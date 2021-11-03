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Культура

Как вечеринка под Выборгом обернулась для рэпера Yung Trappa арестом

Суд отправил рэпера Yung Trappa в СИЗО на два месяца

Рэпера Yung Trappa отправили в СИЗО по подозрению в насильственных действия сексуального характера в отношении двух 18-летних девушек. По версии следствия, преступление произошло в ночь на 1 ноября — во время вечеринки в коттедже под Выборгом, куда рэпер пригласил девушек и своих друзей.

Рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева) арестовали на два месяца по обвинению в изнасиловании двух девушек в коттедже под Санкт-Петербургом.

Накануне 18-летняя студентка Алина заявила, что рэпер заставил ее заняться с ним сексом, угрожая убийством. Как пишет Telegram-канал Shot, она сказала полицейским, что певец бил ее по лицу, угрожал выкинуть в окно, если она не согласится на интим. Все это происходило в ночь на 1 ноября в коттедже в дачном поселке Подборовье под Выборгом.

Алина отметила, что познакомилась с Ширяевым в соцсетях чуть больше месяца назад.

Якобы он сам ей написал, и у них сначала были романтические отношения. В ту ночь рэпер пригласил ее с подругой в коттедж на вечеринку. Они поехали туда компанией — было около восьми человек, но студентка почти никого не знала. При этом Алина подчеркнула, что ничего не пила и не употребляла против своей воли.

По словам Алины, рэпер приставал к ней и к ее подруге, удерживая обеих в комнате. Спустя какое-то время подругу он отпустил, а с Алиной остался наедине и склонил ее к сексу против ее воли. Спустя несколько часов акт якобы повторился. И на этот раз студентка почти не сопротивлялась, потому что боялась, что мужчина начнет ее опять бить и душить.

Сам Yung Trappa отрицает обвинения. По его словам, с Алиной у них все было по обоюдному согласию. «Они переспали два раза. В одном из актов «слегка» принимала участие подруга студентки — целовалась с музыкантом и Алиной. Но потом Алина его приревновала, и рэпер попросил эту подругу уйти», — пишет Telegram-канал Shot.

Ширяев настаивает: он не бил девушек и не держал их насильно. Он подтвердил, что встречался с Алиной около полутора месяцев и у них были романтические отношения. Кроме того, музыкант рассказал, что предлагал студентке сняться в его клипе, но позже решил, что Алина не подходит для съемок.

Друзья рэпера поддерживают его позицию и утверждают, что изнасилования не было. Некоторые из знакомых Ширяева полагают, что Алина может таким образом мстить рэперу за то, что тот не снял ее в своем клипе.

Так или иначе Следственный комитет возбудил два уголовных дела по части 1 статьи 131 УК России («Изнасилование») и по двум эпизодам части 1 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).

Следствие считает, что в ночь с 31 октября на 1 ноября «подозреваемый, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек».

Владислав Ширяев уже знает, что такое лишение свободы. В 2013 году его задержали по делу об обороте наркотиков. Но все закончилось условным сроком. Спустя три года рэпера получил уже реальный срок за распространение наркотических веществ. Ему дали пять лет и семь месяцев колонии, Ширяев вышел из тюрьмы в феврале этого года.

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