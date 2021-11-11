Какие преступники вдохновляли Федора Достоевского

Идеи для романов «Преступление и наказание» и «Бесы» Федор Достоевский почерпнул из уголовной хроники в прессе, а в основу сюжета «Братьев Карамазовых» легла история мнимого отцеубийцы, с которым писатель познакомился в ссылке. О прототипах персонажей и реальных уголовных делах, отраженных в произведениях Достоевского, рассказывает «Газета.Ru».

«Преступление и наказание»

В сентябре 1865 года в газете «Голос» был опубликован отчет о преступлении 27-летнего раскольника Герасима Чистова. Он зарубил топором в Москве пожилую кухарку и ее подругу-прачку, которые были найдены в разных комнатах в лужах крови. Из сундука их хозяйки — мещанки Дубровиной — пропали деньги, драгоценности и столовое серебро. Составитель книги «Ф.М. Достоевский. 1000 и одна цитата» Александр Галкин отмечает, что квартира принадлежала родственникам Чистова, поэтому он был знаком с кухаркой и знал, что хозяев не будет дома. Преступник не успел воспользоваться деньгами, потому что на следующий день его задержала полиция. Согласно источнику, в ночь убийства мужчина очень переживал из-за содеянного.

«В нем было замечено следователем сильное душевное волнение, выра­жавшееся по временам трясением рук и изменением в лице; при указа­нии найденных у его лавки билетов и вещей Чистов побледнел и обна­ру­жил признаки волнения в лице; подобное волнение в Чистове, не от­личающемся робостью характера, нельзя объяснить ничем другим, как внутренним сознанием своей вины и боязнью заслуженного нака­за­ния», — говорится в газете.

Вину Чистова пришлось доказывать долго: он отпирался и придумывал себе различные отговорки. В конце концов, прокурор сумел разрушить все алиби преступника и привести доказательства его причастности к убийству.

В романе «Преступление и наказание» Достоевский использовал судебную хронику дела Чистова. В сюжет вошли замысел убийства, количество жертв, орудие, психологический портрет убийцы и методы раскрытия преступления. Также писатель использовал при написании произведения материалы дела «подделывателей билетов пятипроцентного внутреннего займа», в котором был замешан его родственник по фамилии Неофитов. Эту тему Раскольников и Разумихин обсуждали в каморке.

«Бесы»

21 ноября 1869 года на севере Москвы пятеро участников революционного кружка «Народная расправа» под руководством Сергея Нечаева убили 23-летнего студента Ивана Иванова. Они заманили парня в безлюдное место рядом с Петровской сельхозакадемией, затолкали в грот, выстрелили в голову и бросили тело в пруд. Полиция нашла жертву через четыре дня после убийства. Причиной расправы над Ивановым стал его отказ подчиняться Нечаеву, который намеревался организовать студенческие волнения.

Четверо убийц были наказаны сроками от 7,5 до 15 лет, а Нечаев бежал в Швейцарию. Через два года после преступления Россия добилась возвращения революционера в Москву, где его осудили на 20 лет каторжных работ.

Это преступление положило начало террористическому движению под названием «нечаевщина», которое распространилось на многие города. «Нечаевцы» хотели создать централизованную революционную организацию для подготовки народного бунта. В составленном Нечаевым «Катехизисе революционера» впервые в русской истории была сформулирована широкая программа террора ради «светлого будущего всего человечества».

Подпольщики во главе с Нечаевым планировали «истребить целую орду грабителей казны, подлых народных тиранов», а также «избавиться тем или иным путем от лжеучителей, доносчиков, предателей, грязнящих знамя истины».

О подробностях дела Достоевский узнал из газет и рассказов родственника студента Петровской академии Ивана Сниткина, который лично знал Иванова и некоторых его убийц. Эта история подтолкнула писателя на создание романа «Бесы». В нем писатель описал такие последствия «нечаевщины», как ненависть, убийства и страдания невиновных людей. Прообразом одного из главных «бесов» произведения — Петра Верховенского — стал сам Нечаев.

«Записки из Мертвого дома» и «Братья Карамазовы»

С прототипом Дмитрия Карамазова, несправедливо осужденного за убийство отца, Достоевский познакомился в 1850-х годах на каторге в омском остроге. Фрагменты биографии Дмитрия Ильинского писатель сначала изложил в повести «Записки из Мертвого дома», а затем в романе «Братья Карамазовы».

Во второй части «Записок» Достоевский пишет: «На днях издатель «Записок из Мертвого дома» получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно; что невинность его обнаружена по суду, официально. Что настоящие преступники нашлись и сознались и что несчастный уже освобожден из острога. Издатель никак не может сомневаться в достоверности этого известия… Прибавлять больше нечего. Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной еще смолоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе».

Дело Ильинского рассматривалось в середине 1840-х годов в Тобольске. На момент обвинения Ильинскому было 22 года, а Карамазову — 28 лет. В романе совпадают имя прототипа и персонажа, чин, характер, взаимоотношения с отцом и следственные действия. Как и Ильинский, Карамазов «буен, со страстями, нетерпелив, кутила», «делал долги» и ссорился с отцом. Также этот человек упоминается в набросках Достоевского от 13 сентября 1874 года «Драма. В Тобольске...».