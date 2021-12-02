Ресторатор, ЛСП, Птаха и другие — об альбоме Оксимирона для бумеров

Рэпер Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом — «Красота и уродство». В него вошли 22 трека, в частности — фиты с Дельфином («Чувствую»), «Аигел» («Намешано»), ATL и Игла («Грязь»). Обложка — дело рук лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. «Газета.Ru» рассказывает о реакции на пластинку.

С начала ноября Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) подогревал интерес к будущему релизу. Сначала он выпустил клип на песню «Кто убил Марка?» с компроматом десятилетней давности (пощечиной от Жигана), а через пару недель опубликовал микстейп «Смутное время», в который вошли всего три новых трека. Фанаты рэпера возмутились — и он пообещал выпустить полноценный альбом 1 декабря этого года.

В день релиза Twitter разрывался от мемов и шуток — фанаты даже придумали тэг «дайальбом».

Oxxxymiron – это тот человек, который вырывается в топы не выпущенным альбомом, а только его ожиданием.#ДАЙАЛЬБОМ pic.twitter.com/xMapuHl3mz — безупречная, но упёртая (@dutchcheese_) December 1, 2021

А некоторые и вовсе перестали ждать.

– мирон, просыпайся, альбом, первое декабря

– мне ко второму — фло ренс (@florensunstone) December 1, 2021

Примерно в 10 вечера по Москве Оксимирон все-таки выпустил пластинку. «Наконец-то разобрались, как альбом выложить» — стал одним из самых популярных комментариев под постом рэпера в Instagram. Судя по комментариям в соцсетях, преданные слушатели простили артисту потраченные в ожидании нервы — кое-кого релиз даже довел до слез.

«В период сильнейшей депрессии и полного отчаяния я услышала два трека Оксимирона и мне понравилось. После этого я начала узнавать кто это, слушать его треки — и так на протяжении четырех лет. Оксимирон держал меня в живых, хотя это и громкие слова. Уже 6 часов я слушаю его новый альбом и рыдаю на половине треков», — написала одна из фанаток.

По мнению некоторых слушателей, новый альбом Oxxxymiron вышел удачным. Некоторые особо выделили композицию «Чувствую», записанную совместно с Дельфином. Критикам пластинки посоветовали не спешить с выводами, а послушать треки по несколько раз.

Оксимирон....часть моей жизни....этот альбом войдёт в историю....также как горгород и все другие...надеюсь я доживу до следующего альбома@norimyxxxo ♥ pic.twitter.com/63igAKX5dU — Записки из мёртвого дома (@Ibeen__) December 1, 2021

Утром на репите "Чувствую". Какие же там Окси и Делфин, какой бит. I'm in love.

"Нет, если честно Хьюстон

У меня, по сути, лишь одна проблема – чувства"

"Зови меня викинг за предчувствие конца"#Oxxxymiron #КрасотаИуродство — Паркер в зоопарке (@MMagador) December 2, 2021

Пользователи также начали шутить про бесконечный неймдроппинг (использование, как правило, в разговоре имен, названий организаций, специальных терминов — прим. «Газета.Ru») в текстах рэпера.

Оксимирон снова заставил всех залезть в википедию — Управление Инквизиции (@1adjack) December 2, 2021

К слову, бывший участник группы Centr Птаха порадовался упоминанию своего имени в песне «Грязь».

Вот и я в твоём рэпе появился

Рад что тебе пригодилась моя грязная дичь @norimyxxxo pic.twitter.com/ojk5xhqA80 — Зануда aka Птаха (@centrflava) December 2, 2021

Другой коллега рэпера — ЛСП — заявил в Twitter, что является единственным слушателем Оксимирона. Таким образом он процитировал популярную на Twitch шутку, которую часто используют зрители топовых блогеров.

«Привет, Мирон. Это я, твой единственный слушатель. Я на протяжении многих лет создавал иллюзию того, что тебя слушают много людей, но это был я. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов», — написал рэпер, который в свое время конфликтовал с Федоровым.

Привет, Мирон. Это я, твой единственный слушатель. Я на протяжении многих лет создавал иллюзию того, что тебя слушают много людей, но это был я. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов. — Олеги ЛСП (@lspolegi) December 1, 2021

Ресторатор (Александр Тимарцев) пластинку Оксимирона оценил отрицательно. «Мне не нравится. Сейчас это просто набор слов», — сказал он на своем вчерашнем стриме. В разговоре с «Газетой.Ru» создатель Versus Battle добавил, что релиз не оправдал его ожиданий. Хотя отметил, что планирует еще пару раз переслушать новинку.

По мнению рэпера Big Baby Tape, альбом Оксимирона сделан «безусловно талантливо», но слишком заумно.

«Очень продуманные тексты и интересная работа со словами и рифмами. Припевы [плохие], — высказался в Stories Instagram исполнитель. — Ну и слишком много информации. Я как будто учебник прочитал против своей воли. Для моего зумерского мозга — слишком перенасыщено смыслами. Аж больно стало».

В Twitter-аккаунте сборной России по футболу также не оставили незамеченным релиз Оксимирона. Ранее пресс-служба команды попросила рэпера не выпускать новый альбом в дни матчей ЧМ — 11 и 14 ноября.

Нашлись и те, кто остался не в восторге от «Красоты и уродства». Больше всего вопросов вызвал панч про российского политолога Екатерину Шульман: одни назвали его обидным и некрасивым, другие, наоборот, сочли за проявление уважения.