Перфоманс в Центре Мейерхольда обвинили в порнографии и гей-пропаганде

В этом году на театральном фестивале NET будет представлен перформанс датской режиссерки Метте Ингвартсен «21» о взаимосвязи сексуальности и публичной среды. Некоторые СМИ уже опубликовали негативные реакции на моноспектакль, в котором усмотрели порнографию из-за обнаженного тела — и даже гей-пропаганду. Арт-директор фестиваля Марина Давыдова рассказала «Газете.Ru», что эта ситуация похожа на искусственно созданную кампанию против постановки, в которой по определению не может быть гей-пропаганды — на сцене выступает одна актриса.

Перформанс «21» (в оригинале 21 pornographies / 21 порнография) — одна из работ серии «The Red Pieces» датской режиссерки Метте Ингвартсен, посвященной сексуальности. Согласно синопсису, опубликованному на сайте фестиваля NET, постановщица исследует влияние обнаженных и сексуализированных тел на общественные структуры. В этом спектакле Ингвартсен сыграет одна на сцене Центр имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ).

«Я обращалась к движению освобождения 1960-х годов, где нагота часто использовалась как инструмент протеста против войны, капитализма и ядерной энергетики. Тогда я подошла к историческому вопросу — попытке понять, в каком состоянии мы находимся сегодня в отношении сексуальности», — рассказала постановщица в одном из интервью.

Несмотря на то, что перфоманс состоится только в декабре, в ряде СМИ его уже раскритиковали за чрезмерную наготу и затрагивание темы ЛГБТ-сообщества, которая якобы неинтересна российскому зрителю. В частности, актриса Ольга Будина потребовала отменить моноспектакль, добавив, что не удивится, если театр, в котором пройдет выступление, «просто сожгут».

Представительница фестиваля NET Екатерина Макаркина заявила «Газете.Ru», что считает обвинения беспочвенными. Она напомнила, что попасть на перфоманс смогут только совершеннолетние.

«Мы не видим оснований и причин для этих обвинений и считаем их беспочвенными. У нас замечательный спектакль, который имеет возрастную маркировку и полностью соответствует любому законодательству, которое только можно притянуть за уши», — ответила Макаркина.

Вместе с тем арт-директор фестиваля NET и главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова заметила, что в перфомансе выступает женщина, а не «датский гей», о котором высказывалась в том числе Будина.

«Это какой-то бред совершенно безграмотных людей. В отличие от никому неизвестных «критиков» перформанса, Ингвартсен — всемирно известный хореограф, побывавшая на множестве разных престижных фестивалей. Мало того, что горе-критики не видели спектакля, они даже не знают, что Метте Ингвартсен — это не мужчина и не гей. Это женщина! Кроме того, она будет на сцене одна. Это моноспектакль!» — отметила Давыдова.

Кроме того, по словам арт-директора фестиваля, сообщения в СМИ напоминают искусственно созданную кампанию против перформанса датской режиссерки.

Ранее актриса Ольга Будина в интервью «Царьграду» назвала спектакль «порноперформансом», который продвигает «деструктивный контент» в России. Мнение артистки поддержали художник Александр Шилов и писатель Дмитрий Конаныхин.

Международный театральный фестиваль NET («Новый европейский театр») пройдет в Москве с 9 ноября по 19 декабря. В программу, в частности, войдут постановки немецкой режиссерки Сюзанны Кеннеди «Три сестры», датской постановщице Метте Ингвартсен «21», швейцарского режиссера-документалиста Бориса Никитина «Эссе об умирании» и других звезд современного театра. Фестиваль проходит с 1998 года под эгидой расширения границ жанров и представлений о театре.