Пригожин подаст на Руссо в суд после обвинений в причастности к покушению

Иосиф Пригожин намерен подать в суд на Авраама Руссо за клевету. Певец в эфире НТВ обвинил бывшего продюсера в причастности к покушению на него в 2006 году. В разговоре с «Газетой.Ru» Пригожин заявил, что Руссо якобы сам угрожал ему встречей с людьми, которые с ним «разберутся». По словам его адвоката Сергея Жорина, иск о клевете может быть направлен не только исполнителю, но и телеканалу.

Эстрадный исполнитель Авраам Руссо заявил, что продюсер Иосиф Пригожин и экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов могли быть причастными к покушению на его жизнь в 2006 году. Тогда неизвестные расстреляли машину артиста из автоматического оружия, в результате чего он получил ранения и после переехал в Америку. В эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ Руссо сообщил, что расследование уголовного дела о покушении завершается.

«Заинтересованы были два человека, которые хотели меня видеть искалеченным или инвалидом. Это продюсер, мой друг Иосиф Пригожин. Я считаю его другом, он много хорошего для меня сделал, получил от меня деньги. И Тельман [Исмаилов]. Нет третьего варианта, — сказал Руссо. — Есть огромное количество доказательств, все очень скоро выйдет. Пусть они теперь переживают, а не я».

В разговоре с «Газетой.Ru» Пригожин выдвинул встречное обвинение в адрес Руссо. Он заявил, что певец взял крупную сумму денег у людей, которые вкладывали финансы в его продвижение, и уехал в Ереван. По словам Пригожина, Руссо ответил угрозами на его замечания.

«Он взял у моих турецких друзей деньги, поехал в Ереван и сказал, что турки — негодяи. Я спросил: «Ты что, больной? Что ты творишь?» А он мне начал угрожать: сказал, что ко мне приедут люди и разберутся со мной. Я ему ответил: «Слышь ты, придурок, я тебя один раз простил, больше прощать не буду». Я положил трубку и больше с ним не виделся и не разговаривал», — возмутился продюсер.

Согласно Пригожину, у него не было мотивов для покушения на жизнь Руссо, поскольку при сотрудничестве с ним он не потерял деньги. Продюсер также отметил, что помог артисту записать свои главные хиты — песню «Знаю», а также дуэты с Кристиной Орбакайте.

«Если был бы хотя бы один мотив, за который можно зацепиться, это было бы известно. Если, например, у Тельмана, может быть, и был мотив, — он деньги большие потерял, но я ничего не потерял на нем. Только время и нервы, — отметил Пригожин. — Конечно, это все пиар. А зацепиться не за кого. Но меня-то зачем трогать?»

«Газете.Ru» не удалось оперативно связаться с Авраамом Руссо. Его директор Сергей предположил, что исполнитель готов к суду с Пригожиным.

Адвокат Пригожина Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru», что обвинения могут быть предъявлены не только Руссо, но и телеканалу НТВ. Он отметил, что по закону надлежащим ответчиком может также стать СМИ, распространившее порочащую и недостоверную информацию.

«Исключение закон видит только в том случае, если передача выходит в прямом эфире, и СМИ не может препятствовать распространению информации. Но в данном случае передача была, по всей видимости, под запись. У редакции и учредителя была возможность устранить с помощью монтажа те или иные вещи. Сама Лера [Кудрявцева, ведущая шоу — «Газета.Ru»] как физическое лицо не является надлежащим ответчиком», — сказал Жорин.

По словам адвоката, «Аврааму Руссо прекрасно и доподлинно известно, что Пригожин не имеет отношения к нападению на него».

«Сейчас уголовное дело находится в финальной стадии. Пригожин никогда не был подозреваемым или обвиняемым и никогда не рассматривался в качестве возможного соучастника», — подчеркнул Жорин.

Он добавил, что юристы Пригожина сделали стенограмму выпуска шоу «Секрет на миллион» и передали ее лингвистам, которые по итогам исследования дадут соответствующее заключение. Из него будут выбраны фразы, которые станут предметом судебного разбирательства. Примерные сроки подготовки документов и рассмотрения дела пока неизвестны.