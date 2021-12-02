Рецензия на фильм «Охотники за привидениями: Наследники»

В прокате — приключенческая фантастика Джейсона Райтмана «Охотники за привидениями: Наследники». Этот сиквел второго фильма игнорирует события игры 2009 года и фем-ребута 2016-го. Речь в нем идет о группе подростков (среди них — внуки одного из оригинальных «охотников»), которые противостоят вернувшемуся шумерскому божеству Гозеру из первой части. Главные роли в картине исполнили Маккенна Грейс, Финн Вулфхард, Кэрри Кун и Пол Радд. Также в ленте снялись многие участники классической дилогии. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает о долгом — и, кажется, бессмысленном — пути проекта к большому экрану.

Привидениям никак не дадут упокоиться с миром. Разговоры о неанимационном продолжении «Охотников» велись еще с 90-х. В свое время Дэн Эйкройд даже написал сценарий триквела, где герои попадали в альтернативный инфернальный Манхэттен и сражались с самим дьяволом. Однако производство так и не запустилось — главным образом из-за незаинтересованности Билла Мюррея. Причастные, впрочем, не теряли надежд. Позднее отдельные элементы этой истории были использованы в видеоигре «Ghostbusters: The Video Game» (2009), и Эйкройд, будучи, пожалуй, главным идеологом франшизы, настаивал на том, чтобы GB:TVG воспринимали именно как третью часть серии.

Успех видеоигры вернул из небытия идею снять еще один фильм по свежему сценарию. Мюррей, как бы то ни было, по-прежнему воротил нос, хотя до этого согласился поработать над игрой. В какой-то момент речь зашла про ребут, который позволил бы обойтись без оригинального каста. Студия рассчитывала ударить в более молодую аудиторию — люди, заставшие оригинальную дилогию в молодости, уже, видимо, не представляли большого финансового интереса. В 2014 году смерть Гарольда Рамиса, со-сценариста и исполнителя одной из главных ролей, только подстегнула эти планы. Так спустя пару лет появился «женский» перезапуск Пола Фига с участием Мелиссы Маккарти, Кристен Уиг, Кейт Маккиннон и Лесли Джонс (Мюррея в результате уговорили на камео). Однако лента провалилась в прокате и взбесила мизогинную часть фанатов, поэтому от дальнейшего развития в фем-направлении отказались.

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Потом, казалось бы, звезды сошлись. Студия вновь обратилась к изначальной задумке Эйкройда и Рамиса — ввести новую команду охотников (уже не в параллельной вселенной), а старую отправить на почетную наставническую пенсию. Эта концепция престолонаследия выражалась во всем: от кадровых назначений (режиссерское кресло Айвана Райтмана досталось его сыну Джейсону) до сюжета, который вращался вокруг внуков героя Рамиса. Райтман-младший обещал подойти к вопросу с особым вниманием и «передать фильм обратно фанатам». В результате его сценарий пришелся по душе даже ворчуну-Мюррею, все-таки подписавшемуся на участие в продолжении.

Что мы имеем в итоге? Кажется, ровно то, чего всю дорогу, по его же словам, опасался Эйкройд, — фильм, откровенно паразитирующий на франшизе. Отчасти это такой же квазиремейк, как «диснеевская» трилогия «Звездных войн»: все новое — хорошо забытое старое, кому нужно изобретать велосипед. Никакого дьявола, культистов, как в игре, или хотя бы новой шайки шумерских богов в «Наследниках» нет. Зато есть хорошо известный нам Гозер и его суперхорни-приспешники Привратник и Ключник («Каким-то образом Палпатин вернулся!»). И благоговейный фансервис: иногда создается ощущение, что картине интереснее играть в высокобюджетный ютьюб-ролик с любовной распаковкой артефактов, оставленных прежними охотниками (вроде ловушек, протонных ранцев, костюмов и эктомобиля), чем рассказывать историю новых.

close 100% Columbia Pictures Corporation/Sony Pictures Entertainment (SPE)

При этом в отдельных аспектах «Наследники» стремительно отдаляются от предыдущих частей, предпочитая вклиниваться в линейку проектов, активно ностальгирующих по 80-м и очарованию маленьких американских городков (проще говоря, облизываются на кусок пирога «Очень странных дел», откуда умыкнули артиста Финна Вулфхарда). Это не то чтобы преступление, но подобная смена декораций «Охотникам», которые прежде завораживали своей урбанистической романтикой, оказывается совсем не к лицу, плюс картина закономерно обрастает унылыми подростковыми стенаниями про невыносимую жизнь в захолустье. На похожие грабли недавно наступал «нетфликсовский» «Ведьмак», откуда выжгли почти весь колорит славянского фольклора, из-за чего сериал превратился в понятное американскому зрителю — но все-таки просто очередное дорогое фэнтези с прицелом на фанбазу «Игры престолов». «Наследники» тоже во многом очередное что-то. Однако грустнее всего даже не от этого.

close 100% Columbia Pictures Corporation/Sony Pictures Entertainment (SPE)

На словах фильм отталкивается от довольно милой идеи, что гостбастером может стать любой и любая, да хотя бы и маленькая девочка (единственная здешняя отрада — героиня Маккенны Грейс), и тем самым как бы отметает гейткиперскую ругань поклонников в адрес ребута 2016 года. Но на деле картина прямо-таки пропитана снисходительностью и покровительственным отношением к зумерам. Подростки внутри ленты настолько бестолковы, что не в курсе существования духов, о которых — натурально — весь мир узнал еще 30 лет назад (эти абсурдные пробелы, разумеется, восполнит удачно подвернувшийся взрослый, вооруженный интернетом, в тоскливом исполнении Пола Радда). Ближе к финалу со спасательной миссией в кадр набивается весь оригинальный состав, включая Рамиса, ставшего призраком Силы (простите, снова не та франшиза), что окончательно подтверждает несамостоятельность юных преемников. Это действительно симпатичные 10 минут. Однако они едва ли компенсируют остальные полтора часа безликой буксующей ретрофантастики про безуспешные попытки детей справиться с шумерскими богами.

Эйкройду, впрочем, все нипочем: он уже придумал еще два сиквела и приквел (предположительно, сериал). И кому теперь звонить?