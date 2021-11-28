Билан, Пелагея и подопечные Градского рассказали, каким артист был в жизни

Артисты и музыканты скорбят после смерти композитора Александра Градского. В соцсетях и разговорах с прессой они делятся переживаниями после ухода коллеги. По словам певца Димы Билана, они с Градским были «как отец и сын». Певица Пелагея назвала умершего «Мастером». Вспоминают о своем учителе и подопечные артиста по шоу «Голос».

Смерть Александра Градского после инфаркта стала «нестерпимой болью» для команды шоу «Голос» и других его коллег, сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«Первый канал скорбит об уходе Александра Градского — нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса».

Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас», — говорится в некрологе.

На Первом канале добавили, что Градский не бросал «Голос» несмотря на плохое самочувствие и уговоры съемочной группы отдохнуть. Последние работы артиста, созданные в рамках проекта, должны вскоре выйти в эфир.

«Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче», — добавили на телеканале.

Градский умер от инфаркта головного мозга в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни. Двумя днями ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт без сознания, в тяжелом состоянии.

Певец Дима Билан, коллега Градского по «Голосу», на своей странице в Instagram заявил, что во время съемок они с Градским были «как отец и сын».

«Бывало, ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни», — сказал артист. Он добавил, что незадолго до госпитализации, во время их последней встречи Градский вспоминал, как познакомился с Биланом.

Другая наставница, певица Пелагея, назвала на своей странице в Instagram Александра Градского «порядочным, принципиальным, трогательным и бескомпромиссным человеком, всегда выбирающим сторону истины и добра».

«Сегодня Мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин, голос. Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить Вас», — сказала Пелагея.

Участница команды певца и композитора Александра Градского в третьем сезоне шоу «Голос», победительница проекта Александра Воробьева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что в жизни Градский был добрым и искренним человеком с непростым характером.

«Всегда помогал с разными вопросами, касающимися не только творческой стороны, но и даже житейской какой-то. Мы всегда будем благодарны ему за все, что он для нас сделал! И, конечно же, это невосполнимая утрата для всей музыкальной среды… Знаете, он был строгим со всеми, но со мной он всегда был добр. Пожалуй, самое теплое воспоминание — это первая встреча всех ребят из команды у него дома — вот тогда я опять поняла, что он не такой как в телевизоре — грозный, а самый простой человек в общении и всегда поддерживающий во всех сложных ситуациях. Теперь он будет смотреть на нас сверху...» — сказала Воробьева.

Она добавила, что после окончания шоу «Голос» продолжала общение с Градским, поскольку с 2015 года работала на сцене его театра.

Участница «Голоса» Татьяна Качурина на своей странице в соцсети написала, что смерть Александра Градского «опустошительна».

«Нет слов. Ком в горле. Мне удалось познакомиться с легендарным Человеком и великим Музыкантом», — сказала артистка.

По ее словам, во время их последнего разговора Градский сказал, чтобы она училась, пока он жив.

«Последнее, что он мне сказал: «Ну все, все, пока, зайка, учись, пока я жив». Я не могу в это поверить. Он умер», — пишет Качурина.

Сергей Волчков, победитель 2-го сезона «Голоса» из команды Градского в свою очередь сообщил «Газете.Ru», что для него «это потеря очень близкого человека, друга».

Поэт, автор песен «Тату», «На-На» и «Браво» Вадим Степанцов назвал Градского «легендарной» персоной.

«Я уже не молодой человек и могу сказать, что мое детство ассоциировано с ним: уникальный голос, уникальный человек. Мне довелось несколько раз в жизни с ним встретиться. Был очень авторитетный исполнитель, всегда имел свою точку зрения неоспариваемую. Для меня это большая утрата», — передает его слова телеканал РЕН ТВ. По его словам, Градский всегда стимулировал его творческий рост.

Композитор и продюсер Валерий Дидюля в разговоре с «Пятым каналом» выразил соболезнования в связи со смертью Градского.

«Соболезнования всем нам, потому что замечательный совершенно артист, певец, просветитель. Его деятельность на поприще музыки — уникальна, удивительна, поэтому, конечно, очень жаль, что так произошло. Будем помнить его через его творчество, через его искусство. И, конечно, хороший след он оставляет для молодых, начинающих», — заявил Дидюля.

Строг, но чуток

Подопечные Александра Градского из текущего, 10-го сезона шоу «Голос» рассказали «Газете.Ru» о работе с наставником, его характере и атмосфере в команде.

«Александр Борисович научил меня многому, я воспринимала его как своего дедушку, который и поругает, и скажет дельный совет! Я благодарна Александру Борисовичу за то, что он услышал меня, услышал во мне то, что многие не слышат», — сказала Мирослава Кочева.

В свою очередь Юлия Коваль отметила, что Градский был «строгим, но чутким».

«Казалось бы, еще пару недель назад виделись на съемках, разговаривали, ставили номера, и тут такие новости. Один его комментарий мог быть настолько точным, что иногда я не понимала, как я этого не замечала раньше? С коллективом мы дружим, часто созваниваемся с некоторыми участниками, у нас есть общий чат, в котором мы все вместе общаемся. Были даже планы записать песни с некоторыми участниками», — добавила она.

Другая ученица Градского, Юлия Курганова, заявила об «очень принципиальном характере» наставника.

«Ширина его мысли меня всегда удивляла. Удивительное качество: просчитывать все до мелочей наперед и смотреть на участника куда-то в глубину», — отметила она. Кроме того, Курганова подчеркнула, что учиться у Градского было честью для нее.

В конце лета Градский заболел COVID-19. Он выздоровел, но стал испытывать проблемы со здоровьем, жаловался на боли в ногах и усталость.

Семья скончавшегося народного артиста попросила СМИ уважать их горе и частную жизнь.

«Для всех он был музыкантом, виртуозным певцом, композитором, народным и заслуженным артистом, неординарной личностью, человеком, который никогда не сдавался, наставником для молодых артистов. Для нас он был самым близким и родным человеком, которого мы безмерно любим и потеря которого для нас невосполнима», — сказали родные и близкие Градского.