Александр Збруев рассказал о «страшной истории», изменившей жизнь Валентины Малявиной

Не стало звезды фильма «Иваново детство» Валентины Малявиной. У актрисы была непростая судьба — она успешно играла в кино и театре, добилась всесоюзного признания, затем была приговорена к тюрьме по делу об убийстве мужа, вышла на свободу и вернулась к работе, но потом ослепла, проведя последние годы в специализированном доме престарелых. В интервью «Газете.Ru» бывший супруг Малявиной — народный артист РСФСР Александр Збруев — рассказал о красоте, таланте и характере актрисы, а также инциденте, сломавшем ей жизнь.

По словам Александра Збруева, Валентину Малявину отличал уникальный актерский талант и невероятная красота — когда артистка шла по улице, на нее заглядывались не только мужчины, но даже женщины.

«Малявина была очень хорошей актрисой, и это не просто формальные слова. Она была совершенно не похожа на любую другую актрису своего времени. Малявина была суперкрасивой женщиной, на нее нельзя было не обратить внимание. Когда она шла по улице, на нее люди поворачивали головы — и не только мужчины, но и женщины. Потому что она была необыкновенно красивой с ее глубокими, бездонными глазами. Это было что-то феерическое. И в ту пору ей не было равных в плане того, что она делала на экране. Малявину никто бы не смог заменить в тех ролях, в которых она появлялась. Она оставила свою историю в кинематографе и театре», — поделился первый супруг артистки в разговоре с «Газетой.Ru».

close Валентина Малявина в роли Аси и Анатолий Кузнецов в роли Павла в художественном фильме «Утренние поезда», 1964 год Валентина Малявина, 1964 год Валентина Малявина и Евгений Жариков в кадре из фильма «Иваново детство» (1962) Валентина Малявина, 1963 год Валентина Малявина в кадре из фильма «Иваново детство» (1962) Полную галерею можно посмореть

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Помимо карьеры в кино, Малявина преуспевала и как театральная актриса — она, в частности, выступала в Театре им. Вахтангова и «Ленкоме»:

«Малявина играла в Театре им. Вахтангова, играла большие роли с большими артистами. Недолго играла в на тот момент Театре им. Ленинского комсомола. И это в ту пору, когда там был Анатолий Васильевич Эфрос, великий режиссер. Но ее потянуло на Старый Арбат, в Театр им. Вахтангова, с которым она рядом жила. А потом... Случилось то, что случилось. Страшная история».

«Страшная история» — тюремный срок, который Малявина отбывала в 1983 — 1988 гг. Ее признали виновной в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько, тоже актера. При этом произошла трагедия еще в 1978-м, однако долгое время инцидент считали самоубийством.

«Трагедия, произошедшая с Малявиной, перевернула всю ее жизнь. Какое-то время не было доказано, что это именно она сделала этот поступок. Но потом — через пять лет — вернулись к расследованию и признали Малявину виновной. При этом в течение этих пяти лет она продолжала сниматься. Да и до этого снималась очень удачно, оставила свой след в кинематографе. А потом судьба распорядилась вот так ужасно и сломала всю ее жизнь, — вспомнил Збруев. — И ведь чего она только не видела в своей жизни. Малявина объездила половину земного шара после съемок в фильме Андрея Тарковского «Иваново детство». Но, к сожалению, так бывает — вдруг все было опрокинуто».

После выхода на свободу Малявина сумела вернуться к работе, однако, по мнению экс-супруга, отношение к ней со стороны ряда коллег уже не было прежним.

«Думаю, многие коллеги от нее отвернулись. Стали относиться к ней с любопытством — мол, что же с ней дальше будет? Не было предложений о помощи, — сказал Збруев. — Какое у меня к ней тогда было отношение? Она ведь была частью моей жизни. Это все непросто...»

Вспоминая характер Малявиной, он назвал актрису «очень счастливым и наивным человеком», который был «совершенно беззлобным»:

«В ней не было ни капли рациональности. Благодаря этой наивности она была очень счастливой — и в кинематографе, и в театральной жизни. Верила во всех людей, с которыми встречалась. Была совершенно беззлобным и добрым человеком».

Актерская карьера Малявиной завершилась в конце 1990-х из-за проблем со здоровьем — она ослепла и уже не могла работать. При этом последние годы жизни артистка провела в пансионате, где оградилась от большинства знакомых.

«Я ее очень давно не видел, — признался Збруев. — И, по-моему, в последние годы ее практически никто не видел — их она провела в специализированном доме престарелых. К ней никого не пускали, это было ее желание».

Артист также выразил сожаление в связи с тем, что общественность долгое время не знала о смерти Малявиной: ее не стало еще 30 октября, однако СМИ сообщили об этом лишь спустя полторы недели.

«Только сегодня объявили. Очень сожалею, что это не сделали раньше. И столько дней не было никаких известий... Пришлось даже напомнить некоторым кинематографистам, чтобы они выложили эту информацию», — заключил Збруев.

Валентина Малявина родилась в 1941 году в Москве. Еще будучи студенткой, она стала звездой советского кино — на заре карьере актрисе посчастливилось сняться в культовом фильме Тарковского «Иваново детство». Впоследствии она также сыграла в таких лентах, как «Урок литературы», «Король-олень», «Портрет Дориана Грея», «Красная площадь», «Сотрудник ЧК», «Ночной звонок» и других.

Причастность к убийству своего третьего мужа Жданько она отрицала вплоть до последних лент. В интервью kp.ru от 2011 года актриса говорила, что убила мужчину, но «не физически».

«Конечно, это я убила его. Но не физически, а своим отношением. Его трудности я воспринимала как что-то несерьезное. А он страдал. В вечер его смерти мы повздорили. Когда он вышел из себя, я подлила масла в огонь — начала пить вино прямо из бутылки, хотя обещала никогда не пить. А потом спокойно вышла из кухни и села на диван в комнате. Через час я снова вошла на кухню, а там лежал Стас весь в крови».

О причинах смерти Малявиной на данный момент не сообщается.