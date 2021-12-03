Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный клип к Рождеству

Ариана Гранде и рэпер Kid Cudi представили саундтрек к фильму Netflix, британский дуэт Эда Ширана и Элтона Джона заблаговременно поздравил человечество с Рождеством, а Верка Сердючка спела о сумасшедшем праздновании Нового года: «Газета.Ru» рассказывает о музыкальных премьерах этой недели.

Шон Мендес — «It'll be okay»

В новом треке канадский музыкант поет о недавнем расставании со своей «сеньоритой» — коллегой по сцене Камилой Кабельо.

«Начали отношения как лучшие друзья и останемся ими», — сказали артисты в заявлении для фанатов. В 2019 году поп-звезды заняли первые строчки чартов с летней песней «Señorita» — тогда же и начались их отношения.

Ранее Мендес представил пластинку «Wonder», с которой собирается отправиться в мировое турне в 2022 году.

Верка Сердючка — «Wild Christmas»

Верка Сердючка (Андрей Данилко) дарит слушателям новогоднее настроение и обещает по-настоящему сумасшедший праздник — с качающимся на елке Сантой и диджеем-лепреконом. «Давайте устроим безумное Рождество и развратный Новый Год», — поет Данилко.

Интересно, что в 2018 году артист планировал избавиться от женского альтер-эго и уйти со сцены, но год назад все же выпустил англоязычный мини-альбом от лица Сердючки, ориентированный на западную публику.

Мот & Mary Gu — «Холодно не будет»

Нежная композиция от российских артистов, рассказывающая о том, как любовь способна согреть влюбленных в морозные зимние дни.

Неделей ранее певица Mary Gu подогрела интерес к треку среди своих подписчиков, опубликовав видео в Instagram, где катается на коньках на фоне праздничной новогодней елки. «Этой зимой холодно не будет. Ваши предположения: с кем фит?» — написала артистка. Предположения были разные — вплоть до Льва Лещенко, но счастливый билет достался именно рэперу Матвею Мельникову.

Ариана Гранде и Kid Cudi — «Just Look Up»

Ариана Гранде и рэпер Kid Cudi впервые объединились для исполнения трека «Just Look Up» к предстоящему фильму Netflix «Не смотрите наверх» с Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Композиция станет официальным саундтреком будущей комедии стриминга.

Alix Page — «Radiohead»

Меланхоличный трек и клип к нему от 19-летней американской исполнительницы — о том, как призраки прошлых отношений могут прийти из подсознания в любой момент. «Это доказательство того, что можно полностью забыть кого-то, а потом увидеть сон о нем и вернуть чувства, о существовании которых даже не подозревал», — объяснила артистка в одном из интервью.

В клипе к песне девушка сидит на сцене в полном одиночестве. Камера изначально показывает только играющую на гитаре артистку, а потом потихоньку отдаляется. Тогда она видит на зрительских местах целующуюся пару, что приводит ее в бешенство, — и певица уходит со сцены. В конце клипа героиня разбивает гитару.

Dj Snake & Future — «U are my high»

В июле Dj Snake выпустил одноименный трек, удививший фанатов медленным и душевным темпом. «Мы только начинаем», — поделился тогда артист. И действительно, теперь американский музыкант пригласил легендарного рэпера Future дополнить трек вокалом, а также представил необычный виртуальный клип к песне.

Британские звезды Элтон Джон и Эд Ширан желают всем счастливого Рождества в новом клипе, снятом режиссером Джейсоном Кенигом. В новом видео артисты отдают дань уважения популярным сценам из культового рождественского фильма «Реальная любовь» и некоторым новогодним музыкальным хитам.

Композиция написана Джоном и Шираном в соавторстве — это первая совместная работа британских звезд. Перед премьерой трека музыканты признались, что это только первая из трех праздничных песен, которую они сделали вместе.