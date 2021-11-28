Новости культуры и шоу-бизнеса за неделю

Рэпер Моргенштерн покинул Россию после обвинения главы СК Александра Бастрыкина в торговле наркотиками, правозащитники заявили о пропаганде проституции в выступлениях Инстасамки, в Большом театре затопило новую сцену: «Газета.Ru» рассказывает о событиях из мира шоу-бизнеса и культуры за эту неделю, которые вы могли пропустить.

Моргенштерна нашли в Дубае

Рэпер Алишер Моргенштерн улетел из Москвы на остров Палм-Джумейра в Дубае. Сотрудники отеля заявили журналистам, что музыкант и его супруга Дилара не могут ответить на звонок. На уточняющий вопрос в гостинице сказали, что артисты в настоящее время спят.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предположил, что Моргенштерн торгует наркотиками в интернете, и поручил своим сотрудникам начать проверку. После этого появились сообщения о побеге рэпера из страны. Кроме того, некоторые выступления артиста были отменены. Адвокат артиста Сергей Жорин не стал связывать отмену концертов с заявлением Бастрыкина.

В Большом театре затопило сцену

На Новой сцене Большого театра случился потоп, из-за которого 22 ноября пришлось отменить репетицию постановки «Мастер и Маргарита». В пресс-службе сообщили, что в театре случайно сработала автоматическая система пожаротушения:

«К счастью, благодаря оперативной деятельности инженерной службы, система работала всего 25 секунд. После чего была отключена».

В свою очередь, пожелавший остаться анонимным актер Большого озвучил другую причину потопа. Он заявил, что нетрезвые сотрудники художественно-постановочной части устроили драку, швыряя стулья друг в друга. Один стул якобы попал на пульт управления противопожарной сигнализации. При этом актер уточнил, что пульт находится на Исторической сцене, где произошла драка, однако залило Новую сцену.

Блогер провел «Игру в кальмара» в реальности

Американский блогер Mr. Beast воссоздал испытания из корейского сериала «Игра в кальмара» в реальной жизни. В видео на YouTube-канале Mr. Beast 456 человек поборолись за приз в $456 тыс. Блогер повторил костюмы, декорации и состязания из «Игры в кальмара». Под одеждой каждого из участников он разместил мини-заряд, который безвредно взрывался, когда игрок выбывал из соревнования. При съемках шоу ни один человек не пострадал, победителем конкурса стал участник под номером 079.

Инстасамку обвинили в пропаганде проституции

Общественная организация по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на песни рэп-блогерши Инстасамки (Дарья Зотеева), в которых правозащитники увидели пропаганду проституции. Они указали на видео с концертов Инстасамки и рэпера Moneyken (Олег Еропкин) в соцсетях. На мероприятиях, по их словам, присутствовали несовершеннолетние, в то время как в песнях исполнителей упоминаются секс и половые органы.

Artik & Asti нашли новую солистку

Музыкант Артем Умрихин из Artik&Asti заявил, что группа нашла новую солистку на замену Анне Дзюбе. Согласно «Муз-ТВ», в дуэте будет выступать певица Любовь Фоменко, выбравшая для себя псевдоним ETOLUBOV. В амплуа артистки преобладает инди-поп. Известно, что Фоменко часто сотрудничает с режиссером клипов Аланом Бадоевым.

В туалете ГИТИСа обнаружили скрытую камеру

Актриса случайно нашла скрытую видеокамеру в женском туалете в здании ГИТИСа на улице Академика Пилюгина. Камера устройства, приклеенного скотчем к ободку мусорной корзины под раковиной, была направлена на унитаз. Отмечается, что инцидент случился в блоке, который сдают в аренду Центру театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Полицейские забрали прибор вместе с аккумулятором и передатчиком сигнала. Личность правонарушителя устанавливается.

Бузова попала в больницу с травмой руки

Телеведущая и певица Ольга Бузова была госпитализирована из-за травмы кисти. Об этом 35-летняя артистка написала в своем Instagram.

«Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram», — сообщила она.

Слухи о возможной операции Бузова опровергла. Через несколько дней после госпитализации певица заявила о побеге из больницы ради дня рождения отца. По словам агента певицы Антона Богославского, она получила травму на съемках одного из шоу.

Названа стоимость артистов на новогодние корпоративы

Концертный директор Евгений Филькенштейн рассказал, сколько будет стоить участие некоторых российских деятелей шоу-бизнеса в новогодних корпоративах. По его словам, час выступления группы «Ленинград» будет стоить заказчику 15 млн рублей. Группа Little Big готова выступить за 6 млн рублей. По 2 млн рублей будет стоить участие Стаса Пьехи или группы IOWA. Также менеджер сообщил, что спрос на выступления звезд в этом году упал. По словам Филькенштейна, на расценки концертов влияют, в основном, курс доллара и личная политика музыкантов.

«Но могу сказать, что рынок корпоративов очень сильно просел, спрос упал минимум в два раза. Цены же не поднялись, они идут из расчета доллара», — поделился Филькенштейн.