизни скончался основатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к продюсеру.

«Марк умер час назад в больнице на Таганке», — заявил собеседник агентства вечером 5 декабря.

В середине ноября Рудинштейн был госпитализирован после сердечного приступа. Врачи установили, что у него произошел инфаркт миокарда. Впоследствии уже в клинике у продюсера случился инсульт, он находился в предкоматозном состоянии.

Страдавший от сахарного диабета Рудинштейн еще в 2010 году говорил в интервью GQ, что «каждый его день может оказаться последним».

Марк Григорьевич Рудинштейн родился в Одессе в 1946 году. Его отец был директором книжного магазина «Военкнига» на улице Дерибасовской. У отчества Марка Рудинштейна есть история.

«Моего папу звали Костей. По-еврейски — Касрыль. То есть, по идее, я должен был быть Касрыльевичем. Когда в 1949 году образовалось государство Израиль и «вождь всех времен и народов» Сталин его поддержал, отца стали дразнить Израилевичем. Как раз тогда же, в 1949-м, в Советском Союзе началась смена паспортов.

Папе захотелось сменить имя. Так я стал Израилевичем. Правда, когда в 1967-м меня призвали в армию, а Израиль напал на Египет, я получил по полной!

На службе было ой как несладко с таким именем-отчеством. Пришлось пойти на хитрость и немного приврать. Моего дедушку звали Григорием, и я взял отчество по деду. Все привыкли к этому, хотя по паспорту я остался Марком Израилевичем», — рассказывал Рудинштейн в интервью журналу «5782».

Отслужив в советской армии, Рудинштейн поступил в ГИТИС, но не окончил курс. После он перешел в Театральное училище имени Щукина. Продюсерскую карьеру Рудинштейн начал в 1982 году, став директором ВИА «Здравствуй, песня!». Однако вскоре он был задержан ОБХСС и оказался в тюрьме по обвинению в расхищении социалистической собственности и взяточничестве.

Будучи впоследствии оправданным и выйдя на свободу через 11 месяцев, Рудинштейн организовал первый рок-фестиваль в СССР — «Подольск-87». Неофициально его назвали «советским Вудстоком».

«За три дня до начала в подольский горком КПСС позвонил начальник главного управления культуры Мособлисполкома Н. С. Бендер и объяснил, что на фестиваль едут антисоветские рок-группы, часть из которых находится в запрещенных списках, и потребовал отмены фестиваля. Билеты на фестиваль были полностью распроданы, и его отмена грозила финансовым крахом хозрасчетной организации, которую возглавлял Марк Рудинштейн. Он отправился в Мособлисполком, чтобы встретиться с тов. Бендером и поговорить с ним на предмет наличия знакомых или родственников в городе Одессе. Ничего не вышло, и Рудинштейн попросил меня собрать многотысячный митинг в поддержку фестиваля», — вспоминал президент Подольского рок-клуба Петр Колупаев.

В 1991 году Рудинштейн вместе с Олегом Янковским учредил фестиваль «Кинотавр», призванный поддержать отечественных кинематографистов, не выдерживавших конкуренции в прокате с иностранными фильмами. За год до этого в Подольске Марк Рудинштейн провел «Фестиваль некупленного кино».

«Не надо думать, что в мое время на «Кинотавре» царили веселье и безумство, а сегодня все стало строже и серьезнее. Просто тогда были девяностые годы. <…> Люди на две недели садились на этот корабль счастья и забывали обо всем. <…> И гости ходили в кино, а вечером садились на берегу моря, разговаривали и выпивали — но это не мешало процессу…

Не надо это воспринимать как публичный дом! Мы вывели из гостиницы всех проституток, вывели из нее казино, договорились с главным бандитом», — вспоминал сам Рудинштейн в эфире радио «Комсомольская правда» пять лет назад.

От управления «Кинотавром» Рудинштейн отошел в 2005 году, передав фестиваль продюсеру Александру Роднянскому.

Спустя пять лет в интервью GQ Марк Рудинштейн признал, что «Кинотавр» всегда окружала «романтически-бандитская аура б***ства».

«Это вообще секрет успеха такого мероприятия. А с бандитами уже на второй год была заключена договоренность, что во время фестиваля они уходят из гостиницы, с пляжа, если хотят, чтобы их игровые автоматы работали», — говорил продюсер.

В этом же интервью Рудинштейн согласился с предположением, что Сочи был выбран в качестве места проведения фестиваля, чтобы люди могли заниматься сексом.

«Искусство связано со словом «любовь», и не надо этого стесняться. <…> Вообще концепция «Кинотавра» была – ирония к самим себе. Это был смысл «Кинотавра», — говорил он.

По словам продюсера, правильный фестиваль состоит из четырех компонентов. Во-первых, необходимо продумать комбинацию фильмов, которые будут показывать публике и критикам. Во-вторых — продумать культурно-развлекательную программу. В-третьих — собрать достаточное количество звезд. И, в-четвертых — проводить фестиваль у моря.

«Кем же останется в истории Марк Григорьевич Рудинштейн? Полукриминальным авторитетом, устроившим киношную пьянку-гулянку у моря? Или человеком, спасшим отечественное кино, подарившим кинематографистам иллюзию продолжения жизни в тот момент, когда ее, жизни, уже практически не было?»

— писал кинокритик Сергей Лаврентьев в статье для журнала «Искусство кино».