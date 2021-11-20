Рецензия на сериал «Утраченный символ» по роману Дэна Брауна

На сервисе Peacock (в России — на more.tv) закончился первый сезон «Утраченного символа» — адаптации одноименного романа Дэна Брауна про Гарвардского профессора символики Роберта Лэнгдона. Шоу служит приквелом к фильмам с Томом Хэнксом и рассказывает о молодых годах Лэнгдона, которого играет звезда «Наследников» и «Улицы страха» Эшли Цукерман. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел все десять эпизодов сериала и рассказывает, почему литература Брауна не выдерживает такого хронометража.

Молодой профессор символики Роберт Лэнгдон (Эшли Цукерман из «Наследников») получает звонок от человека, который представляется ассистентом Питера Соломона (Эдди Иззард), давнего наставника Лэнгдона, а по совместительству высокопоставленного масона, — и от его имени приглашает гарвардца прочитать лекцию в вашингтонском Капитолии. На месте Лэнгдон обнаруживает, что его обманом заманили в столицу и Соломон в действительности похищен религиозным фанатиком Малахом. Чтобы спасти своего ментора, Лэнгдон должен отыскать для Малаха инструкцию по превращению человека в бога, якобы спрятанную масонами несколько столетий назад.

close 100% Кадр из сериала «Утраченный символ» (2021) CBS Studios

Пять лет назад Дэн Браун решил, что одного поколения читателей было недостаточно — и переписал «Код да Винчи» для современных тинейджеров. В янг-эдалт-издании бестселлера сократили и без того не самый масштабный сюжет, а еще снизили градус насилия и эротики, сделав книгу «приемлемой» для среднего школьного возраста. В итоге выяснилось, что подростков (и вчерашних подростков, которые прочитали оригинальный роман как раз в 12-13 лет — и каким-то образом не сошли с ума) подобная снисходительность скорее бесит. Пускай ее причина, очевидно, всего лишь в жажде дополнительного обогащения, а не стремлении осторожно приобщить юные умы к прекрасному.

Про некоторую шаблонность литературы Брауна все давно ясно (из-за нее в свое время режиссер Рон Ховард сразу перешел к «Инферно»: третья книга слишком сильно напоминала предыдущие; масоны по сути те же тамплиеры и Приорат Сиона), но выведенная писателем незамысловатая формула хотя бы доказала свою работоспособность. Эксперименты же в этой области переносятся довольно скверно: тут, кажется, ни убавить, ни прибавить. Превращение «Утраченного символа», самой слабой части цикла (но при этом содержащей одну из самых эффектных сцен — с утоплением в капсуле сенсорной депривации), в полноформатный сериал — чуть ли не худшее, чему можно было подвергнуть этот текст (той сцены в шоу, кстати, нет). Искусственное многократное замедление, возможно, работает с популярными песнями в TikTok — но не с историями о Роберте Лэнгдоне.

close 100% Кадр из сериала «Утраченный символ» (2021) CBS Studios

Прелесть Брауновских книг в том, что стремительность и насыщенность действия в них не позволяют задумываться об огромном числе условностей, дыр и нестыковок. В том числе как раз это обстоятельство делает романы про гарвардского профессора символики настолько увлекательными: сюжет оригинального «Символа» укладывается в 12 часов, за них на читателя вываливается совершенно чудовищное количество событий, от которых беспрерывно захватывает дух. Просмотр экранизации, в свою очередь, схож с прослушиванием той же аудиокниги на скорости x0,5.

Тайн, ребусов и очаровательно-дикой интерпретации исторических фактов отчаянно не хватает на десять 45-минутных эпизодов. Образуется много пустот, которые заполняются так называемой драмой и развитием персонажей. А еще обычной прокрастинацией: одна и та же задача у книжно-хэнксовского Лэнгдона отнимет всего пару минут хронометража (или столько же страниц), а у профессора в исполнении Цукермана — полсерии. У героев появляется время пожевать хлопья не кухне и пошляться туда-сюда между одними и теми же локациями (вместо спринтерского забега из точки A в точку Z через весь алфавит). А у зрителя — обратить, наконец, внимание на то, что за ерунда здесь вообще происходит.

close 100% Кадр из сериала «Утраченный символ» (2021) CBS Studios

Добавление персонажам глубины «Утраченный символ» тоже не красит. Обитатели книг Брауна — скорее функции, чем живые люди, но в этом качестве они превосходно себя чувствуют. Сложные человеческие эмоции и переживания, которые сериал пытается им привить, они отторгают, будто инородный материал. В сериале Лэнгдон лишается знаменитых часов с Микки-Маусом, но обзаводится подробной романтической линией, которая идет вразрез с приятной асексуальностью книг и полнометражных фильмов. Кэтрин Соломон (Вэлори Керри из «Последователей») вместо сестры Питера сделалась его дочерью и связана с профессором болезненным любовным прошлым.

Параллельно развиваются второстепенные герои, которые в этом точно не нуждаются: шоу, скажем, тратит уйму времени на демонстрацию галлюцинаций Питера Соломона, находящегося в плену у Малаха (в проектах NBC чувствуется определенная последовательность в отношении Эдди Иззард_а, которую со времен «Ганнибала» продолжают потихоньку расчленять на экране). Чтобы жизнь медом не казалась, сериал также вводит в повествование оригинальных персонажей — вроде охранника из Капитолия, который по не вполне понятным причинам принимает крайне активное участие в расследовании (кажется, растянись сезон на 12 серий, к команде Лэнгдона присоединился бы и случайный прохожий со своей персональной драмой).

close 100% Кадр из сериала «Утраченный символ» (2021) CBS Studios

Наконец, «Символ», и это чуть ли не главная его ошибка, совершает достаточно радикальный переход от теоретического к практическому. Если в книгах оставалась какая-то интригующая недосказанность, позволявшая принять правила игры и смириться с действующим мироустройством, то сериал под конец решительно ударяется в прямолинейную околофантастику и эзотерику (примерно той же категории, что инопланетяне из четвертого «Индианы Джонса»), окончательно теряясь между жанрами — и теряя связь с первоисточниками. А вроде как предполагается, что «Утраченный символ» служит приквелом именно к лентам с Хэнксом.

Но приквел, к сожалению, никудышный, и местному Лэнгдону потребуется еще много лет, чтобы из зануды-мэнсплейнера превратиться в милого зазнайку с твидовым пиджачком. Впрочем, как говорят, боссы NBC, вопреки скромным оценкам аудитории (60% на Rotten Tomatoes, 6,6 баллов на IMDb), скорее довольны выступлением шоу, так что у нас есть все шансы столкнуться со вторым сезоном (первый завершается откровенным выправшиванием дальнейшего «зеленого света»). Остается надеяться, ситуация выправится хотя бы там; в крайнем случае придется утешаться «диснеевским» ребутом «Сокровища нации».