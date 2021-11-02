Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании, он все отрицает

Российского рэпера Yung Trappa задержали в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании. Согласно СМИ, заявление подала 18-летняя девушка, которая утверждает, что музыкант, несмотря на отказ, принудил ее к сексу на вечеринке в коттедже. Yung Trappa находился на свободе с февраля 2021 года — до этого он провел более пяти лет в заключении по статье о сбыте наркотиков.

О задержании 26-летнего рэпера Yung Trappa (Владислав Ширяев) в Выборгском районе Ленинградской области стало известно 2 ноября. Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении против музыканта уголовного дела.

Согласно «Фонтанке» и Telegram-каналу Mash, 1 ноября в полицию обратилась 18-летняя (в ряде источников — 19-летняя) студентка Университета промышленных технологий и дизайна. Она заявила, что Yung Trappa изнасиловал ее на коттеджной вечеринке, которая проходила в поселке Подборовье и была приурочена к Хэллоуину. Девушка утверждает, что до мероприятия уже была знакома с рэпером — до этого они несколько раз гуляли, а общаться начали через Instagram.

По ее словам, во время вечеринки она выпила шампанского и пошла спать, однако ночью к ней в комнату зашел Ширяев, после чего — проигнорировав просьбы девушки — принудил ее к сексу. В итоге Yung Trappa задержали в том же коттедже, где и проходило празднование Хэллоуина.

Сам рэпер приводит другую версию событий: он настаивает, что связь с первокурсницей происходила по обоюдному согласию. Как утверждает источник в правоохранительных органах, следствие «склонно верить Ширяеву» — и в ближайшее время его могут отпустить без предъявления обвинения.

В сети также появилась запись телефонного разговора, якобы произошедшего между Yung Trappa и девушкой на следующее утро после вечеринки. В ходе звонка мужчина спрашивает у девушки: «Как можно было уехать, пока я еще не кончил с утра?» Та в ответ говорит: «Я тебе говорила, что я не хочу, но ты все равно как бы»; — и рэпер, перебивая, подчеркивает, что его ее нежелание не интересует. Впоследствии девушка заверяет мужчине, что у нее «половина лица синяя».

Представитель артиста Максим отказался комментировать «Газете.Ru» ситуацию с задержанием, заверив, что «ничего не знает» — «и не в курсе» произошедшего.

Yung Trappa, уроженец Санкт-Петербурга, стал широко известен поклонникам российского рэпа в 2014 году — после выхода его баттла с Федуком в рамках YouTube-шоу «Версус». Спустя год Ширяев, ранее уже получавший условный срок по статье о наркотиках, был задержан полицией Санкт-Петербурга. В 2016-м его приговорили к 5 годам и 7 месяцам тюрьмы с учетом срока в СИЗО за сбыт запрещенных веществ.

По ходу заключения артист продолжал заниматься музыкой и даже стал гостем шоу «Вписка»: авторы проекты записали интервью с рэпером прямо в колонии.

В рамках передачи Yung Trappa среди прочего показал, как ему удается записывать треки за решеткой. Кроме того, в выпуск были включены кадры выступления исполнителя на новогоднем концерте перед другими арестантами, а также съемки клипа в лимузине, который был привезен прямо на территорию исправительного учреждения.

На свободу Ширяев вышел в начале 2021 года. Вскоре после освобождения музыкант выпустил новый клип, альбом, а также записал фит с Моргенштерном. Не обошлось и без скандалов. В апреле рэпер попал в ДТП на каршеринговом автомобиле, получив перелом челюсти и сотрясение мозга (больше в инциденте никто не пострадал), а в июне был обвинен в сексуальном насилии — тогда рэпер Kizaru, у которого с Ширяевым продолжительный конфликт, опубликовал анонимные скрины переписки с девушкой, утверждавшей, что она стала жертвой Yung Trappa до наступления совершеннолетия.

Сам рэпер а августовском интервью The Flow говорил, что за время после выхода из тюрьмы успел вступить в половую связь с примерно 70 девушками.

«Хотя умом понимаю, что, может быть, и 100. Не считал. 70 — это верняк, отвечаю головой, — делился музыкант. — Но сейчас мне все чаще хочется нормальных отношений».