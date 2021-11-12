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Культура

Шевченко вместо Ленина. Как «День выборов 2» подвергся цензуре на Украине

Режиссер рассказал, как ему пришлось вырезать Путина из «Дня выборов 2» ради Украины

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Кадр из фильма «День выборов 2» и кадр из фильма «День выборов 2» в украинском прокате

Кадр из фильма «День выборов 2» и кадр из фильма «День выборов 2» в украинском прокате

СашА Баршак/Facebook
Комедия «День выборов 2» стала одним из немногих российских фильмов, допущенных к прокату на Украине после 2014 года. Режиссер Александр Баршак рассказал «Газете.Ru» о правках, которые пришлось внести в российскую ленту для допуска в украинские кинотеатры.

Для проката на Украине из фильма «День выборов 2» (2016) были вырезаны российская символика и портреты политических деятелей. О требованиях украинского дистрибьютора «Газете.Ru» рассказал режиссер Александр Баршак, работавший над второй частью франшизы «Квартета И».

«Во-первых, в фильме не должно быть российской символики: мы повернули ручки на цветокоррекции и перекрасили флаг в красный, зеленый и желтый — получился флаг Литвы», — объяснил Баршак.

Еще одним необходимым условием было отсутствие в фильме фотографии президента России Владимира Путина. Его пришлось заменить на портрет украинского поэта Тараса Шевченко.

«Мы взяли и поменяли портрет Путина на изображение Тараса Шевченко в кабинете московских чиновников, где в окошке виден Кремль», — поделился Баршак.

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СашА Баршак/Facebook

Украинцы также запретили показывать в картине памятник Владимиру Ленину, мимо которого в одной из сцен проходил персонаж Василия Уткина Игорь Цаплин.

«В итоге мы потратили деньги, заказали сложную компьютерную графику и поменяли памятник Ленину на памятник Тарасу Шевченко, который этой же ленинской рукой показывает направление, — добавил кинематографист. — После этого очень много украинцев, которые ходили на кино в прокате, написали мне в Facebook: «Александр, мы не поняли шутки по поводу Тараса Шевченко». А я всем отвечал: «Ребят, вопросы не ко мне, а к Министерству культуры Украины».

Кроме того, в украинской версии фильма красные шары и ленту перекрасили в зеленый цвет. Комментируя данное изменение, пользователи соцсетей возмущались: «А лента красная им чем не приглянулась? Или у них автоматом красный на зеленый перекрашивается?»

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СашА Баршак/Facebook

Фильм «День выборов 2» с участием актеров «Квартета И» вышел в 2016 году. Действие сиквела происходит через восемь лет после событий оригинальной ленты. По сюжету бывший массажист Игорь Цаплин избирается на третий срок, в чем ему помогает команда пиарщиков.

По мнению Баршака, разрозненность Украины и России «свидетельствует о деградации нас, одного народа».

«Никаких уроков мы не извлекаем, пережив Гражданскую войну в начале XX века и имея за плечами фундаментальный опыт конфликтов из серии «мы немножко более западные, а мы — восточные, мы хотим «белую» Россию, а мы — «красную» и так далее. А мы продолжаем двигаться в рамках циклов, которые Лев Гумилев называл «пассионарными», — отметил Баршак. — По большому счету, нужна огромная историческая работа поколения, которое должно все это поменять. Надо снимать кино для украинцев, возвращать идею совместного прохождения истории. Русские, украинцы, белорусы — единый народ, ведь вместе мы сильнее».

В этом году мелодраму Баршака «Счастливого пути» (2008) запретили к показу на Украине из-за того, что в ней снялся актер фильма «Крым» Роман Курцын. По такой же причине украинское Госкино заявило о запрете проката фильма Марюса Вайсберга «Ржевский против Наполеона» (2012). Согласно официальной версии, основанием для этого решения стало участие в ленте актера Юрия Гальцева, посещавшего Крым.

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