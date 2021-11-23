«Талибан*» запретил сериалы с участием женщин

«Талибан * » запретил женщинам в Афганистане появляться без хиджаба в эфире телевидения, а также сниматься в развлекательных сериалах. Кроме того, исламистская организация запретила показ зарубежного кино, которое не соответствует принципам шариата. «Газета.Ru» рассказывает о том, что значат эти запреты и к чему они приведут.

Захватившие власть в Афганистане талибы (организация, запрещенная ООН) запретили женщинам сниматься в телевизионных драмах и появляться в эфире без хиджаба, а мужчинам — представать с обнаженными частями тела на видео и фото, следует из заявления министерства культуры страны. Кроме того, согласно новым правилам, в ток-шоу теперь нельзя критиковать пришедших к власти госдеятелей. Ленты, противоречащие законам шариата или пропагандирующие западные ценности, также попали под запрет.

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в разговоре с «Газетой.Ru» уточнил, что правила о ношении хиджаба в эфире касаются не только афганских журналисток, но и иностранных.

«Ничего в этом сенсационного нет. Если вы посмотрите практику правления талибов, то увидите, что они намеренно проводят подобного рода линию на жесткую регламентацию публичного поведения женщин в публичных местах. И вообще любую имитацию социальной жизни женщины — что можно делать, а что нельзя», — сказал Серенко.

В свою очередь российская журналистка Александра Ковальская, живущая с 2021 года в Афганистане, считает, что запрет никак не связан с политикой талибов в отношении женщин. По ее мнению, ношение платка — негласная традиция, которую должны соблюдать в том числе и иностранные журналисты. Новые правила лишь указывают на то, что платком теперь необходимо покрывать волосы целиком.

«Афганистан — исламская страна, и до прихода талибов ношение платка было фактически обязательным. Лично я знала всего двух афганок, которые выходили из дома без него. Все женщины на территории страны должны покрывать голову, иностранок это тоже касается. Причем это предписание не закреплено законодательно — это традиции. Если не носить платок, то тебя не арестуют, но консервативное общество этого не поймет», — сказала журналистка «Газете.Ru».

Что касается показа полуобнаженных мужчин и женщин на местном телевидении, то, согласно Ковальской, этого не было и при прошлом правительстве.

«Будут нас учить как «праведно» жить»

По мнению независимого политолога афганского происхождения Гауса Джанбаза, «Талибан» усиленно «выдавливает» из телевидения развлекательные программы с участием женщин, поскольку они не соответствуют нормам шариата. Джанбаз предполагает, что в скором времени весь телевизионный контент и кинопродукция будут исключительно на религиозную тематику.

«Мы не увидим развлекательных и даже познавательных передач — тем более, если в них будут выступать женщины. Это будет средневековое действо лиц в одеяниях, которые будут нас учить, как «праведно» жить и как не отступать от линии, которую они выработали и навязывают другим», — сказал политолог.

«Не будем иметь дело с высоким искусством»

При этом, как утверждает востоковед Серенко, в Афганистане до прихода «Талибана» в августе 2021 года была «колоссальная свобода слова».

«По телевизору и сериалы показывали, и на политических ток-шоу женщины вели программы, также было много критики на телеканалах тогдашней действующей власти. Звучала самая разная музыка — сейчас ее нет никакой, потому что музыка в принципе запрещена», — сказал Серенко.

Схожей позиции придерживается политолог Джанбаз — по его словам, до прихода талибов кинематограф и телевидение в стране развивались, ориентируясь на Запад. У местного населения успехом пользовались турецкие и индийские ленты, на телевидении показывали британское и американское кино.

«Среди тех, кто в эти 20 последних лент делал кинопродукцию, можно назвать Рую Садат («Третья линия» и «Тайны этого дома»), Сахру Карими, которая, кстати говоря, последние два года до прихода талибов возглавляла «Афганфильм» (государственная компания, поддерживающая локальных режиссеров. — «Газета.Ru)», — добавил Джанбаз.

Теперь же при новой власти индустрия находится на стадии полного упадка, утверждает политолог: «Мы не будем иметь дело с высоким искусством, творчеством, к сожалению. Как долго это продлится — время покажет».

Вместе с тем журналистка Коваленко отмечает, что иностранные фильмы и сериалы «Талибан» запрещать не будет, если в них ничего не будет противоречить религиозным ценностям.

При этом большинство популярных афганских режиссеров, включая обладателя «Золотого глобуса» Сиддика Бармака и Хомаюна Мурувата, были вынуждены покинуть родину из-за продолжительной политической и экономической нестабильности Афганистана.