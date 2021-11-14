Главное из мира шоу-бизнеса за неделю

Моргенштерна снова обвиняют в пропаганде наркотиков, Бритни Спирс официально освободилась из-под опеки отца, Украина запретила фильм с Владимиром Зеленским: «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях из мира шоу-бизнеса и культуры за прошедшую неделю.

Бритни Спирс свободна — теперь официально

Суд Лос-Анджелеса официально прекратил 13-летнее опекунство над Бритни Спирс со стороны ее родного отца Джейми. Он был временно отстранен от опеки над дочерью еще в конце сентября, но окончательно решение утвердили лишь на минувшей неделе.

Вскоре после освобождения певица опубликовала пост в Instagram, в котором поделилась с подписчиками радостью и призналась в любви поддерживавшим ее фанатам.

«Господи, я так люблю своих поклонников. Это невероятно! Мне кажется, я буду плакать от счастья весь остаток дня. Лучший день. Слава Господу», — написала артистка.

Джейми Спирс был опекуном Бритни с 2008 года, когда у певицы произошел нервный срыв. В 2021-м против опеки над поп-звездой — на фоне сообщений о злоупотреблениях со стороны родителя — начали массово выступать ее поклонники и коллеги по сцене.

Теперь Спирс, как сообщают СМИ, собирается подать в суд на отца по факту «злоупотребления опекунством».

Умер сатирик Виктор Коклюшкин

В возрасте 75 лет ушел из жизни писатель-сатирик Виктор Коклюшкин — это случилось 12 ноября. По информации СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В разговоре с «Газетой.Ru» коллега артиста по «Кривому зеркалу» Александр Морозов признался, что покойный напоминал ему «сказочного персонажа не от мира сего», а также отметил схожесть настоящего Коклюшкина и его узнаваемого сценического образа.

«Для меня он отличался тем, что какой был в жизни, такой он был и на сцене. Обычно же артисты какие-то роли играют, а вот он был добрый, нелепый, мудрый, сказочный персонаж не от мира сего», — подчеркнул артист.

Виктор Коклюшкин родился в 1945 году в Москве. В молодости юморист печатался в «Литературной газете» и других изданиях, а для эстрады начал писать в 1980 годах — его монологи со сцены читали, в частности, Евгений Петросян, Владимир Винокур, Клара Новикова и другие. Широкой аудитории Коклюшкин известен по сольным выступлениям в таких передачах, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и «Смеяться разрешается».

Прощание с артистом прошло 14 ноября в московском клубе писателей Центрального дома литераторов. Похоронили Коклюшкина на Щербинском кладбище.

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Оксимирон снова не выпустил альбом

Российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) выпустил микстейп из 36 треков — при этом в релиз были включены всего две новые песни («Мох» и «Колесо», а также «Цунами» и «Организация», опубликованные в начале ноября). И это явно не то, чего так ждали фанаты — ведь все были уверены, что музыкант представит полноценный альбом.

На данный момент последняя пластинка артиста — «Горгород» — вышла еще в 2015 году. И хотя тот релиз оказался одним из лучших в году, некоторые поклонники тогда считали его затравкой перед еще более масштабным релизом — но ошиблись. Сейчас, возможно, Оксимирон решил сознательно обыграть ту ситуацию и предварить долгожданный альбом микстейпом из старых треков.

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Александр Петров — звезда Netflix

Стриминговый гигант Netflix анонсировал второй по счету эксклюзивный проект российского производства — (пока что безымянную) психологическую драму с Александром Петровым в главной роли. По синопсису проекта некая знаменитость оказывается в центре разрушающих личность трагических событий — и отчаянно пытается вновь стать собой.

Шоураннером сериала назначен автор популярной драмы «Чики» Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров — Федор Бондарчук. В написании сценария задействованы Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров.

В разговоре с «Газетой.Ru» режиссер Егор Баранов, ранее работавший с Петровым, отметил, что у проекта есть все шансы на успех:

«Netflix не просто так отбирает такие проекты, значит, в них есть потенциал. Команда, которая будет снимать сериал для платформы, — одна из лучших у нас в стране».

Первым сериалом Netflix российского производства является «Анна К» — современная интерпретация романа Льва Толстого. Главную роль в проекте, который находится на стадии разработки, исполнит Светлана Ходченкова.

close 100% Максим Блинов/РИА «Новости»

Моргенштерна вновь обвиняют

Рэпера Алишера Моргенштерна снова заподозрили в пропаганде наркотиков. На этот раз в Зюзинский суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении, составленный против лейбла «Раймс Мьюзик» из-за его клипа «Виски на завтрак». Кроме того, в документе упоминается трек Элджея «Hello Kitty».

По данным Mash, эксперты нашли в песнях положительную «демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики» и «богатство».

Недавно Моргенштерна уже судили за пропаганду запрещенных веществ в песнях — и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Сейчас же компании «Раймс Мьюзик» грозит штраф до 1,5 млн.

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Женя из «Ранеток» заявила о домогательствах продюсера группы

Бывшая участника группы «Ранетки» Женя Огурцова рассказала в YouTube-интервью шоу «Алена, блин» о домогательствах со стороны продюсеров. Так, по словам артистки, один из подобных инцидентов произошел, когда ей было всего 16 лет.

«Один из продюсеров дарит мне фаллоимитатор и говорит: «А теперь давай с нами». И закрывает номер. Мне было 16, я была невинной девочкой. Меня закрывает взрослый мужик в номере», — поделилась девушка.

Экс-«ранетка» также обвинила продюсера Сергея Мильченко в эмоциональной насилии. Огурцова утверждает, что он ограждал участников группы от родителей, называя себя «папой Ранетка», и не разрешал им дружить с другими знаменитостями.

«И еще вел дневник месячных. «Чтобы понимать, что если мы психуем, то у нас просто месячные», — добавила артистка.

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Продолжение суперхита «Игра в кальмара»

Создатель триллера Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон-хек подтвердил продолжение сериала. «Было так много давления, так много требований и так много любви… Чувствую, что вы не оставляете нам выбора», — заявил режиссер.

По его словам, о сюжете второго сезона говорить пока рано. При этом кинематографист подчеркнул, что ему хотелось бы уделить больше внимания истории взаимоотношений детектива Хван Чун-хо и его брата Хван Ин-хо.

«Еще я мог бы заняться историей того вербовщика в костюме, который дает карту Сон Ки-хуну. И, конечно, мы могли бы продолжить историю главного героя, когда он вернется назад, больше узнать о его будущей жизни и взаимоотношениях с людьми», — добавил постановщик.

close 100% Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021) Netflix

Украина запретила фильм с Зеленским

Госкино Украины запретило прокат российско-украинской комедии «Ржевский против Наполеона» 2012 года. Исполнителем одной из ролей и продюсером фильма был действующий президент страны Владимир Зеленский. Официальная причина запрета — участие в ленте комика Юрия Гальцева, который был внесет в «черный список» СБУ в 2015 году.